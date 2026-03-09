日本製鉄発のスタートアップＫＡＭＡＭＥＳＨＩ、「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」にて、グランプリおよびオーディエンス賞を受賞

株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ

中小製造業向けの設備部品管理・マッチングプラットフォームを提供する株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ（本社：東京都大田区、以下「ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ」）は、日本経済新聞社が主催する「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」において、グランプリおよびオーディエンス賞を受賞したことを発表します。

「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、日本経済新聞社が主催する全国のスタートアップや後継者（アトツギ）ベンチャーを支援する日本最大級のピッチコンテストです。独自性・市場性・成長性・ソーシャルインパクト・収益性・経営者の魅力を総合的に評価されます。

https://pitch.nikkei.com/

今年度は、2026年3月8日九段会館テラスにて、今回は全国各地から400件を超える応募の中から予選を勝ち抜いた22社がファイナリストとして決勝大会に進みました。

その中で、ＫＡＭＡＭＥＳＨＩはグランプリとオーディエンス賞をダブル受賞。今後の事業発展に向けてさらなる弾みをつけることとなりました。

■審査員講評

ＫＡＭＡＭＥＳＨＩは、審査員から以下の点が評価されました。

■代表からのコメント

- 製造現場に足を運びながら課題を捉え、解像度の高い事業として構想されている点- 日本の製造業を支えるという覚悟と想いをもって事業に取り組んでいる点- 今後の事業展開の広がりが期待される、成長性の高いビジネスである点

株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ

代表取締役社長

小林 俊

この度は、グランプリとオーディエンス賞に選出をいただき、誠にありがとうございます。日本の産業全体またはグローバルに対して社会的インパクトを与えられる事業という評価をいただき、大変光栄に思います。今後の日本の製造業を支えていく為に、企業の枠組みを越えて、フラットな水平型の繋がりと仕組みの構築が重要だと考えております。現場の困り事に寄り添い、共に向き合いながら、弊社も「同じ釜の飯を食う仲間」として認めていただけるよう今後も精進し続ける覚悟です。今後は、様々な企業の皆様とも連携を深めながら、今回の受賞に相応しい事業に成長させていけるよう、更に取り組みを進化させてまいります。Kamameshiの会員企業の皆様、背中を押して下さった日本製鉄（株）の皆様、日頃より応援いただいている全ての関係者の皆様に感謝し、心からお礼を申し上げます。

■中小製造業向け設備部品管理・マッチングプラットフォーム「Kamameshi」

「Kamameshi」は、社内で保有する部品管理システムと、会員間の予備品の売買取引を仲介するプラットフォームを提供するサービスです。さらに、保全技術者による各社のニーズに合わせた設備保全コンサルティング業務も請け負います。これにより、設備の老朽化という日本の中小製造業が抱える重要課題の解決を目指します。2024年4月にサービス開始後、導入実績170事業所を突破し、現在も多くの企業から問い合わせをいただいています。

https://kamameshi.com/lp/

株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ

所在地：東京都大田区南六郷３丁目10-16六郷BASE

設立：2023年8月

代表取締役社長：小林 俊

https://kamameshi.com/