【無料DL】企業X運用で成果が出ない理由とは？よくある「7つの落とし穴」を公開
株式会社給与アップ研究所（東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、グループ会社である株式会社SNSコーチ（代表取締役：同）にて、企業向けのX（旧Twitter）運用実務資料
「企業X運用で成果が出ない理由とは？よくある7つの落とし穴」を公開しました。
企業のSNS運用において、
- 投稿を続けているのに成果が出ない
- フォロワーは増えているのに問い合わせにつながらない
- 担当者を変えても改善しない
といった課題を抱える企業は少なくありません。
こうした問題は、投稿テクニックや担当者の努力の問題ではなく、運用設計や判断軸のズレによって起きているケースが多いのが実情です。
本資料では、企業のX運用で実際に起きている問題を整理し、成果が出る企業と成果が出にくい企業の違いを構造的に解説しています。
SNSコーチには、企業のX運用に関する相談が近年増加しており、「投稿は続けているが成果につながらない」という課題が多く寄せられています。
■なぜ今、企業のX運用は難しくなっているのか
近年、X（旧Twitter）のアルゴリズムやユーザー行動は大きく変化しています。
現在のXでは
■ いいねよりも「リプライ（会話）」が評価されやすい
■ 投稿単体ではなく「滞在時間」が重要視される
■ 企業アカウントは慎重な運用になりやすく、会話が生まれにくい
といった構造が強まっています。
その結果、「情報発信を続ければ成果が出る」という従来型のSNS運用モデルは機能しにくくなっています。
SNSコーチでは、「企業X運用の多くは、投稿テクニックではなく“運用設計”のズレによって成果が出なくなっている」と指摘しています。
フォロワー数やインプレッションは増えているにもかかわらず、事業成果との因果関係を説明できない企業が増えていることが、企業SNS運用の新たな課題になっています。
■本資料でわかること
今回公開した資料では、企業のX運用で起きやすい問題を「7つの落とし穴」として整理しています。
例えば、
・アルゴリズム変動を前提にしていない運用設計
・運用KPIが目的化してしまう構造
・投稿頻度ノルマによる品質低下
・リプライのテンプレ化による関係性の欠如
・ブルーバッジ軽視による表示・信用の問題
・即レス・いいね軽視による信頼構築の遅れ
・滞在時間を意識していない投稿設計
など、企業SNS運用で見落とされがちな問題を体系的に解説しています。
また、
・成果が出ている企業に共通する運用の考え方
・投稿数ではなく「役割」で設計するSNS戦略
・会話を偶然にしないコミュニケーション設計
といった実務視点のポイントも紹介しています。
■この資料はこんな企業におすすめです
本資料は、特に以下のような企業の担当者におすすめです。
・企業SNSの成果が出ず悩んでいる広報担当者
・採用・ブランディング目的でX運用をしている企業
・SNS運用のKPI設計に課題を感じているマーケティング担当者
・SNS担当者任せの運用になっている企業の経営層
また、SNS運用をこれから始める企業や、現在の運用を見直したい企業にも参考となる内容です。
📥 無料資料ダウンロード
本リリースでは内容の一部のみ紹介しています。資料全文は以下より無料でご覧いただけます。
無料資料ダウンロードはこちら :
https://snscoach.com/download/x-operation-7-pitfalls/
📩 X運用の無料相談
SNSコーチでは現在、
企業のX運用を構造的に整理する無料相談（30～45分）を実施しています。
■ X運用の成果が出ない
■ フォロワーは増えるが事業成果につながらない
■ どこを改善すればいいのか分からない
といった課題について、運用設計や判断軸の観点からアドバイスを行っています。
SNS運用の改善ポイントを整理したい企業様は、ぜひご活用ください。
無料相談はこちら :
https://timerex.net/s/h.hano/1daeefa9/
■会社概要
株式会社SNSコーチ
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2020年7月1日
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://snscoach.com/
事業内容：
- X（旧Twitter）を中心としたSNS活用支援
- 企業ブランディング・採用支援
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：37,750,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- 日本初 成果が出るまで永続伴走支援
- 生成AI評価制度『壁打ち』プラン
- 給与コンサルタント認定講座