【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2026年3月 新規開校・移転のお知らせ

新教育総合研究会株式会社

個別指導キャンパスを全国展開する新教育総合研究会株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福盛訓之）は、2026年3月、新たに7校舎（兵庫県・埼玉県・福岡県）を開校、生徒数の増加に伴い2校舎（東京都）を移転いたしました。

■個別指導キャンパス 2026年3月 開校校舎

＜兵庫県＞

教室名：個別指導キャンパス 朝霧校

開校日：2026年3月2日

住所：〒673-0870 兵庫県明石市朝霧南町1-180-1 リードサザンビル3階301号

最寄り駅：JR神戸線（山陽本線）「朝霧駅」

個別指導キャンパス 朝霧校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/asagiri/見学・無料体験授業受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 須磨校

開校日：2026年3月2日

住所：〒654-0071 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町4-3-1 メゾン・ド・青丘 2階203号室

最寄り駅：山陽電気鉄道本線「須磨寺駅」「山陽須磨駅」／JR神戸線（山陽本線）「須磨駅」

個別指導キャンパス 須磨校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/suma/見学・無料体験授業受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 霞ヶ丘校

開校日：2026年3月2日

住所：〒655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘7-4-28 コーポINAOKA 北棟3階301号室

最寄り駅：山陽電気鉄道本線「霞ヶ丘駅」「舞子公園駅」／JR神戸線（山陽本線）「舞子駅」

個別指導キャンパス 霞ヶ丘校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/kasumigaoka/見学・無料体験授業受付中です！

＜埼玉県＞

教室名：個別指導キャンパス 新田校

開校日：2026年3月2日

住所：〒340-0052 埼玉県草加市金明町263-5 Sunny Side（サニーサイド）2階

最寄り駅：東武鉄道伊勢崎線「新田駅」

個別指導キャンパス 新田校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/shinden/見学・無料体験授業受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 北越谷校

開校日：2026年3月2日

住所：〒343-0025 埼玉県越谷市大沢3-22-18 サンライズ北越谷109号室

最寄り駅：東武鉄道伊勢崎線「北越谷駅」

個別指導キャンパス 北越谷校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/kitakoshigaya/見学・無料体験授業受付中です！＜福岡県＞

教室名：個別指導キャンパス 井尻校

開校日：2026年3月2日

住所：〒811-1302 福岡市南区井尻4-2-50 クオーレ プーロ1階

最寄り駅：西鉄天神大牟田線「井尻駅」

個別指導キャンパス 井尻校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/ijiri/見学・無料体験授業受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 桜並木校

開校日：2026年3月2日

住所：〒816-0922 福岡県大野城市山田2-14-1 グレースマンション大野城店舗D

最寄り駅：西鉄天神大牟田線「桜並木駅」「春日原駅」

個別指導キャンパス 桜並木校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/sakuranamiki/見学・無料体験授業受付中です！

■個別指導キャンパス 2026年3月 移転校舎

＜東京都＞

教室名：個別指導キャンパス 梅島駅前校

開校日：2026年3月2日

住所：〒121-0816 東京都足立区梅島1-12-6 高橋ビル3階

最寄り駅：東武伊勢崎線「梅島駅」

個別指導キャンパス 梅島駅前校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/umejimaekimae/見学・無料体験授業受付中です！

教室名：個別指導キャンパス 蓮根校

開校日：2026年3月9日

住所：〒175-0082 東京都板橋区高島平1-55-3 ミリュー高島平B1階

最寄り駅：都営地下鉄三田線「蓮根駅」

個別指導キャンパス 蓮根校 :https://www.canpass-kobetsu.com/school/hasune/見学・無料体験授業受付中です！

【春期講習会 お申し込み 受付中！】

創立33周年記念特典

★授業料最大16回分無料★



１.春期講習会授業料 4回分無料

２.通常授業料 最大8回分無料

３.ペア入会割引 授業料双方4回分無料(※1)



※新規正式入塾に限る。特典締切3/28まで。

※特典適用条件の詳細は教室担当にご確認くださいませ。

※1：同時に入会された方それぞれ通常授業料4回分無料。



【当塾は入塾金 無料0円です】

【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

https://www.canpass-kobetsu.com/