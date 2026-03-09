【千葉開府900周年】地域イベント「千葉魂」初開催、Vリーグ千葉ドット試合と千葉公園で同日開催へ - ドットラインが冠協賛

株式会社ドットライン・スポーツ

株式会社ドットライン（本社：千葉県千葉市、代表取締役：垣本祐作）は、2026年3月8日（日）に千葉公園（千葉市中央区）で初開催される地域活性イベント『千葉魂（CHIBA-DAMASHII）supported by ドットライン』に、冠協賛企業として参画することをお知らせいたします。

本イベントは、千葉開府900周年という歴史的な節目の年に、スポーツ・鉄道・食・文化を融合させ、千葉の魅力を五感で発信する地域共創プロジェクトの第一弾です。「千葉をより豊かに」というイベントの想いに賛同し、冠協賛という形での参画を決定いたしました。

また当社が運営するVリーグバレーボールチーム「千葉ドット」も、本イベントと連動した企画を通じてイベントを盛り上げ、地域の皆さまとともに千葉の未来を応援してまいります。

■ 千葉公園で 千葉ドット vs 北海道イエロースターズ のホームゲームも同日開催

3月8日（日）は、千葉ドットのホームゲームもYohaSアリーナ（千葉公園総合体育館）にて開催されます。

千葉公園という同じ場所に、Vリーグのバレーボール観戦と千葉の文化・食・スポーツが集う千葉魂の2つのコンテンツが共存するこの日は、千葉の魅力を一日中まるごと体感できる、これまでにない特別な機会となります。

また、イベント来場者や千葉魂の公式Instagramフォロワーを対象に、千葉ドットの試合チケットが当たるプレゼント企画を実施予定です。

会場内のスタンプラリー参加者へのチケットプレゼントなど、千葉ドットと連動した企画を通じて、スポーツと地域イベントの新しい楽しみ方を提案して参ります。

千葉ドットのファンがそのまま千葉魂の会場を歩き、千葉魂の来場者がYohaSアリーナの熱狂を体験する--千葉公園という「点」で多くの人々が交わり、千葉への愛をともに深めていただけることを、心から願っております。

【ホームゲーム概要】

■日程/対戦カード

3月8日（日） 千葉ドット VS 北海道イエロースターズ 13：00 START

■会場

YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～

（〒260-0045 千葉市中央区弁天4-1-2 千葉公園内）

▼チケットのご購入はこちら

https://teket.jp/15649/63175

■ ドットワーク（就労継続支援B型）によるブックドライブ by ジョブボンを開催

『千葉魂』の「多様性エリア」には、ドットラインによる就労支援事業の一環として、古本の再生・販売ブースを出展いたします。

当日はご家庭で読み終えた本の回収も実施し、回収冊数に応じて千葉ドットのオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを予定しています。

本 10冊以上のご提供：千葉ドットポスター

本 1冊以上のご提供：千葉ドットステッカー

障がいのある方々が地域イベントという舞台で活躍できる場を創出するとともに、地域の皆さまと一緒に資源循環や社会参加を実現する取り組みとなります。

「応援する側」「働く側」「支える側」という立場を超えた、多様な人々がつながるコミュニティを体現します。医療・福祉で培ってきたノウハウとスポーツの力を掛け合わせ、新しい形の地域貢献を実践して参ります。

■ イベント概要

名称 千葉魂（CHIBA-DAMASHII）supported by ドットライン

日時 2026年3月8日（日）10:00～18:00

会場 千葉公園（広場・芝庭・綿打池周辺）

千葉県千葉市中央区

主催 千葉魂運営委員会（代表：紀之定 俊輔）

共催 大和リース株式会社

後援 千葉市 / 千葉県 / 公益社団法人 千葉市観光協会 / 株式会社千葉日報社 / 株式会社 ベイエフエム / 千葉市教育委員会 / 株式会社 JPF / 東日本旅客鉄道株式会社 千葉統括センター / 銚子電気鉄道株式会社 / 小湊鐡道株式会社 / いすみ鉄道株式会社 / 千葉都市モノレール

冠協賛 株式会社ドットライン

主なコンテンツ

・本格プロレス興行

・鉄道シミュレーター体験

・千葉県新ご当地グルメ「黒アヒージョ」販売

・就労支援古本ブース（本回収キャンペーン実施）

・地元アーティストステージ

・千葉氏くんスタンプラリー（景品900人分）

・千葉ドット試合チケットプレゼント企画（Instagramフォロー・スタンプラリー連動）ほか

■ チーム概要

チーム名 千葉ドット（CHIBA DOT）

ホームアリーナ YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～（千葉公園総合体育館）

公式サイト https://chibadot.jp/

■ 会社概要

株式会社ドットライン・スポーツ（ドットライングループ）

所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト35階

代表者 代表取締役 垣本 祐作

URL https://www.dotline-jp.com/

「地域の『困った』を『ありがとう』に変える。(R)」をビジョンに掲げ、医療・福祉事業を千葉を中心に首都圏で200事業所（千葉県No.1 ※東京商工リサーチ調べ）展開しているソーシャルカンパニーです。

訪問診療、訪問看護、ナーシングホーム、児童発達支援・放課後等デイサービス、障がい者就労支援、障がい者グループホーム、保育園等の事業を通して、病気になっても障がいになっても、年齢や症状の変化にかかわらず「ゆりかごから墓場まで」を支援する、一生涯安心できる独自のワンストップサービスを構築しています。

また、医療法人、学校法人、税理士法人、社労士法人、プロスポーツチームの経営を行い、本質的な社会課題解決と共生社会の実現を推進しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドットライン・スポーツ

広報担当：大藤

TEL：043-307-5095

MAIL：press@dotline-jp.com