【ニューエラ】イースターを祝した「ピーナッツ」とのコラボレーションキャップを3月12日（木）に発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、4月5日（日）のイースターを
祝した「ピーナッツ（PEANUTS）」とのコラボレーションコレクションを、ニューエラストア各店とニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて3月12日（木）に発売いたします。
※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちらでご確認ください
ニューエラはこれまでも「ピーナッツ」と何度もコラボレーションを実施しており、2025年12月に
はMLBとのトリプルコラボレーションアイテムを発売して、多くの反響を得ました。
今回はペールトーンカラーのキャップに、スヌーピー、ウッドストック、ルーシー、サリー、チャーリー・ブラウンと、イースターの象徴である「たまご」を組み合わせたアートワークを刺繍でほどこし
た、大人サイズ10種、キッズサイズ4種の全14種を展開いたします。
【ラインアップ】 ※価格はすべて税込
[9TWENTY(TM)] 各4,620円
Under Visor / Front
Under Visor / Front
Under Visor / Front
Left Side
Right Side
Left Side
Right Side
Left Side
Right Side
[9FORTY(TM)] 各4,620円
Under Visor / Front
Under Visor / Front
Under Visor / Front
Under Visor / Front
＜KIDS＞
［Youth 9TWENTY(TM)］各3,960円
Left Side
Right Side
Back / Front
Back / Front
Back / Front
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/peanuts-easter
【関連URL】
・日本のスヌーピー公式サイト
http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」
https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」
https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」
https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「ピーナッツ【公式】」
https://www.tiktok.com/@peanuts_jp