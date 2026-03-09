《ヨツバ印刷》企業ノベルティ・物販向け「オリジナルミラー制作」BtoBコンテンツページを公開。コンパクトミラーやLEDミラーなど鏡アイテムの活用情報を解説（2026/03/09）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、企業・店舗・団体向けにオリジナルグッズ制作を検討している担当者に向けて、「オリジナルミラー制作(https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_mirror/)」に関するBtoB向けコンテンツページを公開しました。

本ページでは、企業ノベルティ、ショップ物販、イベントグッズ、コスメブランドの販促品、学校・団体の記念品などで活用できる「オリジナルで作れる鏡・ミラーアイテム」について、基本知識や商品選びのポイント、活用シーン、発注時のチェックポイントなどを法人担当者向けに体系的に解説しています。

オリジナルミラーは、メイク直しや身だしなみチェックなど日常生活で使われる実用品であり、企業ロゴやブランドデザインを印刷することで販促効果が長く続きやすいノベルティとして注目されています。配布後も使われやすいアイテムであることから、企業イベントや展示会ノベルティ、来店特典、物販グッズなど幅広い用途で活用されています。

ヨツバ印刷では、コンパクトミラー、ポケットミラー、LEDコンパクトミラー、ミラー付きキーホルダー、レザーミラー、アクリルコンパクトミラーなど、用途やターゲットに合わせて選べる多彩なミラーアイテムをラインナップ。配布用のノベルティから、物販向けのデザイン性を重視した商品まで幅広い企画に対応できます。

印刷にはフルカラー対応のUVインクジェット印刷を採用しており、企業ロゴ、ブランドビジュアル、写真、イラストなどを高精細に再現することが可能です。また、多くの商品が1個から制作可能なため、小ロットのテスト販売や限定ノベルティから、大量配布を想定した大口注文まで柔軟に対応しています。

今回公開されたBtoB向けコンテンツページでは、ミラーアイテムの種類ごとの特徴や活用事例、制作前に知っておきたいポイントなどをまとめており、オリジナルミラー制作を検討する法人担当者にとって参考となる情報を提供しています。

【サービスの特徴】

◆ 法人向けにオリジナルミラー制作の情報を体系的に解説

公開されたBtoBコンテンツページでは、オリジナルミラー制作の基本知識、商品選びのポイント、発注前に知っておきたい注意点などを整理し、法人担当者向けに分かりやすく解説しています。

◆ 企業ノベルティ・販促品・物販グッズに活用できる実用アイテム

鏡・ミラーアイテムは、メイク直しや身だしなみチェックに使える実用品のため、配布後も使用されやすく、企業ロゴ入りノベルティとして販促効果が長く続く特徴があります。

◆ コンパクトミラーやLEDミラーなど豊富なラインナップ

コンパクトミラー、ポケットミラー、LEDミラー、レザーミラー、アクリルミラー、ミラー付きキーホルダーなど、用途やターゲットに合わせて選べる多彩なミラーアイテムを紹介しています。

◆ フルカラー印刷対応で企業ロゴやブランドデザインを再現

UVインクジェット印刷により、企業ロゴ、写真、イラストなどをフルカラーで再現可能。販促ツールとしてのデザイン性と商品価値を両立できます。

◆ 小ロットから大口注文まで対応

多くの商品が1個から制作可能なため、小ロットの試作やテスト販売から、イベント配布やキャンペーン用の大量制作まで柔軟に対応できます。

このコンテンツページを参考に、企業ノベルティや販促グッズとしてオリジナルミラー制作をご検討ください。

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225