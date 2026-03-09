eスポーツで企業交流、5社11名が『ストリートファイター6』対戦！ワンフレームがビジネス交流イベントを開催

ワンフレーム株式会社

トーナメント運営ソリューション「OFTN.GG (おふとんじーじー)」を展開するワンフレーム株式会社 (東京都千代田区、代表取締役：澤田 寛) は、2026年3月3日(火)、人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6 (以下、スト6)』を活用したビジネス交流イベントを開催しました。

本イベントは、eスポーツビジネスおよびデジタルワークスペース事業を展開するSpielPlatz株式会社 (本社：東京都中央区、代表取締役：藤本千晶) が運営する日本橋茅場町のeスポーツ施設「ma+chiii (マッチィ)」にて開催。IT・クリエイティブ業界を中心に5社11名が参加し、対戦やライトニングトークを通じて企業間の交流を深めました。

スト6・eスポーツを共通言語にした新しい企業交流の形として、対戦イベントとビジネス交流を組み合わせた取り組みとなりました。

■ イベントの様子

初心者から経験者までが参加し、真剣勝負の中にも笑顔が絶えない交流戦が繰り広げられました。

コントローラーを握ることで初対面同士でも自然と会話が生まれ、eスポーツならではのコミュニケーションの速効性が実感される場となりました。

会場となった日本橋茅場町の施設「ma+chiii」は、プロ仕様の対戦環境を備えたeスポーツ施設。大型スクリーンでの観戦とプレイ環境が一体化し、参加者同士の交流が自然と生まれる空間となりました。

■ 参加者の声

今回の交流対戦会では、株式会社エンファクトリーのK氏が優勝を獲得しました。

K氏はルーザーズブラケットから勝ち上がり、グランドファイナルを制しての優勝となりました。

なお、本イベントはダブルエリミネーション形式で行われ、参加者たちは敗者復活のチャンスを活かしながら白熱した対戦を繰り広げました。

当日のトーナメント結果 (トーナメント運営プラットフォーム「OFTN.GG」にて作成)

当日のトーナメント結果は、OFTN.GG上でも公開しています。

https://oftn.gg/ifwi-vybb-akwi/brackets/kjdy-yxfd-ikkv

優勝者コメント

株式会社エンファクトリー/営業職・K氏

推しキャラ：ザンギエフ

eスポーツを通じて、普段なかなか関わる機会のない企業の方々と交流できてとても楽しかったです。対戦はどれも本気の勝負で、最後まで気の抜けない試合ばかりでした。次回もまた優勝できるように、さらにザンギエフを鍛えて挑みたいと思います！

優勝を目指していた参加者コメント

ワンフレーム株式会社/エンジニア・N氏

推しキャラ：舞

eスポーツをきっかけに、普段あまり接点のない企業の方々と交流できて、とても楽しいイベントでした。対戦も思っていた以上に白熱していて、会場全体がすごく盛り上がっていたのが印象的です。今回は優勝には届きませんでしたが、次回はもう少し練習してリベンジしたいですね。こういう形で企業同士が交流できるのはすごく良いなと思いました。

■ 開催の背景

eスポーツを共通言語にした、新しい「楽しみ」の形

ワンフレームは「eスポーツ業界を盛り上げる！そして自分たちも楽しむ！」を掲げ、大会運営の負担を軽減し、参加者体験を向上させるプロダクト開発を行っています。

今回の交流イベントは、

- トーナメント運営ツール「OFTN.GG」の体験機会の提供- eスポーツを通じた企業間交流- 新たなビジネスコミュニティの形成

を目的として企画されました。

eスポーツは年齢や役職を超えたコミュニケーションを生み出す共通言語として注目されており、企業のチームビルディングや交流施策としても関心が高まっています。

■ イベントプログラム

1. ストリートファイター6 ビジネス交流対戦会

参加者同士による交流戦を実施。

対戦を通じて自然なコミュニケーションが生まれ、企業間交流が活発に行われました。

2. トーナメント運営ツール「OFTN.GG」デモンストレーション

ワンフレームが提供するトーナメント運営ツール「OFTN.GG」を使用し、対戦カード生成や試合結果入力など大会進行を実演。

- スムーズなトーナメント管理- リアルタイムでの進行状況共有- イベント運営の効率化

といった特徴に、参加者から高い関心が寄せられました。

3. ライトニングトーク (LT) ＆ 交流タイム

参加企業によるライトニングトークも実施され、

- eスポーツの教育活用- 社内イベントとしてのeスポーツ導入- 企業対抗戦の可能性

など、ビジネス活用に向けた意見交換が行われました。

■ 参加者所属企業 (順不同)

- ワンフレーム株式会社- エンファクトリー株式会社- 株式会社ディレクターズ- SpielPlatz株式会社

他

■ 今後の展望

ワンフレームでは、本イベントをきっかけに「スト6・eスポーツ×ビジネス」をテーマとした交流イベントを継続開催していく予定です。

eスポーツ関連ビジネスに携わる方や、社内チームビルディング施策を検討している企業、コミュニティ担当者など、幅広いビジネスパーソンが集い、共に楽しみながらつながる新しい交流の場を創出してまいります。

■会社概要

主催：ワンフレーム株式会社 (oneframe Inc.)

ワンフレーム株式会社は、「eスポーツ業界を盛り上げる！そして自分たちも楽しむ！」を掲げ、大会運営ソリューションの開発を行っています。

トーナメント運営プラットフォーム「OFTN.GG」を通じて、主催者・参加者双方にとってより快適な体験を提供してまいります。

社名 ：ワンフレーム株式会社 (oneframe Inc.)

設立 ：2024年11月1日

所在地 ：東京都千代田区神田司町2-13 神田第四アメレックスビル405

代表者 ：代表取締役社長 CEO 澤田 寛

事業内容：クリエイティブを支援するプロダクトの開発・提供、WEBサイト、基幹システムの開発、保守、eスポーツ関連事業

URL ：https://oneframe.co.jp/

トーナメント運営プラットフォームOFTN.GG ：https://oftn.gg/

OFTN.GG 公式X ：https://x.com/oftngg

協力：SpielPlatz株式会社 (シュピールプラッツ)

SpielPlatzが運営するeスポーツ施設「ma+chiii」は、東京都中央区にある茅場町駅から徒歩1分という好立地にあり、ブートキャンプや大会参加、イベント、撮影、一般のグループ貸し等で利用されています。また「学び場⇄遊び場」という循環をコンセプトとし、eスポーツと教育を繋ぎ合わせる独自のコンテンツを展開しております。

社名 ：SpielPlatz株式会社 (シュピールプラッツ)

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町1-12-6 FF日本橋茅場町5階

代表者 ：代表取締役 藤本千晶

事業内容：eスポーツビジネス、デジタルワークスペース事業、イベント企画

施設URL ：https://matchiii.jp/

公式X ：https://x.com/matchiii_kayaba