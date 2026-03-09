百貨店・商業施設の案内業務を最大70%削減するAIコンシェルジュ「GBase Support」、商業施設向けソリューションの提供を開始

Sparticle株式会社

Sparticle株式会社（本社：東京都、代表取締役：金田達也）は、2026年3月6日、AIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support(https://cs.gbase.ai/?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)」において、百貨店・大型商業施設向けの専用ソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションは、案内所への問い合わせを最大70%削減し、インバウンド旅客を含む多様な来館者への対応を、10言語以上でリアルタイムに実現します。

開発背景：人手不足とインバウンド急増が重なる百貨店・商業施設の現場

国内の百貨店・商業施設では、深刻な人手不足と、コロナ禍明け以降に急増するインバウンド旅客への多言語対応という、二重の課題に直面しています。

案内所への問い合わせ内容を分析すると、「フロア・店舗案内」「営業時間・サービス情報」「トイレ・設備案内」「イベント情報」といった定型的な質問が全体の75%を占めます。これらはAIで完全に対応可能な内容ですが、現場では貴重な人的リソースがこの対応に費やされています。

また、多言語対応においては、大手百貨店でも常駐スタッフは英語・中国語のみに留まり、韓国語や東南アジア言語への対応は外部通訳サービスに依存するのが現状です。通訳サービスの年間コストは約380万円に達し、接続時間だけで30秒～1分を要するため、スムーズな対応ができていませんでした。

GBase Supportは、こうした現場の課題を解決するために開発されました。

GBase Supportの4つの主な特長

１. インタラクティブフロアマップ -- 「どこ？」をビジュアルで即解決

従来のテキストによる道案内ではなく、フロアマップ上に現在地から目的地までのルートを視覚的に表示します。「エレベーター優先」「バリアフリールート」といった条件設定にも対応し、「グッチはどこ？」「授乳室は？」といった問い合わせにワンタップで回答。紙製フロアマップの印刷・配布コストも削減できます。

GBase Supportフロアマップ２. 10言語以上のリアルタイム多言語会話 -- 通訳なしで即応答

日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語など、10言語以上に対応。通訳を介さずに即座に回答します。多言語スタッフの確保が難しい施設でも、インバウンド対応品質を大幅に向上させます。

GBase Support多言語対応３. 24時間365日対応 -- 営業時間外の問い合わせも自動化

WebサイトやLINE公式アカウントと連携し、営業時間外の問い合わせにも自動応答。ホテルに滞在中のインバウンド客が翌日の買い物計画を立てる、地方在住の顧客が仕事後に問い合わせるといったシーンで、機会損失を防止します。

GBase Support問い合わせも自動化４. リアルタイム情報連携 -- 在庫・イベント情報を自動反映

POSシステムと連携して在庫情報をリアルタイムで回答。テナントのWebサイトやSNSを自動クローリングし、最新のイベント情報や営業時間変更をAIに反映します。情報の鮮度が担保されるため、「行ってみたら閉まっていた」という顧客ストレスを解消できます。

想定される導入施設と活用シーン

GBase Supportリアルタイム情報連携■ 百貨店・大型商業施設

フロア案内、テナント検索、在庫確認、イベント案内を自動化。案内所スタッフの業務負荷を軽減し、複雑な相談やプレミアムな接客サービスに集中できます。

■ 複合商業施設（ショッピングモール）

駐車場満空情報のリアルタイム案内、館内ナビゲーション、迷子・SOS通知機能で、ファミリー層に安心の施設サービスを提供します。

■ アウトレットモール

広大な敷地内での店舗案内、多言語対応によるインバウンド客の利便性向上、クーポン自動配信による回遊率向上を実現します。

導入効果（参考値）

GBase Support 想定される導入施設と活用シーン

首都圏の大型商業施設（延床面積約10万平方メートル 、テナント数約200店舗）での導入事例：

◆ 案内所対応件数

月間12,000件 → 4,200件（65%削減）

◆ 顧客満足度（NPS）

+12 → +34（+22ポイント向上）

◆ 待ち時間による離脱率

50% → 12%（-38ポイント）

◆ 年間コスト削減額

人件費削減1,250万円＋通訳サービス費削減420万円＋採用育成コスト削減180万円＝約1,850万円/年

※ 上記数値は、GBase Support導入施設の実測値をもとに推計した効果です。

今後の展開

無料デモを見る／申し込む :https://cs.gbase.ai/contact?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support

Sparticleは今後、業界別のFramework Libraryの拡充を進めるとともに、百貨店・商業施設との共同開発・連携提案体制を強化してまいります。

また、GBase SupportのAIコンシェルジュ機能を在庫管理システム・駐車場管理システム・イベント予約システムと統合し、「来館前検索→館内ナビ→購入決定→再来店促進」という一連の顧客体験をさらに自動化してまいります。

GBase Supportについて

GBase Support(https://cs.gbase.ai/?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=support)は、百貨店・商業施設に特化したAIカスタマーサポートプラットフォームです。自社データを元に高度な応答モデルを生成し、社内外の問い合わせ対応を高精度に自動化します。

GBase Supportソリューション主な特長

■ インタラクティブフロアマップ -- 現在地から目的地までのルートを視覚的に案内

■ 10言語以上の多言語対応 -- 通訳なしで即時応答

■ 24時間365日自動応答 -- 営業時間外の問い合わせも対応

■ リアルタイム在庫確認 -- POS連携で在庫状況を即回答

■ 最短1週間で導入可能 -- 専用ハードウェアは不要

公式サイト: https://cs.gbase.ai/

ソリューション詳細はこちら：https://cs.gbase.ai/solution

会社概要

社名: Sparticle株式会社

所在地: 東京都中央区日本橋小伝馬町6-12 日本橋森ビル 3F

代表者: 代表取締役 金田達也

事業内容:

- AIコンサルティング事業

- AI研究開発事業

- AIプロダクト事業

- AIソフトウェア設計およびソフトウェア開発に関連するサービス

- SaaS

- クラウドサービス導入支援

URL: https://www.sparticle.com/

お問い合わせ

Sparticle株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム: https://news.sparticle.com/contact/

Tel: 03-3527-2828