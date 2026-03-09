『WWE(R) 2K26』（英語版）キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションが発売開始

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

3月6日（金）、2KはVisual Conceptsが開発するWWEビデオゲームシリーズの最新作、『WWE(R) 2K26』(https://wwe.2k.com/ja-JP/)（英語版）のキングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、そしてマンデーナイトウォー エディションが発売されたことを発表しました。対応プラットフォームはPlayStation(R)5（PS5(R)）、Xbox Series X|S、Nintendo Switch(TM) 2、PC（Steam）です。現WWE世界ヘビー級王者のCMパンクがカバーを飾る通常版は2026年3月13日（金）に発売されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=89e7yn7h1NU ]

発売記念トレーラー

https://youtu.be/89e7yn7h1NU

「チームはまたしても限界を突破してくれました。『WWE 2K26』では、すべてのモードに新要素の追加や前作からの改善が行われています。「WWE 2K」シリーズの進化をプレイヤーの皆さまに気に入っていただけることを確信しております。ぜひ本作を堪能していただき、皆さまの想像の世界を現実のものにしてください」

- グレッグ・トーマス（Visal Concepts社長）

『WWE 2K26』では、ゲーム全体にわたって、既存機能のアップデートと改良が多数実施されています：

- 2Kショーケース：Punked - CMパンクの旅：CMパンクが時を超え、自らのキャリアの特筆すべき瞬間を再現します。ナレーションは”ベスト・イン・ザ・ワールド”本人。プレイヤーはWWEの歴史上もっとも影響力を持ち、反骨精神あふれるスーパースター、CMパンクとなって彼のキャリアを追体験したり、歴史を書き換え、WWEレジェンドたちと「もしも」の試合を行うことができます。また、とにかく報酬が欲しいプレイヤーには、「ショーケース・ガントレット」が用意されており、限界への挑戦が可能です。詳細は、ショーケースのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/showcase/)をご覧ください。- 400名以上が登場する超ド級のロスター：『WWE 2K26』に登場するプレイアブルキャラクターの数はじつに400名以上とシリーズ最大。ストーン・コールド・スティーブ・オースチン、ジョン・シナ、”マッチョマン”ランディ・サベージ、リア・リプリー、コーディ・ローデス、トリッシュ・ストラタス、ザ・ロック、ロマン・レインズ、イヨ・スカイ、アンドレ・ザ・ジャイアント、ドリュー・マッキンタイア、ブロン・ブレイカー、”ラウディ”ロディ・パイパー、 セス・ロリンズ、ローガン・ポール、ステファニー・バッケル、エディ・ゲレロ、リヴ・モーガン、ブレット・”ヒットマン”・ハート、さらにはAJリー、リッキー・セインツ、ニック・オールディス、アダム・ピアース、マイルズ・ボーン、レイ・フェニックス、ルセフ、ブレイク・モンローといった新規追加や再登場した選手まで、RAW、SmackDown、NXT の現役スーパースター、レジェンド、WWE 殿堂入り選手たちが多数名を連ねています。- 4種類の新マッチタイプ、凶器、ゲームプレイのアップグレード：「アイ・クイット」、「インフェルノ」、「スリー・ステージズ・オブ・ヘル」、「ダンプスター」の 4種類の新マッチ、積み重ね可能なテーブル、ショッピングカートや画鋲などの新しい使用可能なオブジェクト、拡大されたインタラクティブな環境により、馴染み深くも新しい方法で対戦相手を傷めつけることができます。中核的なゲームモードでは、男女混合マッチもプレイ可能。リバーサルとスタミナシステムの見直しによって戦略の深みが増しただけでなく、物理的なインタラクトの改良によってアクションがよりダイナミックで危険に感じられるようになっています。また、インタラクティブな入場シーン、そしてブッカー・Tとウェイド・バレットの解説チームへの加入により、視聴覚的な表現もいっそう洗練されています。詳細は、ゲームプレイアップデートのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/gameplay/)をご覧ください。- クリエーションスイート - 2倍のスーパースター保存スロットと画像数＋ボディモーフィング：最先端のカスタマイズモードについては、コミュニティの要望に応えるため、従来の2倍となる200スロットを作成したスーパースターの保存用として用意しました。コミュニティ・クリエイションの画像数も2,000点に倍増し、ボディや顔をより深くモーフィングできるツールや、2色の髪色を混ぜる機能も追加。夢のスーパースターやアリーナなどの作品を、かつてない自由度で作成可能となっています。詳細は、クリエイションのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/universe-and-community-creations/)をご覧ください。- マイGM - ショーと試合ごとのスーパースター数が増加：新たな男女混合マッチや5人制、6人制、8人制マッチに加えて、これまで以上に多様なマッチに対応し、可能な試合数と結果が大幅に増えています。シーズンごとの試合数増加は、戦略的ブランド管理シミュレーションモードに新たな運営課題をもたらすでしょう。詳細は、マイGMのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/mygm/)をご覧ください。- マイライズ - 新しいテーマ、リプレイ性の向上：プレイヤーは男子部門か女子部門を選択し、2年ぶりにWWEに復帰するスーパースター「アーキタイプ」となってストーリーを体験します。早々にポール・ヘイマン擁する王者ブロン・ブレイカー（女子部門はジョーディン・グレイス）を相手に惨敗を喫した後、物語はプレイヤーの選択によって分岐していきます。WWEのトップに返り咲くことができるのか、はたまたリングを去ることになるのかは、あなた次第です。メインストーリーを完了した後も、今作では引き続きプレイすることが可能となっており、アンロック可能なコンテンツや達成すべき目標が増えたことでリプレイ性がいっそう向上しています。詳細は、マイライズのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/myrise/)をご覧ください。- ユニバース - ドラフトが登場！：プレイヤーが自在に確執やストーリー、試合結果をコントロールして自分だけのWWEユニバースを創造できる人気のサンドボックスモードが進化しました。長年にわたるコミュニティの要望にお応えして、WWEドラフトが初登場します。ドラフトでプレイヤーは、1週間にわたって異なるショーの間でスーパースターを交換することができるほか、ドラフトの作成、編集、削除を自由に行えます。その他にも、新たなユニバース作成ウィザード、ショー観戦モード、改良されたマネー・イン・ザ・バンクの挑戦権行使、新しいプロモなどが追加されています。詳細は、ユニバースのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/universe-and-community-creations/)をご覧ください。- アイランド - 新たなストーリーラインと環境を全プラットフォームに提供：2KのWWEをテーマにした世界がさらに大きく、さらにソーシャルになりました。今作はPCでもプレイ可能です。ロマン・レインズが失墜したアイランドでは、独自のアイデンティティと哲学を持つ3つの派閥が覇権を争っています。プレイヤーはコーディ・ローデス率いる「トラディション」、リア・リプリー率いる「シャドウズ」、そしてCMパンク率いる「アナーキー」から一つを選び、所属した派閥によって視点が変わるストーリーを体験します。新環境「スクラップヤード・ブロウル」、一新された「タワーズ」、新しいショップとブランドギア、顔写真のインポート機能によるマイスーパースタービルダーの拡張、さらにはスーパースターのボイスオーバー、カットシーン、対話画面が雰囲気を盛り上げるアップグレードされたクエストが没入感をいっそう高めます。詳細は、アイランドのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/the-island/)をご覧ください。- マイファクション - 鍵は相乗効果：コレクションカードバトルモードが、新たな男女混合編成と「クイック・スワップ」マッチと共に帰ってきました。KOでのみ勝負がつくクイック・スワップでは、試合中に選手を一瞬で入れ替えることが可能です。プレイヤーは新デザインのカードを集め、新たに導入された「ファクション・ケミストリー」と「ラン・イン」でパフォーマンスを強化できます。テーマ別のカードパックと目標は、シーズンごとのコンテンツ更新と共に年間を通じて定期的に追加されていきます。詳細は、マイファクションのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/myfaction/)をご覧ください。- リングサイドパス- シリーズ史上最大規模の発売後コンテンツ：新しいリングサイドパスは、オンラインロビーを除くすべてのゲームモードでXPを獲得可能。プレイヤーのゲームプレイへの意欲をさらに高めます。40の無料ティアと40のプレミアムティアで合計120個の報酬が用意されており、リングサイドパス プレミアム シーズンのティア40に到達すると、スーパースター、衣装、カスタマイズアイテム、VC（ゲーム内通貨）、マイファクションおよびアイランド関連コンテンツなど、さまざまな報酬をアンロックできます。リングサイドパス プレミアムは、従来のDLCモデルに代わり、現役スーパースター、レジェンド、ペルソナ、その他さまざまな予想外の人物など、基本ゲームのロスターには含まれていない新規プレイアブルキャラクターを報酬として提供します。年間を通してリングサイドパスは6シーズンが予定されています。発売と同時に始まるリングサイドパス シーズン1は、「ルチャリブレAAAワールドワイド」がテーマになっており、プレミアムティアでは、エル・イホ・デル・ビキンゴ、レディ・フラマー、サイコ・クラウン、ミスター・イグアナといったプレイアブルなスーパースターが、無料ティアでは、以前は「WWE 2K」スーパーチャージャーに含まれていたスーパースターやレジェンドをアンロックできます。シーズン2以降のリングサイドパス プレミアムでは、ブリー・ベラ、ロイス・キーズ、マット・カルドナ、バンバン・ビガロ、デモリッション、ケリー・ケリー、トリ―・ウィルソンなどのスーパースターが登場予定です。詳細は、リングサイドパスのリングサイドレポート(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k26/ringside-report/ringside-pass/)をご覧ください。

Nintendo Switch 2 版の機能

『WWE 2K26』のNintendo Switch 2版には、タッチスクリーンとマウス操作への対応、ゲームシェアとゲームチャット、ジョイコン単体でのプレイ、クリエーションスイートでのマウス操作によるフェイスペイントやボディペイントなど、Nintendo Switch 2によって実現した独自の機能がいくつか追加されます。また、Nintendo Switch 2版は、イメージアップローダーやクロスプラットフォームのコミュニティ・クリエイションにも対応します。

『WWE 2K26』のエディション紹介

『WWE 2K26』 （英語デジタル版のみ発売）には、通常版、キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションの4つのエディションが用意されます。

●通常版（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 8,800円

予約コンテンツ: 『WWE 2K26』通常版を予約すると、ジョー・ヘンドリー パックを入手できます。* これはプレイアブルスーパースターのジョー・ヘンドリー、ジョー・ヘンドリーのTシャツ（カスタマイズアイテム）、ジョー・ヘンドリーのマイファクション進化カード、アイランド用エモート ジョー・ヘンドリーのスピンが含まれているコンテンツパックです。また、PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam）で『WWE 2K26』のいずれかのエディションを予約すると、『WWE 2K25』のゲーム本編（デジタル版）がついてきます。**

●キングオブキングス エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 14,080円

※本エディションには『WWE 2K26』通常版とジョー・ヘンドリー パックに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ キングオブキングス パック

- プレイアブルスーパースター：トリプルH ’98

- プレイアブルスーパースター：ステファニー・マクマホン ’00

- マイスーパースターのアイランド用エモート：トリプルHのおなじみの挑発

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1

・ 32,500 VC（ゲーム内通貨）

キングオブキングス エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売

●ATTITUDE時代 エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 18,300円

※本エディションにはキングオブキングス エディションに含まれるすべてのコンテンツに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ Attitude時代 エディション パック

- プレイアブルスーパースター：ザ・ロック ’99

- プレイアブルスーパースター：ケイン ’98

- プレイアブルスーパースター：チャイナ ’97

- アリーナ：RAW is WAR ’98

- マイファクション進化カード：ストーン・コールド・スティーブ・オースチン

- マイファクション進化カード：ザ・ロック

- マイスーパースターのアイランド用エモート：アンダーテイカーの首を搔っ切るポーズ

- マイスーパースターのアイランド用エモート：ショーン・マイケルズのDX股間チョップ

・ スーパースターメガブースト

- 100,000 VC（ゲーム内通貨）

- マイライズ用200能力ポイント

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1～4

ATTITUDE時代 エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売

●マンデーナイトウォー エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 20,900円

※本エディションにはATTITUDE時代 エディションに含まれるすべてのコンテンツに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ マンデーナイトウォー エディション パック

- プレイアブルスーパースター：ショーン・マイケルズ DX

- プレイアブルスーパースター："マッチョマン" ランディ・サベージ ’98

- プレイアブルスーパースター："ラウディ" ロディ・パイパー ’98

- アリーナ：WCW Thunder ’98

- マイスーパースターのアイランド用エモート：ダイヤモンド・ダラス・ペイジのBang!

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1～6

・ レッスルマニア 42パック（配信日は後日発表）***

- レッスルマニア 42アリーナ

- レッスルマニア 42スーパースターペルソナカード3枚

マンデーナイトウォー エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売

『WWE 2K26』の詳細については、公式サイト(https://wwe.2k.com/ja-JP/)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/WWEgames/)での「いいね」やTikTok(https://www.tiktok.com/@wwegames?is_from_webapp=1&sender_device=pc)、X(https://x.com/2K_Japan)、Instagram(https://www.instagram.com/wwegames/)でのフォロー、Twitch(https://www.twitch.tv/wwegames)とYouTube(https://www.youtube.com/c/2KJapan)でのチャンネル登録もよろしくお願いします。公式キャンペーンのハッシュタグは#WWE2K26です。

Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）が全株式を保有する同社の販売レーベルです。

*マイファクション、アイランド、オンラインマルチプレイヤーなど、追加コンテンツやオンライン機能へアクセスするには、インターネット接続、オンラインアカウント登録が必要な場合があり、また、13歳未満（対象年齢は国や地域によって異なります）のユーザーアカウントではアクセスできない場合があります。詳細についてはwww.take2games.com/legal(https://www.take2games.com/legal) および http://www.take2games.com/privacy(https://www.take2games.com/privacy) をご覧ください。本ゲームには、任意の課金要素や有料のランダムアイテムが含まれます。一部のコンテンツのアンロックにはダウンロードやオンラインでのゲームプレイが必要になる場合があります。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、別途有料のプラットフォームサブスクリプションおよびアカウント登録が必要になる場合があります。利用規約が適用されます。

*予約コンテンツは2026年3月12日（木）予約分まで有効です。ジョー・ヘンドリー パックは『WWE 2K26』キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションに収録されています。デジタル版を予約した場合、アイテムは自動的にゲーム内に付与されます。利用規約が適用されます。

**『WWE 2K25』通常版（デジタル版）はNintendo Switch 2ではご利用いただけません。『WWE 2K25』通常版（デジタル版）は、『WWE 2K26』の予約に使用されたプラットフォームアカウントに自動的に付与され、ご予約から24時間以内にダウンロード可能になります。この予約コンテンツは譲渡不可です。また、既に同じプラットフォームで『WWE 2K25』をお持ちのプラットフォームアカウントではご利用になれません。予約をキャンセルすると、『WWE 2K25』通常版（デジタル版）はプラットフォームアカウントから削除されます。利用規約が適用されます。

***レッスルマニア 42パックに収録されるコンテンツの正確な配信日は、発売後に発表されますが、変更される場合があります。コンテンツは、PCの場合は自動的に配信されます。PS5の場合は、PlayStation Store/ライブラリのタイルからダウンロードできます。Xboxの場合は、Microsoft Storeからダウンロードできます。Nintendo Switch 2の場合は、Nintendo eShopからダウンロードできます。レッスルマニア 42パックは個別購入が可能です。