『ロードモバイル』×『アングリーバード』コラボ第2弾が開催！限定お城外装「ブタ要塞」を手に入れよう

IGG

世界同時対戦RPG『ロードモバイル』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、世界的大ヒット作『アングリーバード』とのコラボ第2弾を全世界にて開催中です。

本コラボでは、限定お城外装「ブタ要塞」をはじめとする新アイテムの実装、探索型イベントの実施を行います。

■コラボ概要

▼開催期間

2026年3月4日(水)14:00 ～ 4月1日(水)13:59

■コラボ限定アイテムが新登場！

本コラボ限定アイテムが登場。限定お城外装「ブタ要塞」のほか、複数の限定コンテンツを実装。

▼実装内容

・限定お城外装：「ブタ要塞」

・限定部隊スキン

・領地装飾

・エモーティコン

・アイコン

■探索型イベント：特製パチンコを用いた冒険

『アングリーバード』のキャラクターと共に、特製パチンコを使用して「金の羽コイン」や「群れの紋章」を収集する探索型イベントを実施。

▼イベント内容

パチンコを用いたミニゲーム形式の探索により、各種専用アイテムを収集。収集したアイテムは、各種コラボ報酬と交換が可能。

■『ロードモバイル』概要

・タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

・ジャンル：世界同時対戦RPG

・価格：基本無料(アイテム課金あり)

・公式Xアカウント：https://x.com/LordsMobileJP

・ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。『ロードモバイル』『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』『タイムプリンセス』『ミシックヒーローズ』『モバイル・ロワイヤル』『Castle Clash』『フェイトウォー』などが人気タイトル。