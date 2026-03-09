secondz digital株式会社、「WeWork オーシャンゲートみなとみらい」へのオフィス移転のお知らせ

secondz digital株式会社

secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井 龍也、以下 secondz digital）は、2026年3月2日より、コミュニティ型ワークスペースの「WeWork オーシャンゲートみなとみらい」へ移転しましたことをお知らせいたします。

secondz digitalの従業員数は昨年から約2倍に、オフィスの座席数は3倍になりました。

当社は、以前よりリモートワークを中心とした働き方やコアタイムなしのフルフレックス制度など、フレキシブルに働ける環境づくりを推進しておりました。

今回の拡張移転を通じて、これまで以上に、多様な従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる快適な環境を作り、社員間のさらなるコミュニケーションおよび価値創造の促進を図ってまいります。



WeWork オーシャンゲートみなとみらいWeWorkについて

WeWorkは、世界37か国・600拠点以上* でフレキシブルオフィスを展開しています。業界業種や企業の壁を越えたコミュニティを通じて、ビジネスにおけるコラボレーションを多く創出しています。 *2024年1月時点（https://wework.co.jp/）

最寄駅からのアクセス

みなとみらい線 みなとみらい駅（クイーンズスクエア出口） 徒歩2分

■移転先

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

■secondz digital株式会社について

「未踏に挑む人たちを、毎秒増やす」をミッションに、生成AI・LLMを活用したソリューション開発およびコンサルティングを展開。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援。

【コンサルティング事業】

生成AI・LLMを活用し、企業のAI変革を構想から実装・定着まで伴走するコンサルティング事業を展開。営業・マーケティング・カスタマーサクセスを横断するAI×RevOps支援、AIエージェントによるデータ分析基盤の高度化、ローコードを活用したAIエージェント開発支援、人材育成・ガバナンス構築を含むAI組織変革支援などを通じ、企業の事業成長と価値創造を支援。

【AI検索最適化事業】

2025年には、AI検索時代におけるブランド可視性を分析・改善するAI検索最適化プラットフォーム「secondz Agentsense」を独自開発。生成AI検索における企業・サービスの言及状況や評価を可視化し、AI検索最適化（AEO：AI Engine Optimization）およびGEO（Generative Engine Optimization）を支援。