春の新しいコスメを集めた「The Beauty issue」開催

　株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、ハンズ各店・ネットストアにて「The Beauty issue」を開催しております。「崩れにくく心地よい、軽やかな仕上がり」をテーマに、汗や皮脂に強いコスメや、敏感肌にもやさしいスキンケアなど、人気のアイテムを多数ご用意しております。



特設サイトはこちら(https://hands.net/event/the-beauty-issue/)










■ 期待の限定＆先行コスメが大集合　　

【限定販売】ミシャ　BBクリームEX(https://hands.net/search/?item_group_id=0125056&original_item_code=8809747968893&view=01)　各1,320円

大人気ブランド「ミシャ」のBBクリームが復刻。下地とファンデーションがひとつになったクリームにスキンケア効果をプラス。時短メイクはこれひとつで完了です。








【限定販売】VT　リードルＳ　ハンズ50周年記念　VT特別企画セット(https://hands.net/goods/8803463018795/)　3,520円

リードルＳショットにクリアスポットパッチ、デイリースージングマスクがついたセット。ＶＴのベストセラーアイテムを一度に試すことができます。







【先行販売】リアルバリア　　　　　　　　　　１. セラミドモイスチャークレンジングフォーム(https://hands.net/goods/8809911694191/)　1,430円　　　　　　　　　　　　　　　　　　２. エクストリームディープクレンジングオイル(https://hands.net/goods/8809911692562/)　1,980円

必要なうるおいを守りながら、メイク・皮脂・毛穴汚れを的確にオフします。敏感肌の方にもおすすめなアイテムです。







【先行販売】VDL　カバーステインパーフェクティングコンシーラー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124895&original_item_code=4589631363884&view=01)　各1,540円

3mmの超スリムチップで気になる部分だけにピタッと密着カバーします。広範囲をカバーしたいときはチップを寝かせて、シミやくすみのカバーにはチップをたててトントンと、二通りの使い方ができます。


※3月14日(土)発売






■ プレゼントキャンペーン　

お得なプレゼントキャンペーンを開始します。


【予告】ザ・セム　ノベルティプレゼント

ザ・セム関連商品を2点以上お買い上げでオリジナルのグミベア風キーホルダーをプレゼント。






【予告】ダルバ　サンプル・ノベルティプレゼント

ダルバ商品を税込2,000円以上お買い上げでサンクリーム(カバーベージュ)とVCAサンクリーム2mLのパウチを、税込4,000円以上お買い上げでハンドクリームキーリングをプレゼント。






ラサーナフォースタイル　ノベルティプレゼント


ラサーナフォースタイルを1点以上お買い上げで「SAY MY NAME」オリジナルトレカ（4枚セット）1セットをプレゼント。



