国産ドライシッパー「V-CRYO」開発を推進。真空断熱研究所、メディカルメッセ2026に試作機を展示　― 三重県ヘルステック実証支援事業 ―

株式会社真空断熱研究所（本社：三重県、代表取締役：中村圭介）は、真空断熱技術を活用した低温輸送容器「V-CRYO」の開発を2026年3月16日より開催される医療機器展示会「メディカルメッセ2026」にて参考展示を行います。本事業は三重県の「ヘルステック実証支援事業」に採択され、同制度支援のもと実施されました。現在、量産化を見据えた試作機の評価を進めています。

開発の背景

再生医療やバイオ研究の進展に伴い、細胞や研究試料などを安全に輸送するための低温輸送技術の重要性が高まっています。

しかし現在、低温輸送容器（ドライシッパー）の多くは海外メーカー製であり、

・供給の安定性

・納期

・国内での技術蓄積

といった点が課題とされています。

株式会社真空断熱研究所では、これまで培ってきた真空断熱技術を活用し、国産低温輸送容器の開発を進めています。

V-CRYOについて

V-CRYOは、液体窒素を吸着材に保持させることで低温環境を維持しながら、万が一倒れた場合にも液体窒素をこぼすことなく安全に輸送を行うことを目的とした気相式液体窒素容器（ドライシッパー）です。

現在は量産化を見据えた試作機の評価を進めており、社内試験では－180℃環境で72時間以上の温度維持を確認しています。

また、大口径設計（Φ125）を採用することで、従来のドライシッパーでは収納が難しかった対象物にも対応できる設計としています。

※本製品は現在開発段階の試作機です。

メディカルメッセ2026に出展

本製品は以下の展示会にて試作機を展示予定です。

メディカルメッセ2026

会期 ： 2026年3月16日（月）～17日（火）

会場 ： STATION Ai 1Fイベントスペース 三重県ブース内A-5

展示内容 ： 開発中のドライシッパー「V-CRYO」試作機

三重県ヘルステック実証支援事業の採択

本事業は、三重県が実施する

「ヘルステック実証支援事業」に採択され、その支援のもと進められました。

同制度は、医療・ヘルスケア分野における新技術や新サービスの実証を支援するもので、現在は量産化を見据えた試作機の評価を進めています。

本事業の推進にあたり、ご支援いただいている三重県関係者の皆様に感謝申し上げます。

代表コメント

「真空断熱技術を活用した低温輸送技術の国産化を目指し、医療・研究分野に貢献できる製品開発を進めています。今回の展示を通じて、多くの研究者や医療関係者の皆様に本技術をご紹介できればと考えています。」

株式会社真空断熱研究所

代表取締役 中村圭介

問い合わせ先

株式会社真空断熱研究所

真空断熱技術を活用した機器の開発を行う技術企業。

主な製品：小型耐熱温度ロガー V-THERMOシリーズ

〒514-8507

三重県津市栗真町屋町1577 三重大学内

津市-三重大学連携・企業成長支援室

公式ウェブサイト: https://vthermo.jp/

お問い合わせフォーム：https://form.run/@info-vthermo-XkDcFlEoy47ooO0RhLkG