ミステリ作家・漫画家・TRPGライターらが、協力型の物語創作ゲーム『このエピローグは変わらない』をプレイ！体験レポートを公開

株式会社アークライト（本社：東京都千代田区）は、結末から物語を想像して紡ぐ、一風変わった協力創作ゲーム『このエピローグは変わらない』の2026年2月27日（金）発売を記念し、ミステリ作家の我孫子武丸氏、マンガ家の磨伸映一郎氏、TRPGシナリオライターのディズム氏、そしてゲームデザイナーの秋山真琴氏にお集まりいただき、実際にゲームをプレイしていただいた様子を公開いたしました。

『このエピローグは変わらない』について

本作は、物語をみんなで作ることを楽しむ協力型ボードゲームです。

ただしエピローグだけは最初から決まっています。その結末を手がかりに想像を膨らませ、仲間と力を合わせて物語を紡いでいきましょう。

特徴的なのは、冒頭から順に進んでいくとは限らないということです。それぞれが異なる順番でページを書き加えていくため、突拍子もない展開を書いてしまっても、後のページで辻褄を合わせることができます。

独創的なアイディアで思いがけない展開へ導いたり、収拾がつかない物語を見事にまとめ上げたり――創作が好きな人はもちろん、普段あまり創作をしない人でも楽しめます。

仲間と一緒にあなただけの物語を作りあげましょう！

『このエピローグは変わらない』オススメポイント

本作ではプレイヤーは、パズルのピースを埋めるように、バラバラな順番でページに書きこんでいきます。予想外の展開に思わず笑ってしまったり、まさかの伏線回収で物語がつながる気持ちよさを楽しめます。

また協力ゲームのため、大喜利系や即興で物語を作る系のゲームが苦手な人でも遊びやすいのも魅力です。話に矛盾が生じたり、展開に詰まったと感じたりしたときでも、みんなで考えれば思いもよらぬ突破口が開けるかも？

なお、後述の企画にも参加いただいた我孫子武丸氏（代表作『かまいたちの夜』『殺戮にいたる病』）によるエピローグを2枚収録しており、プレイヤーの物語とプロ作家のエピローグが交差する、特別な創作体験も味わうことができます。

『このエピローグは変わらない』をプロ作家同士でプレイしてみた

本作は誰でも気軽に創作を楽しめるゲームですが、「プロが本気で取り組んだら、どんな作品が生まれるのか？」という発想から、本企画が実現しました。

参加したのは、ミステリ作家の我孫子武丸氏、マンガ家の磨伸映一郎氏、TRPGシナリオライターのディズム氏、そして本作のゲームデザイナーの秋山真琴氏という、ジャンルの異なる4名のクリエイター。

ゲームはまずルールを体験する1回戦から始まり、続く2回戦では予想外の展開が連続する波乱のゲームが繰り広げられました。

プロの創作力がぶつかり合うプレイの模様は、以下のページからご覧いただけます。

『このエピローグは変わらない』商品詳細

商品名：このエピローグは変わらない

人数：3～6人

時間：20～30分

年齢：8歳以上

箱サイズ：153×101×48 mm

価格：\3,300（消費税10％込）

発売：2026年2月27日(金)

ゲームデザイン：秋山 真琴、ぺこら

イラスト・グラフィック：岡田 奈津希

アートディレクション：澁澤 波輝

編集：白田 千翔、青柳 颯馬、野澤 邦仁

発売元：株式会社アークライト

▼内容物

〇エピローグカード：30枚

〇経過時間カード：1枚

〇最後の場所カード：6枚

〇ページカード：18枚

〇タイトルボード：1枚

◇決定フレーム：10枚

△名前カード：12枚

△一人称カード：4枚

△年齢カード：2枚

△職業カード8枚

・ダイス：3個

・ペン：6本

・ルール説明書：1枚

・補足ルール説明書：1枚

[カードサイズ：〇80×120mm ◇44×63mm △63×88mm]

▼版権表記

(C) 2025 Mysboard Games / Arclight, Inc.

