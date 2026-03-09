GMO AI＆ロボティクス商事、ロボット本体からハンド・センサー・外装まで″選んで組める″「GMOヒューマノイド.shop」を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループにおいてAIとロボティクスの社会実装を推進するGMO AI＆ロボティクス商事株式会社（代表取締役社長：内田 朋宏、以下 GMO AIR）は、2026年2月17日に、ヒューマノイドロボットをはじめとする多様なロボットや、ロボットハンド・センサー・外装などの各種モジュールを取り扱うプラットフォーム「GMOヒューマノイド.shop」（ジーエムオー ヒューマノイド ドット ショップ）の提供を開始します。（サービスサイト：https://gmo-humanoid.shop/）



本プラットフォームは、ロボット本体の提供にとどまらず、用途や業務内容に応じたモジュール・パーツの選定・組み合わせから、フィジカルAIの技術やソフトウェアによる動作・役割設計までを一体で提供する点が特徴です。高いハードウェア性能を前提としながら、ロボットが「何ができるか」「どんな業務を担えるか」を価値の中心に据えることで、企業の人手不足解消や生産性向上を実現し、ロボットの社会実装を加速させていきます。

【背景】

GMOインターネットグループは、AIとロボットの進化による産業構造の変化を「インターネット革命の後半戦」と位置づけています。そして、ヒューマノイドロボットをはじめとするロボット産業は、従来の自動車産業を超える巨大市場に成長すると捉えております。

こうしたビジョンのもと、GMO AIRはさまざまな業界でロボットの活用支援・現場での実証実験を行ってきました。その運用を通じて、「ロボットの価値は、機体そのものの性能に加え、用途や業務内容に応じたモジュール・パーツの選定やソフトウェアと一体で提供することでより明確になる」という知見を得ました。この知見をもとに、ロボット本体からパーツ、ソフトウェアまでをワンストップで選べるプラットフォームとして「GMOヒューマノイド.shop」を立ち上げました。

【「GMOヒューマノイド.shop」の概要】

「GMOヒューマノイド.shop」は、ヒューマノイドロボットを主軸としながら、用途・機能・役割に応じてロボットやパーツを選択できるプラットフォームです。エンターテインメントやプロモーション、実証実験、業務支援など、利用シーンを想定した形でロボットやパーツを選び組み合わせることができ、導入企業の具体的な課題解決に直結するソフトウェアによる動作や役割設計を含めて提供します。

利用目的や業務内容に応じて、サービス開始時点で、以下のロボットと、その業務特性を高めるためのソフトウェアを取り扱います。

■取り扱いロボット

●ヒューマノイドロボット

●四足歩行ロボット

■用途に応じたパーツ、ソフトウェア

●AI、アプリケーション等のソフトウェア

【今後の展開】

「GMOヒューマノイド.shop」では、取り扱いロボットやパーツのラインナップを順次拡充し、あらゆる現場ニーズに対応できる品揃えを構築します。

また、プラットフォームの品揃え拡充に向け、ヒューマノイドロボットをはじめとする各種ロボットメーカー様、およびロボットハンド・センサー・外装などのモジュール・パーツメーカー様との販売連携・協業を進めてまいります。

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社について】 （https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

GMO AIR は、AI・ロボット事業を担う商社として 2024 年 6 月 18 日に設立されました。AI 技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIR は、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMO インターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AI コンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

お問い合わせはこちら：https://ai-robotics.gmo/contact/

以上

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社】（URL： https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

会社名 GMO AI＆ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

