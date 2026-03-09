三谷産業グループのアウロステクノロジーズとミライ化成 世界最大級の複合材料展示会「JEC World 2026」に出展

三谷産業株式会社

三谷産業株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：三谷 忠照、以下 三谷産業）のグループ会社であるアウロステクノロジーズ合同会社（本社：石川県白山市、CEO：内田 大剛、以下 アウロステクノロジーズ）と株式会社ミライ化成（本社：長野県千曲市、代表取締役社長：山崎 登志夫、以下 ミライ化成）は、2026年3月10日（火）～12日（木）にフランス・パリで開催される「JEC World 2026（ジェック ワールド 2026）」に出展いたします。

■JEC World 2026について

毎年パリで開催される世界最大級の複合材料の展示会で、「複合材料の祭典」として、建設や海洋、航空宇宙や自動車など、多岐にわたる応用分野での複合材料の展示が行われます。主要なグローバル企業だけでなく、複合材料や先進材料の分野のスタートアップも数多く出展し、専門家、学者、研究開発リーダーが一堂に会するイベントとなっています。

■出展内容

1.アウロステクノロジーズ「APLASシート」

同社が開発した「APLASシート工法」は、コア技術のプラズマ 表面改質技術により高い接着性を持たせたCFRTPシート「APLAS シート」を専用接着剤でコンクリート構造物に貼り付けて補強を行う新工法です。樹脂をあらかじめ含浸したシートを用いることで、一般的に用いられる炭素繊維接着工法で必要な一部工程を省略でき、同等以上の補強効果を維持しながらも、作業時間を約40％短縮※できることが確認されています。工期短縮とコスト削減に寄与する工法として、NETISにも登録されています（登録番号：KK-240024-A）。

※ アウロステクノロジーズにて実施した施工試験の状況下による結果に基づきます。

ロール状のAPLASシート

APLASシートは、老朽化した橋梁・建築物・鉄道駅ホームなどの補強に適しているほか、自動車や 航空機などへの応用も期待できます。今回は、発売中の繊維目付量200g/平方メートル 品に加え、より高い補強量へのニーズに応える試作中の300g/平方メートル 品も初展示します。ブースでは、APLASシートの軽さや柔軟性を実際に手に取って体感していただけるほか、施工の様子や補強効果試験の動画もご覧いただけます。

今回の出展を通じ、海外のインフラ補強分野における最新動向の把握や、海外企業との協業機会の創出を図り、今後のグローバル展開に向けた取り組みを進めていきます。

2.ミライ化成「リサイクル炭素繊維事業」

ミライ化成は、炭素繊維と樹脂を混合したCFRPの製造工程で生じる端材や廃材を対象に、独自技術による炭素繊維の回収および再利用に関する研究開発に取り組んでいます。さらに、再生炭素繊維を用いた素材開発に留まらず、成形加工に至るまで一連の技術確立を目指し、最終製品の形状設計研究も行っています。

一般的に、新品の炭素繊維の製造には多量の熱エネルギーを要するため多くの二酸化炭素を排出しますが、ミライ化成の技術は溶媒法を基礎としているため、少ないエネルギーで炭素繊維を回収することが可能であり、二酸化炭素排出量の大幅な抑制が期待できます。

本展示会では、炭素繊維のリサイクル技術と加工技術をご紹介します。

ミライ化成「青森Lab」外観

（補足情報）

【三谷産業グループについて】https://www.mitani.co.jp/

石川県金沢市で創業して98年、ベトナムで創業して31年の複合商社です。北陸、首都圏、ベトナムを拠点に、化学品／情報システム／樹脂・エレクトロニクス／空調設備工事／住宅設備機器／エネルギーの６セグメントで事業を展開しています。商社でありながら、時にメーカーとして、また時にコンサルタントとして、お客さまにとっての最適を追求するとともに、「創業90年を越えるベンチャー企業」として更なる進化へと挑戦しています。

2025年3月期：連結売上高 103,072百万円／連結従業員数 3,563名

【アウロステクノロジーズについて】https://www.auros.co.jp/(https://www.auros.co.jp/)

アウロステクノロジーズは、プラズマ技術に関する豊富な技術力とノウハウを有するプロフェッショナルチームです。「基幹産業における接着課題を解決し、人々の生活を豊かにする」をミッションに掲げ、プラズマ表面改質技術を活用してさまざまな素材の接着性の課題に挑み、未来の社会を見据えながら日々、研究活動と製品開発に取り組んでいます。お客様のニーズに合わせたプラズマ受託加工サービスも展開しています。

【ミライ化成について】 https://www.miraikasei.com/

1998年に長野県長野市で設立されたミライ化成（設立時：クラヤ化成）は、2009年11月より三谷産業グループの化学品関連事業セグメントの一社として、半導体、情報機器、精密機械、化学、食品加工といった産業分野に、工業薬品、電子材料、食品材料、食品添加物などを提供しています。