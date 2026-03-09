【ワン・ホーディー主演ドラマ】中国時代劇「蒼蘭訣～エターナル･ラブ～」が3月9日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月9日（月）より中国時代劇「蒼蘭訣～エターナル･ラブ～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343559/images/bodyimage1】
(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.
中国時代劇「蒼蘭訣～エターナル･ラブ～」のあらすじ
はるか昔--月族を統べる首領・東方青蒼（ワン・ホーディ―）は、10万の兵士を率いて暴虐の限りを尽くしていたが、仙界との死闘の末にその身を封印された。それから3万年後。無邪気で純真な仙界の下っ端仙女・小蘭花（ユー・シューシン）は、憧れの戦神・長珩（ジャン・リンホー）を救おうとして、偶然にも東方青蒼の封印を解いてしまう。その時、2人は唇が触れ合ったことにより体が入れ替わり、心身共に同期してしまった！
小蘭花の感情や肉体の痛みを感じるようになってしまった東方青蒼は、目障りな小蘭花を排除することもできず、2人は共に暮らすことに。やがて無感情だったはずの東方青蒼に芽生えたのは、恋の感情だった……。
キャスト
ワン・ホーディー（王鶴棣）
ユー・シューシン（虞書欣）
ジャン・リンホー（張凌赫）
シュー・ハイチャオ（徐海喬）
スタッフ
演出：イ・ゼン（伊?）、チェン・ジンウー（銭敬午）
脚本：リウ・シャオリン（劉曉琳）ほか
【配信開始日】
2026年3月9日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/souranketsu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/souranketsu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
