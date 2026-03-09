都心から約1時間、田園地帯の町営公園を再生した「Earthboat Saitama Kawajima（埼玉川島）」が開業、本日予約受付開始

株式会社アースボート

「Nature Escape」をコンセプトに、プライベートサウナ付き宿泊施設「Earthboat」を全国展開する株式会社アースボート（本社：長野県信濃町／代表取締役：吉原ゴウ）は、埼玉県比企郡川島町に10拠点目となる『Earthboat Saitama Kawajima（埼玉川島）』を2026年4月3日（金）に開業いたします。本日より予約受付を開始しました。

◼️官民連携による遊休地再生プロジェクト

本拠点は、かつて釣り場として親しまれていた町所有の「鳥羽井沼自然公園」を再生する官民連携プロジェクトとして誕生しました。遊休化していた同公園を、地域に根ざす株式会社星野又右衛門商店（本社：埼玉県上尾市／代表取締役：星野健太）が開発主体となり、川島町との連携のもとキャンプ場およびグランピング施設へと再構築。運営は、温浴・宿泊施設を手がける同社グループの株式会社オペレーションカンパニーが担います。

本プロジェクトの開発主体である株式会社星野又右衛門商店 代表 星野健太氏へのインタビュー記事では、川島町との官民連携や遊休地再生の経緯について詳しく紹介しています。

<星野健太氏インタビューはこちら>

https://note.com/earthboat/n/na6358f1b5c47

◼️Earthboat Saitama Kawajima（埼玉川島）の特徴

本拠点では、新客室モデル「Earthboat Nomad」を採用。全室にフィンランド式のアウトドアサウナを設け、プライベートで利用できる水風呂と外気浴スペースを備えています。“外で過ごす”というこれまでのコンセプトを継承しながら、2棟を屋内外でゆるやかにつなぐ設計により、ファミリーやカップル2組など多様な滞在スタイルに対応します。また、Earthboatはペットの種類・大きさ・頭数に制限のないペットフレンドリーな施設です。プライベートドッグランを備えた客室もあり、ペットも大切な家族の一員として自然の時間をともに楽しめます。

グランピングは自然の中での滞在を快適にするスタイルとして広がってきました。本施設ではその快適性を設備面・構造面から担保することで、天候や季節にとらわれないアウトドア体験と居住性を両立する滞在モデルを提示します。

◼️都市近郊で自然を享受できる立地環境

本拠点が位置する川島町は「都会に一番近い農村」を掲げており、都心から約1時間という距離にありながら田園風景が広がります。「Earthboat Saitama Kawajima」は、圏央道「川島IC」から車で約10分と、アクセス性にも優れ、気軽に自然の中に身を置く滞在が可能です。また、「小江戸」として知られる川越市へも車で約30分と、周辺観光と組み合わせた滞在にも適しています。

◼️施設概要

施設名：Earthboat Saitama Kawajima（埼玉川島）

施設情報・ご予約：https://earthboat.jp/saitama_kawajima

住所：〒350-0112 埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田258-1

アクセス：圏央道「川島IC」より車で約10分

Google Map：https://maps.app.goo.gl/PaacpwcZspf342CD9

開業日：2026年4月3日(金)

▪地球を肌で感じる宿、Earthboatとは

Earthboatは「Nature Escape」をコンセプトとした、日常から少し離れ、自然の中で過ごす時間を快適に楽しむためのアウトドアホテルです。ふかふかのベッドや水回りなどの快適さを備えながら、火を起こし、サウナで体を温め、外で食事をする体験を楽しめます。

四季を通じてその土地の景色を楽しみ、自然と向き合える場所としてEarthboatは地域資源を活かした滞在体験を提供します。Earthboatでは全国の遊休地活用に向けた事業提案も行っており、自然豊かな土地を活かして、人が集まる魅力的な宿泊施設の開発用地情報を募集しています。

公式ページ：https://earthboat.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/earthboat_/

開発用地情報について：https://earthboat.jp/land/

▪️株式会社アースボート

「Nature Escape すべての人に、大自然を。」を掲げる株式会社アースボートは、プライベートサウナ付き型宿泊施設「Earthboat」の運営、製造、販売を行っています。地球という大海原を漂う小舟「Earthboat」を通じて、多くの人が自然の中に飛び込むきっかけを提供しています。

会社名：株式会社アースボート

代表者：吉原 ゴウ

設立：2022年9月

所在地：〒389-1312 長野県上水内郡信濃町富濃1856

会社ページ：https://earthboat.jp/company

公式X：https://x.com/Earthboat

Earthboat公式note：https://note.com/earthboat

本件に関するお問合せ先：hello@earthboat.jp