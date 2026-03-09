レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アメリカブルーバイオテクノロジー市場は2035年に33億7,000万米ドルに達し、CAGR6.59％で拡大する次
アメリカブルーバイオテクノロジー市場は、2025年に17億8,000万米ドルに達し、その後2035年には33億7,000万米ドルに成長すると予測されています。これは、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.59％という堅調な成長を示しています。この市場の成長は、海洋生物やその生物学的プロセスを応用した革新的な技術と製品に対する需要増加によるものです。
ブルーバイオテクノロジーの魅力と革新性
ブルーバイオテクノロジーは、海洋環境を活用した新たなバイオテクノロジー分野で、医療から水産養殖、環境管理に至るまで多岐にわたる産業に革新的な解決策を提供しています。特に、海洋由来の医薬品や遺伝子治療が注目され、これらの技術が医療業界に革新をもたらし、ブルーバイオテクノロジー市場の成長を牽引しています。
規制機関の支援と市場の安定性
アメリカブルーバイオテクノロジー市場において、国立海洋大気庁（NOAA）や食品医薬品局（FDA）などの規制機関が果たす役割は極めて重要です。これらの機関は、研究の促進と安全基準の確立に貢献し、企業がバイオテクノロジー製品の開発を進めやすくする環境を整えています。この支援的な規制フレームワークは、企業の投資意欲を高め、マーケットの信頼性を強化しています。
医療分野における成長の推進力
医療分野は、アメリカブルーバイオテクノロジー市場の中でも最大の成長を見せており、特に海洋由来医薬品の需要拡大がその要因です。これらの製品は、従来の医薬品とは異なる新しい作用機序を提供し、疾患に対する治療法を革新しています。海洋由来医薬品市場は2028年までに15億米ドルに達すると予測され、医薬品の開発におけるブルーバイオテクノロジーの重要性がさらに高まることが期待されています。
主要企業のリスト：
● Amgen Inc
● Gilead Sciences Inc
● Biogen Inc
● Regeneron Pharmaceuticals Inc
● Vertex Pharmaceuticals Inc
● Illumina Inc
● Sangamo Therapeutics Inc
● AquaBounty Technologies Inc
● Ecovyst Inc
市場の課題と高額な投資要件
アメリカブルーバイオテクノロジー市場拡大には、多額の投資が必要です。特に、海洋生物からの生物活性化合物の発見や抽出には高い技術力と専門設備が求められます。また、持続可能な養殖方法や環境保護を考慮した収穫技術の開発も、資金面での大きな障壁となっています。これにより、中小企業にとっては資金調達の難しさが市場の成長を制限する要因となっています。
注目すべき市場セグメント：医療と養殖
2025年には、アメリカブルーバイオテクノロジー市場において医療分野が最大のシェアを占めると予測されています。しかし、予測期間中には養殖分野の成長が加速する見込みです。養殖業では、持続可能な方法での水産物の生産に対する需要の高まりが、成長を後押ししています。特に、病気管理や繁殖技術の向上が生産性と環境持続可能性を高め、ブルーバイオテクノロジーによる革新的技術がこのセグメントを進化させています。
