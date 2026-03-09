【ニューエラ】イースターを祝した「ピーナッツ」とのコラボレーションキャップを3月12日（木）に発売

写真拡大 (全19枚)

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、4月5日（日）のイースターを


祝した「ピーナッツ（PEANUTS）」とのコラボレーションコレクションを、ニューエラストア各店とニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて3月12日（木）に発売いたします。


※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちらでご確認ください



ニューエラはこれまでも「ピーナッツ」と何度もコラボレーションを実施しており、2025年12月に


はMLBとのトリプルコラボレーションアイテムを発売して、多くの反響を得ました。



今回はペールトーンカラーのキャップに、スヌーピー、ウッドストック、ルーシー、サリー、チャーリー・ブラウンと、イースターの象徴である「たまご」を組み合わせたアートワークを刺繍でほどこし


た、大人サイズ10種、キッズサイズ4種の全14種を展開いたします。



【ラインアップ】　※価格はすべて税込


[9TWENTY(TM)]　各4,620円



[9FORTY(TM)]　各4,620円



＜KIDS＞


［Youth 9TWENTY(TM)］各3,960円



【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/peanuts-easter



