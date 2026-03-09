「スタジオ利用最大化」することが利益拡大につながる。美容業界を牽引するミルボン株式会社の金沢オフィス&スタジオが、金沢の機能美をモダンに再構築したデザインでリニューアルオープン。

株式会社AGI design

スポーツ日本代表施設や高級ホテル、会員制レストランなど、さまざまなインテリア、空間デザインを手がけてきた株式会社AGI design（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 浩）は、2024年8月9日よりオフィスに特化した設計からデザイン、施工までを行う「MARUMARU SURU OFFICE」のサービスを開始しました。

クライアントの利益拡大に必要な「MARUMARU（〇〇）」を見つける

MARUMARU SURU OFFICE は、オフィスデザインをもとに企業の利益拡大を促進します。

「〇〇」には、お客さまが本当に叶えたいこと・達成したいことが入ります。

「事業10倍拡大」「採用率向上」など・・・ お客さまの数だけ「〇〇」はあります。

MARUMARU SURU OFFICE は、あなたの会社の「〇〇」を見つけて、 ビジネスを拡大するために必要不可欠なオフィス空間を創造します。

欲しい機能、部屋数、好きなイメージといった設計与件からデザインするのではなく、利益を拡大するために何が必要か？というアプローチで空間をつくります。

ミルボンの◯◯＝「スタジオ利用最大化」するオフィス

クライアントは、地域の美容室経営者・サロン関係者。

高い商品力と技術力を持つミルボンにとって、利益拡大の鍵は「商品のPR」だと私たちは考えました。

しかし、どれだけ優れた製品でも、

“知る機会” “体験する機会” がなければ導入にはつながりません。

PRとは広告ではなく、

来訪 → 体験 → 納得 → 導入

という行動を生む仕組みづくりです。

そこで私たちは、スタジオの利用そのものを最大化することで、

美容師との接点を増やし、

製品を実際に使う機会を増やし、

理解と信頼を深め、

導入率を高める空間を構想しました。

スタジオの稼働が増えるほど、

セミナー・講習・個別相談の回数が増え、

現場のリアルな声が集まり、

商品開発の精度も向上します。

つまり、スタジオ利用率の向上は商品PRの量と質を同時に高め、継続的な売上拡大につながる仕組みになります。

「人を呼びたくなる場所」

「何度でも使いたくなる機能」

「あらゆる用途に対応できる可変性」

この３点によって、スタジオ利用の最大化を実現しています。

１.人を呼びたくなる場所＝自分たちが誇れる金沢空間

金沢らしい素材・色彩・スケール感を空間に取り込み、

訪れること自体が目的になる場をつくりました。

社員やインストラクターが

「ここでセミナーを開催したい」

「お客さまを招きたい」

と思える空間は、自然と利用頻度を高めます。

さらに、来訪した美容師にとっても

“特別な場所で学ぶ体験”となり、

ブランドへの信頼と記憶に残る時間を生み出します。

誇れる場所になることが、

発信したくなる → 人を呼びたくなる → 利用が増える

という好循環をつくります。

２.何度でも使いたくなる機能=無料なのに使える高級美容ラボ

最新設備と上質な空間を備えたラボを無償開放することで、

来訪のハードルを下げながら、体験の質を最大化しました。

ここでは

・トレンド施術の実践トレーニング

・新製品の体験講習

・サロンワークを想定した技術検証

を行うことができます。

実際に手を動かして使うことで、

製品理解が深まり、導入への納得感が生まれます。

さらに、施術中のリアルな声を収集することで、

商品改良や次期開発にもフィードバック。

このラボは

PRの場であり

教育の場であり

商品開発のリサーチ拠点

として機能します。

“無料でも価値が高い”からこそ、

繰り返し利用される場になります。

３.あらゆる用途に対応できる可変性=可変する多様なミーティングルーム

利用人数や目的に応じて空間の形を変えられる構成とし、

セミナー・講習・商談・打ち合わせを同時多発的に開催できるようにしました。

・大規模セミナー

・少人数講習

・個別商談

・代理店ミーティング

・社内プロジェクト会議

を時間帯ごとに最適化し、

空間の稼働率を最大化します。

セミナー後すぐに個別相談ができる動線とすることで、

体験 → 意思決定

までのスピードも向上。

用途を限定しないことで、

“常に使われ続けるスタジオ”を実現しています。

まずは1分でできるカンタン見積りへ

MARUMARU SURU OFFICEでは、サービス開始に合わせてWebサイトを公開しました。

お客様ごとに異なる「MARUMARU（〇〇）」に事例をぜひご覧ください。

また1分で登録可能なカンタン見積りもございます。

以下からアクセスしてみてください！

ビジネス拡大するオフィスづくり「◯◯するオフィス」はこちらから

https://marumarusuruoffice.com/

株式会社AGI designについて

社名：株式会社AGI design （アギデザイン）

代表者：代表取締役 萩原 浩 Hiroshi Hagiwara

事業内容：マーケティング/リサーチ、デザイン、マネージメント、コンストラクション（子会社：株式 会社AGO construction）

設立：2018年10月1日

URL：https://agi-design.co.jp/

【主な過去プロジェクト】

・仙台本社新築工事 建築設計監理

・マンションミュージアムインテリア 設計施工

・会員制レストランインテリア 設計監理

・京都高級ホテルインテリア 設計監理

・スポーツ日本代表施設インテリア 設計施工

・国際スポーツ大会ホスピタリティ施設 ローカルアーキテクト

・Jリーグライセンス対応スタジアム改修計画

・プロ野球球団施設計画 マーケティングリサーチ＋施設コンセプト検討業務

・ウェルネス施設計画 マーケティングリサーチ＋施設コンセプト検討業務