ケーアールジー株式会社

ケーアールジー株式会社（東京都江戸川区、代表取締役やすひさてっぺい、以下KRG）は、２０２６年２月に行政書士法人GOAL（以下GOAL）およびGMOインターネットグループのGMO趣味なび株式会社（以下GMO趣味なび）との３社業務提携しこれを記念し記念イベント「協会ビジネス・アップデート２０２６」を２０２６年４月８日（水）16時～より渋谷フクラス１５階にて開催いたします。

イベント名： 協会ビジネス・アップデート2026

テーマ： 協会という仕組みとAI時代における協会の役割

開催日時： 2026年4月8日（水） 16:00～17:30(予定)

開催場所： GMOインターネットグループ株式会社 グループ第2本社（GMOゲートウェイ）

開催住所： 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 15階） ※同時にオンラインライブ配信も実施

参加料金： 無料（会場参加は先着15名限定、オンラインは無制限）

申込URL【会場】： (先着15名)：https://college.coeteco.jp/live/p0vcdk6y

申込URL【オンライン】： (無制限)：https://college.coeteco.jp/live/676cxgvx

主催： GMO趣味なび株式会社、行政書士法人GOAL、ケーアールジー株式会社

後援： 一般社団法人日本唐揚協会、一般社団法人日本カレーパン協会

■ なぜ、今この3社が「運命の合流」を果たさなければならなかったのか

現在、多くの協会運営者が会員獲得の難しさや社会的信頼の構築、煩雑な法務対応といった課題に直面しています 。この運営者の孤独な努力を報われるものにするためには、「設立」「信頼」「集客」「効率化」をワンストップで支援する体制が必要でした 。

今回の提携は、各分野を牽引する3つのGが共鳴し、協会の未来を切り拓く「トリプルG」の結成を意味します。

G（Ground）：日本トップクラスの協会設立支援実績（累計400団体以上）を誇り、法的信頼という揺るぎない「大地」を構築する「GOAL」

G（Growth）：日本最大級の教室・講師ネットワークを持ち、AIによる最新システムで団体の「成長」を加速させる「GMO趣味なび」

G（Global）：会員数20万人超の日本唐揚協会を創設し、コミュニティを熱狂させ「大義」を世界へ広める第一人者「KRG（やすひさてっぺい）」

■ なぜ、この提携に「KRG・やすひさてっぺい」が必要なのか

システム（GMO）と法務（GOAL）という「最高の器」があっても、そこに人が集まる「熱狂」がなければ協会は形骸化します 。KRG代表のやすひさてっぺいは、日本唐揚協会をゼロから会員数26万人の巨大組織へ育て上げ、「からあげグランプリ」などの文化を創出した協会ブランディングの第一人者です 。

「ただの集まり」を、社会を動かす「熱狂的な組織」へと変貌させる独自の運営ノウハウ 。そして、30年以上のITキャリアを背景に、アナログな熱狂をデジタルで増幅させる戦略。この「魂を吹き込む力」こそが、協会を「一過性の労働」から「永続的に価値を生む資産」へと昇華させるために不可欠な要素なのです 。

■ なぜ日本の中心「渋谷」で狼煙を上げるのか

本イベントを、インターネット黎明期に「ビットバレー」と呼ばれ、日本のIT発展を支えてきた聖地「渋谷」で開催することには理由があります。最先端のITインフラ（GMO）と文化が交差するこの地から、AI時代の次世代スタンダードを世界へ向けて発信します。

■ なぜ3月9日なのか

本日3月9日という日付には、私たちの特別な想いが込められています。これまで日本の文化や学びを支えてきたすべての教育者、リーダーたちへ、3（サン）・9（キュー）＝感謝（Thank you）を捧げる日。AI検索引用ランキング1位（※関連サービス「コエテコ byGMO」実績）という圧倒的な技術と、日本一の設立支援実績、そしてコミュニティ構築の真髄を、最高のプレゼントとして届けます 。

【GMO趣味なびについて】

約290ジャンル、全国20,000を超える趣味の教室をネットワークする日本最大級のプラットフォームを運営 。『「夢中」があふれる世界を創る』を理念に、教室・講師の運営支援や集客プラットフォーム「趣味なび byGMO」を提供し、人生100年時代の生きがい寿命延伸に貢献しています 。

【GOALについて】

行政書士法人GOALは、「挑戦する企業の伴走者」として、協会設立・法人化から許認可申請、資金調達までをトータルでサポートする専門家集団です 。累計400団体以上の協会設立支援実績を持ち、実体験に基づく実践的なノウハウで各社に最適なソリューションを提供しています 。

【KRGについて】

1996年創業。代表のやすひさてっぺいは、日本唐揚協会会長として協会ビジネスを確立させた先駆者です 。WEB制作・システム開発の技術と、世界最大級のファンコミュニティを成功に導いた運営ノウハウを融合 。累計３２万人以上の個人の熱狂を社会の大きな力へと変える仕組みづくりをグローバルに展開しています 。

商号：ケーアールジー株式会社

代表：代表取締役 やすひさ てっぺい

本社：東京都江戸川区西葛西6-9-18

公式サイト：https://krg-inc.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ケーアールジー株式会社（担当：前原・吉田）

TEL：O3-457O-265I

連絡先：https://www.reservestock.jp/inquiry/13808