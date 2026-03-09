【メニュー豊富で無理なく参加できる習慣化設計】運動機会増進プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、就業中に実装できる運動機会増進プログラムとして、オンラインLIVEと職場導線を組み合わせ、参加率を最大化する運用設計を含めたプログラムの提供を開始しました。

健康施策が「良い内容でも参加されない」状態になりやすい前提に立ち、短時間のLIVEを週次で設計し、参加の障壁（時間、場所、心理的ハードル）を潰す導線を整備することで、実施率・継続率を上げ、運動習慣率と肩こり等の不調指標の推移で効果を検証します。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人が特定されない集計を前提に、参加率・継続率等の運用指標と不調指標の推移で効果を確認します。

提供開始の背景

運動機会の提供は、健康増進の基本施策である一方、現場では「参加率が上がらない」「一部の健康志向層に偏る」「単発で終わる」といった課題が起きがちです。

内容の質だけでは参加は増えず、就業時間内に組み込むには、業務への支障を抑えつつ継続できる導線設計が必要になります。

本プログラムは、参加率が上がる"導線設計"を運用として整備し、週次で回る短時間LIVEと組み合わせることで、全社的な運動機会を定着させます。

プログラム概要（短時間LIVE／週次設計／参加導線／カスタム）

本プログラムは、就業中に実装できる短時間のオンラインLIVEを中心に、参加導線を整備し、継続運用までを支援します。

期待できる経営インパクト

短時間オンラインLIVE（就業中に組み込みやすい設計）- 短時間で完結するメニューを前提に、業務の合間に実施しやすい運用に整備- 運動が苦手な層でも参加できる難易度と安全配慮で設計週次設計（単発で終わらせない）- 週次の実施計画（頻度、時間帯、参加対象）を設計し、習慣化を支援- 繁忙期・シフト勤務・多拠点にも対応できる形に調整参加率を最大化する職場導線の整備- 参加の障壁（時間、場所、心理的ハードル）を潰す導線設計- 周知、申込不要の参加設計、リマインド、上長巻き込み等を整備- 「参加しやすいこと」を最優先に運用を標準化カスタム（職種・勤務形態に合わせた最適化）- 職種特性（デスクワーク、現場作業、シフト等）に合わせてメニューと時間帯を調整- 重点テーマ（肩こり、腰痛、疲労等）の優先順位に合わせてプログラムを最適化一次情報として提示する運用指標（例）- 参加率、継続率（週次／月次の推移、部門別の偏り）- 運動習慣率の推移（組織集計）- 不調指標（例：肩こり等）の推移（組織集計）- ※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない形で集計・提示します。参加率の引き上げ（導線で改善する）

内容ではなく導線を整備することで、未参加層の参加率を引き上げます。

運動習慣率の底上げ

週次で継続する運用により、単発イベントから習慣化へ移行します。

不調指標の改善を説明可能に

肩こり等の不調指標を定点で追い、施策効果を運用指標とセットで提示できます。

就業中に実装できる運用負荷の最適化

短時間化と参加導線の標準化により、業務への支障と管理部門の負荷を抑えます。

導入の流れ

まとめ

- 現状整理（勤務形態、拠点、重点テーマ、既存施策の確認）- 週次設計（頻度、時間帯、実施枠、対象）- 短時間LIVEの実装と運用開始- 参加導線の整備（周知、リマインド、上長巻き込み等）- 参加率・継続率を定点で確認し、障壁を改善- 運動習慣率・不調指標の推移を確認し、次期へ更新

本プログラムは、就業中に実装できる短時間オンラインLIVEと、参加率を最大化する職場導線を組み合わせ、週次運用で運動機会を定着させる支援です。

参加率・継続率を一次情報として提示し、運動習慣率や肩こり等の不調指標の推移で効果を検証します。

導線設計まで含めて運動機会を全社に広げたい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

