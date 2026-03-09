購買意図に基づいた高精度なアプローチを実現する「インテントセールス研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新サービスとして「インテントセールス研修(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-intent)」をリリースしました。本研修は、顧客が示す興味や関心のシグナルである「インテントデータ」を活用し、営業成果を最大化する手法を習得するものです。経験や勘に頼る従来の営業スタイルから脱却し、デジタル上の行動データに基づ

て成約確度の高いターゲットを特定します。戦略的な顧客アプローチの実現を目的としています。

インテントセールス研修【意図を理解したアプローチ】 - 社員研修のリスキル

導入の背景と社会的ニーズ

購買行動の変化と営業のデジタルシフト

デジタルシフトの進展により、顧客の購買行動は大きく変化しました。情報収集の主導権が顧客側に移行し、デジタル上の足跡（フットプリント）が蓄積される一方で、購買意思決定のプロセスは複雑化しています。このような環境下で、従来通りの一律なアプローチでは成果を上げることが難しくなっています。

データに基づいた戦略的営業の必要性

多くの企業において、営業活動の効率化と成約率の向上が急務となっています。顧客の購買意図をデータから読み解き、最適なタイミングで提案を行う「インテントセールス」への注目が集まっています。しかし、インテントデータの収集方法や分析、具体的なセールスへの活用手順を体系的に理解している人材は不足しており、専門的な実装スキルの習得が求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

インテントセールス研修(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-intent)

受講対象

BtoBマーケティング担当者、若手社員、中堅社員、管理職

身に付くスキルや目的

本研修の狙いは、購買意図を可視化する手法を習得し、戦略的かつ高精度な顧客アプローチを実現することです。受講者はインテントデータの収集から分析、さらには具体的なインサイト型セールスの実践までを体系的に理解します。

株式会社リスキルについて

本研修の特徴- 顧客の購買行動の変化とインテントの本質を理解するデジタル上の足跡から関心度を測る重要性と基礎知識を網羅的に習得します。- データのスコアリングにより優先すべき顧客を特定する訪問パターンやコンテンツ消費の深さを分析し、成約確度の高いターゲットを抽出する仕組みを設計します。- 顧客の状況に合わせたパーソナライズな提案を実装する収集した情報を基に顧客の課題を仮説立て、最適なタイミングでのセールストークを展開する技術を身に付けます。インテントセールス研修【意図を理解したアプローチ】 - 社員研修のリスキル研修カリキュラムの抜粋- インテントセールスの概要と位置づけインテントセールスの本質と、自社ビジネスへの適用可能性を理解します。- 高精度インテントデータの構築顧客の購買意図を示すデータを効果的に収集・分析する仕組みを設計します。- インテントベースドアウトリーチの実践インテント情報を活用した、効果的な顧客アプローチ手法を習得します。

株式会社リスキルは、企業の課題に合わせた多様な教育ソリューションを提供しています。今回リリースしたインテントセールス研修を含め、ビジネス研修が料金一律であることが特徴です。研修準備のフルサポート体制を整えており、教材や備品の郵送なども含め、企業が円滑に研修を実施できる環境を支援しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。