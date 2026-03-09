東宝ハウスライフソリューションズグループ、新幹線停車駅として広域アクセスを誇る新横浜エリアの不動産を扱う株式会社東宝ハウス新横浜をオープン！

株式会社東宝ハウスホールディングス

株式会社東宝ハウスホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐井川稔）は、2026年3月9日に株式会社東宝ハウス新横浜をオープンいたしました。

首都圏をはじめ全国各地へのアクセス拠点となる新幹線停車駅であり、近年さらなる再開発や新路線の開通によって都市機能が高まる新横浜エリアは、利便性と豊かな住環境を求める方にとって大変注目度の高い地域です。

東宝ハウスライフソリューションズグループが培ってきた不動産仲介・コンサルティングのノウハウを活かし、新横浜エリアならではの価値を最大限に引き出すご提案を行ってまいります。

▼ライフスタイルに合わせた豊かな暮らしをサポート

新横浜エリアは、新幹線や複数路線の乗り入れによる圧倒的な交通利便性を誇りながら、周辺には自然豊かな公園やスポーツ施設なども充実しており、オンとオフのバランスが取れたライフスタイルを実現できる魅力的な街です。

職住近接を望む方、アクセスの良さを活かしてアクティブに活動したい方など、多様なニーズに合わせた物件のご紹介や資金計画サポートを行います。

▼東宝ハウスライフソリューションズグループの強みとお客様への想い

東宝ハウスライフソリューションズグループは、数多くの取引実績と専門人材を有し、長年にわたる不動産仲介・売買コンサルティングで培われたノウハウが強みです。

新拠点となる株式会社東宝ハウス新横浜では、新横浜を中心とした神奈川エリアの情報収集力・ネットワークをより一層強化すると同時に、東宝ハウスライフソリューションズグループ全体のバックアップ体制をフル活用することで、不動産お引き渡し後の「住まうコト」までサポートする万全のサービスを提供いたします。

▼新たな選択肢としての“新横浜エリア暮らし”をより豊かに

新横浜エリアは、交通の要衝としてのビジネス街のイメージから、近年では商業施設の充実により、日常の住まいや子育て環境としてもますます注目が集まっています。

都市の利便性と落ち着いた住環境を両立できる絶好の場所です。こうした新横浜エリアへの関心は今後も高まり続けると予想される中、東宝ハウス新横浜では、物件や周辺環境だけでなく、休日のお出かけスポットや地域コミュニティとの関わり方など、暮らし全般にわたる情報を総合的にご案内してまいります。

▼株式会社東宝ハウス新横浜について

・所在地：横浜市港北区新横浜3丁目7番地8 スイテ新横浜2F

・店長：杉山 季由

・事業内容：不動産仲介、不動産コンサルティング、ライフプラン提案ほか

・特徴：東宝ハウスライフソリューションズグループの一員として、新横浜周辺を中心としたエリアに特化したサービスを展開。

グループ全体の豊富な実績・ノウハウを融合し、多様化するライフスタイルに合わせた住まいを提案。

▼東宝ハウスライフソリューションズグループ（略称：TLSグループ）について

不動産仲介業を行う26社の営業会社とアフターサポート専門の株式会社東宝ハウスNEXT、銀行代理業を担う株式会社東宝ハウスフィナンシャルを展開している企業グループです。不動産の引き渡しだけで終わらず、「入居がスタート」とし、入居後の暮らしに寄り添い、住まいや暮らしに関わる様々なソリューションを提供しています。

「住まいのもっと先へ」。お客様を最優先とするUser Firstの姿勢をもち、お客様のUser Happinessを叶えます。そして、働く仲間のMember Happinessも実現します。

<経営理念>

「住まい」を通じて、

ひとつでも多くの幸せな人生を

世の中に増やし続けていくために、

私たちは本気で努力する。

そして、私たちも幸せになる。

<ビジョン>

顧客感動度NO.1企業

期待を超える「満足」。

想像を超える「安心」。

そして、それは「感動」になる。

