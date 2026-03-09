ホテルグランバッハ仙台| バッハの音楽に囲まれて、一夜限りのカクテル×チーズを堪能する「Spring Cocktail Event（スプリングカクテルイベント）」を初開催

株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント

J.S. バッハの名前を冠し、音楽に満ちあふれたホテルステイを提供する「ホテルグランバッハ仙台（所在地：仙台市宮城野区、総支配人：菅原 仁）」は2026年3月27日（金）に、バッハの生誕を祝い、プロキシモ・ジャパン株式会社主催にて、生演奏とともにカクテルとチーズのマリアージュを楽しむ一夜限りのイベント「Spring Cocktail Event（スプリングカクテルイベント）」を初開催いたします。

仙台駅東口より徒歩約5分、宮城野通を望むホテルグランバッハ仙台は、ロビーフロアにパイプオルガンを備え、ピアノやヴァイオリンの生演奏がご宿泊者に癒しの滞在を届けるホテルです。

この度、通常はご宿泊者用エリアである7階のバー＆ラウンジにて、東北出身で、現在、東京・池袋の人気バー「BAR LIBRE」にてヘッドバーテンダーを務める佐藤 創（さとう つくる）氏をお招きし、オリジナルカクテルとチーズのマリアージュが楽しめる、特別なカクテルナイトを実施いたします。

イベントでは、世界最古級として知られる北アイルランド・ブッシュミルズ蒸留所の「ブッシュミルズシングルモルト」、メキシコを代表するプレミアムテキーラブランドのひとつ「1800」、トリニダード・トバゴ産のラムに11種以上のスパイスをブレンドした「クラーケン ブラックスパイスド ラム」をベースとしたカクテル3種が提供されます。クリエイティブなそれぞれのカクテルに合わせ、「コムラード・オブ・チーズ」の資格を有し、【ちゐず懐石】をプロデュースするバーテンダーの佐藤氏がセレクトしたチーズをガーニッシュとしてお楽しみいただけます。オリジナリティあふれるメニューは、唯一無二の食体験です。

3月のJ.S. バッハの生誕を祝うクラシックが心地よく響き渡るバーで、トップバーデンダーの粋な提案に酔いしれてみてはいかがでしょうか。

イベント概要

『スプリングカクテルイベント』

開 催 日： 2026年3月27日（金） 19:00～21:00

開催場所： ホテルグランバッハ仙台 ７階

内 容： オリジナルカクテル３種とチーズのマリアージュ

ロビー生演奏をお楽しみいただけます

料 金： カクテル１種＋ガーニッシュ（チーズ） 1,320円

【お客様からのお問合せ】

TEL / 022-296-0660

email/ info-sendai@grandbach.co.jp

※ご予約は不要でございます。

ゲストバーテンダー 佐藤 創（さとう つくる）

メキシカン、イタリアン、スパニッシュなど幅広い業態での勤務経験を経て、独自のクリエイティビティと技術を融合させたカクテルメイクを得意とするバーテンダー。2022年より「Asia’s 50 Best Bars 2025」にランクインした人気店「Bar LIBRE」で、ヘッドバーテンダーとしてオリジナルカクテルの開発、チーズ小鉢を日本のアペリティーボとして昇華させた「#ちゐず懐石」のプロデュースを手がける。

2023年「Diageo World Class」ファイナリスト、同年「Campari Competition」2位、2025年「Remy Martin」ファイナリストに選出。

チーズプロフェッショナル協会の「Comrade of Cheese」、日本ラム協会認定「ラム・コンシェルジュ」を取得。本年より新たに京都産蜂蜜醸造所の「Kyoto Mead アンバサダー」に就任。食と酒の体験価値を高める表現を探求し続けている。

・掲載写真はすべてイメージで、実際と異なる場合があります。

・メニュー内容は食材の入荷状況等の理由により予告なく変更となる場合があります。

・すべての料金表示は消費税（10％）とサービス料（10％）を含んでおります。

■ホテルグランバッハ仙台 について

全国４か所（仙台・銀座・熱海・京都）にて展開するホテルグランバッハは、J.S. バッハの音楽でゲストをお迎えする静謐な環境と、きめ細かなおもてなしで寛ぎの時を演出しています。ホテルグランバッハ仙台のロビーラウンジは、パイプオルガンの荘厳な音色と木の安らぎを感じるあたたかな空間が広がります。館内では定期的に生演奏が行われ、音楽に包まれる滞在をおたのしみいただけます。管理栄養士監修の和朝食は、体に優しく、東北の滋味をたっぷり味わっていただける逸品です。楽都仙台ならではのサロンとして、お客様を心よりお迎えいたします。