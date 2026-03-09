医進の会が独自分析した「2026年度 医学部入試の変化と対策」データが示す合格の分岐点

はじめに：新課程2年目の「医学部入試」を生き抜くために

2026年度医学部入試は、新課程導入2年目の「検証と選別」の年です。

初年度は「情報I」導入や出題変化への不安から安全志向の出願が目立ちましたが、2年目は前年度のデータが揃い、受験生の動きはより戦略的になっています。

一見「安定」に見えますが、国公立の後期日程縮小や私立の再編、人物評価の高度化など制度面では大きな変化があります。

今後は学力だけでなく、「制度を読み解く力」が合否を左右します。

安定の中で進む構造変化：2025年度入試の結果から読み解く2026年のトレンド

2025年度は、新課程への警戒から地方国公立や中堅私立に志願者が集中しました。

しかし2026年度は、過去問という指標があるため、過度に慎重な受験生は減ると考えられます。

一方、大学側は推薦・総合型選抜の拡充や配点変更で「欲しい学生像」を明確化しています。

表面上は安定して見えますが、選抜の質はさらに高度化する年です。

医学部予備校「医進の会」塾長が断言する、今年の合否を分ける「最大の変数」とは

医学部予備校「医進の会」の現場から見ると、最大の変数は「出願戦略」です。

共通テスト得点率が1～2％変わるだけで合否に影響する可能性がある状況では、後期日程の減少、私立の日程重複、地域枠の拡大などを考慮しない出願は大きなリスクとなります。

“学力があるのに落ちてしまう”受験生と、“ギリギリで合格をつかむ”受験生の差は、制度理解や出願戦略の違いによって生まれることがあります。

だからこそ、医学部受験では適切な戦略を立てることが重要になります。

国公立大学の地殻変動：後期日程廃止と「情報I」配点の本格化

2026年度の国公立大学医学部入試は、選抜の仕組みそのものに質的な変化が進んでいます。

最大のポイントは、「後期日程の縮小」と「共通テスト『情報I』の評価定着」です。

旭川・山形・佐賀が相次ぎ後期廃止。減少する「敗者復活戦」にどう備えるか

旭川医科大学、山形大学、佐賀大学が相次いで医学部後期日程を廃止したことは、2026年度入試の大きな変化です。

後期は前期不合格者の「再挑戦の場」でしたが、その機会は急速に減少しています。

大学は後期枠を前期や推薦、地域枠に振り分け、早期に自校の理念に合う学生を確保しようとしています。

そのため、受験生は「前期一本勝負」の意識で挑む必要があります。

北海道大の配点開始に見る、情報の数点がボーダーラインを左右する現実

北海道大学が共通テスト「情報I」に配点を開始したことは、情報科目を軽視できない時代に入ったことを示しています。

医学部入試では主要科目で差がつきにくいため、情報の数点差が第1段階選抜や最終合格を左右します。

特に共通テスト比率の高い大学では、情報の失点は大きな影響を及ぼします。

主要科目と同じ水準で対策することが不可欠です。

弘前大の二段階選抜厳格化など、第1段階選抜基準の変更に注意せよ

弘前大学は、第1段階選抜倍率をより厳しく設定しました。

二段階選抜ラインが上がれば、共通テストでの小さな失点が即不合格につながります。

一方で、基準緩和校では二次試験での逆転が狙えますが、その分個別試験の競争は激化します。

自分の得点の取り方や傾向を分析し、共テ型か二次型かを冷静に見極めることが重要です。

私立大学の戦術的分析：帝京・獨協への志願者集中と藤田医科大の衝撃

私立医学部入試においては、「日程戦略」が合否を左右します。

志願者集中や、学費改定の影響にも注意が必要です。

藤田医科大学が6年間の学費を大幅に引き下げたことで、上位層の併願が増え、難易度の上昇が予想されます。

その結果、中堅層が押し出される「難化の連鎖」も懸念されます。

過去問演習でも合格最低点の上昇を前提とした対策が不可欠です。

1月単独日程の帝京、2月最終戦の獨協 超激戦区を突破するための併願戦略

・帝京大学：1月下旬に単独日程に近い形で試験を実施するため、全国から志願者が集まり、実質倍率は非常に高くなります。

・獨協医科大学：22月最終盤の「最終戦」として位置づけられ、他校で結果が出なかった上位層が集中するため、精神的にも厳しい高倍率の勝負になります。

受験生は、自分の得意科目に合った配点構造の大学を厳選し、体力や精神面の消耗を考慮した日程管理を行うことが重要です。

6年間で2,152万円へ。藤田医科大学の学費値下げが私立上位校の難易度を押し上げる

藤田医科大学の学費大幅引き下げは、受験市場に少なからず影響を与えると考えられます。

国公立志望者や上位私立との併願者が増える可能性があり、それに伴い入試の競争環境が変化することも想定されます。

学費だけでなく、二次試験の日程も考えた受験計画が必要です。

2月1日～4日の「超激戦日」：自分の得意科目に最適な大学を厳選する方法

順天堂大学や東京医科大学などが並ぶ2月初旬は、非常に激しい戦いの時期です。

数学型や英語・理科型など、自分の得意な配点構造に合う大学を選ぶことが、合格への近道となります。

人物評価の重要性：面接・小論文は「第5の教科」へ進化した

人物評価の比重は、かつてないほど高まっています。

面接や小論文はもはや形式的な確認ではなく、学力試験と同等の「第5の教科」として重要視されています。

長崎大の配点増が示す、大学側の「学力だけで選ばない」という強い意志

長崎大学が面接配点を大幅に引き上げたことは、全国の医学部へのメッセージでもあります。

「筆記試験の点数が高くても、医師としての資質に欠ける者は入学させない」という強い意志の表れです。

MMIやグループ討論で差がつくポイント：早い段階からの思考訓練が不可欠

MMI（マルチプル・ミニ・インタビュー）やグループ討論では、正解のない問いに対して「いかに倫理的かつ論理的に自分の意見を構築できるか」が問われます。

日頃から医療ニュースを読み、自分の考えを言語化する習慣が重要で、直前対策では間に合いません。

合格者に占める女性比率は41％。性別や年齢に関係ない「医師適性」の評価軸

近年、合格者の女性比率は約41％に達しています。

年齢や性別による不公平は是正されつつあり、問われるのは純粋な適性です。再受験生も臆する必要はありません。

まとめ：2026年度合格を勝ち取るためのアクションプラン

2026年度の医学部入試は、新課程2年目の「慣れ」の年ではなく、「選別」が進む年です。

後期日程の縮小、共通テスト「情報I」の定着、私立医学部への志願者集中、人物評価の高度化など、これらの変化は受験生により高い完成度を求めています。

合格のために必要なのは、ただ闇雲に努力することではありません。

- 共通テストと二次試験の得点バランスを把握し、自分が「共テ型」か「二次型」かを分析すること- 日程の重複や志願者動向を考慮した戦略的な併願計画を立てること- 面接・小論文を含む総合力を早期から鍛えること

2026年度は、「制度を理解し、先に動いた者」が有利になる入試です。

情報を制し、自分の得点構造を把握し、最後まで安定して得点できる受験生だけが合格をつかめます。

浪人生・再受験生が持つ「既知のデータ」という圧倒的優位を活かすコツ

浪人生・再受験生にとって、2026年度は非常に有利な年です。

新課程初年度の出題傾向や「情報I」の形式、各校の二段階選抜ラインを経験しているからです。

この優位性を活かすには、前年の結果を感情で判断せず、構造的に分析することが重要です。

・失点の真因：知識不足か、読解力か、時間配分ミスか。

・課題の所在：共通テストと二次試験のどちらに弱点があったか

・出願の妥当性：自分の得点構造と大学の配点比率は合致していたか。

これらを冷静に検証し、具体的な改善策を立てて初めて経験は「武器」になります。

あわせて、生活リズムの維持や計画的な復習など、自己管理も徹底することが大切です。

経験は最大の強みですが、慢心は最大の敵です。

過去の戦いを単なる「反省」で終わらせず、合格への「戦略」に変えた者だけが、最短ルートで合格をつかむことができます。

朝型リズムとメンタル管理。長丁場の医学部受験を支える健康的な学習習慣

医学部受験は長期戦です。

朝型の生活、適度な運動、定期的な休息が集中力を支えます。

体調管理もまた、合格への重要な戦略の一部です。

■調査概要

調査名：2026年度医学部入試に関する動向分析（独自調査）

調査主体：医学部予備校「医進の会」(https://ishin-kai.info/)

調査方法：各大学の公表資料、文部科学省「学校基本調査」、大学入試センター公表データ、入試要項、志願者数推移などの公開情報をもとに教務チームが独自に分析

調査期間：2018～2026年度の公開情報を中心に分析

備考：本リリースの内容は、公開データの傾向および当校の分析に基づくものであり、各大学の公式見解ではありません。