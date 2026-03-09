オンラインセミナー『人を動かす対人関係構築力を身につける』2026年4月22日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『実戦マネージャー短期養成コース第３講 人を動かす対人関係構築力を身につける』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「部下を変えたい」「上司に変わってもらいたい」と思う人は多数いますが、それは可能なのでしょうか。
実は、唯一行動をコントロールできるのは、他人ではなく自分であると考えることが大切です。
相互に信頼感のある気持ちの良い組織を作るには、管理職自身が、行動や考え方を変える必要があります。
本講座では、部下や上司と良好な対人関係を構築するための理論や考え方を体系的に学びます。
誰もが悩みがちな問題を解決するための講座です。
【開催日】
2026/04/22（水） 9：30～16：00
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2197
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
「部下を変えたい」「上司に変わってもらいたい」と思う人は多数いますが、それは可能なのでしょうか。
実は、唯一行動をコントロールできるのは、他人ではなく自分であると考えることが大切です。
相互に信頼感のある気持ちの良い組織を作るには、管理職自身が、行動や考え方を変える必要があります。
本講座では、部下や上司と良好な対人関係を構築するための理論や考え方を体系的に学びます。
誰もが悩みがちな問題を解決するための講座です。
【開催日】
2026/04/22（水） 9：30～16：00
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2197
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ