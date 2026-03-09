共に学び高めあう［鳴海・有松創業道場］

鳴海商工会第１期修了式第１期の様子 グループワーク

令和８年５月１７日、鳴海商工会（名古屋市緑区鳴海町乙子山１-３、会長・藤本徹）は、有松商工会(名古屋市緑区有松３０１２、会長・松岡清典)との共催で「鳴海・有松創業道場」を開講します。この事業を通じて、名古屋市緑区の鳴海・有松地区で創業を希望する方に創業に必要な知識や同じ志の仲間と出会う機会を提供し、当地区で創業し事業を継続する能力を身に着けていただくことを目指します。詳細はhttps://r.goope.jp/narumi-syokokai/free/dlにてご確認いただけます。

目的と背景

鳴海商工会では、地域の小規模事業者数の減少に歯止めをかけるために令和７年度に鳴海創業道場を初めて開講しました。この鳴海創業道場第１期は募集定員１０名に対し１１名の入門があり、４日間の講座を通じて創業の基礎を学び全員が修了、同期修了者のネットワークを形成することができました。参加者満足度が非常に高く、その好評の声を受けてこの度「鳴海・有松創業道場」として第２期を開講することになったものです。

事業内容

「鳴海・有松創業道場」は、名古屋市緑区の鳴海・有松地区で創業を目指す方や、創業後おおむね3年以内の方、同地区での第二創業を志す方を対象とした少人数制の実践型講座です。全6回の講座を通じて実現性の高い創業計画の策定を支援します。

本講座では、経営に必要な知識の習得に加え、同期生や第1期修了生との交流機会も提供いたします。内容面では、第1期で好評を博した「商圏分析」「マーケティング」「AI活用」などのカリキュラムをさらに拡充。最終回には成果発表会を行い、参加者全員で互いの事業計画を学び合います。

講師には、前回に引き続き小坂英雄氏（有限会社起業経営研究所・代表取締役）を招聘。令和8年5月17日から6月21日まで、毎週日曜日の午後に鳴海商工会館にて開催いたします。

料金等

受講料は１名５０００円です。１回あたり約８３０円です。

入門定員は１０名程度です。応募者多数の場合は選考を行います。

今後の展開

鳴海商工会・有松商工会は、この事業を通じて、鳴海・有松地区の創業者育成と地域におけるネットワークづくりを強力に推進してまいります。

問合せ先

鳴海商工会☎０５２-８９６-３３３１