調理台の下降気流換気システム業界の競争激化：大手企業の戦略と新興企業の生き残り方
調理台の下降気流換気システムとは、調理台周辺で発生する煙、蒸気、油煙、臭気などを効率的に捕集・排出するために、空気の流れを上方ではなく下方へと誘導する換気方式を採用した厨房設備です。一般的なレンジフードのように上部から吸引する方式とは異なり、調理台の側面や下部に設けられた吸気口から空気を吸い込み、調理時に発生する汚染空気を作業面近くで直接捕集することが特徴です。これにより、室内への煙や臭気の拡散を抑制し、作業者の呼吸域の空気環境を改善できます。特にオープンキッチンや業務用厨房、研究施設などにおいて、空間の視認性やデザイン性を損なわずに換気性能を確保できる点で、調理台の下降気流換気システムは近年注目されている厨房換気技術の一つです。
図. 調理台の下降気流換気システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343597/images/bodyimage1】
市場の成長ドライバー
1、室内空気品質への関心の高まり
近年、調理時に発生する煙、油煙、臭気、微粒子などが室内空気環境に与える影響が広く認識されるようになっています。そのため、効率的に汚染空気を排出できる換気設備への需要が高まっています。調理台の下降気流換気システムは、調理面近くで煙や蒸気を直接捕集できる構造を持つため、厨房や住宅キッチンの空気品質改善に寄与する設備として注目され、市場成長を後押ししています。
2、オープンキッチン設計の普及
近年の住宅や商業施設では、リビングやダイニングと一体化したオープンキッチンの設計が増加しています。このような空間では、従来の大型レンジフードが視界やデザイン性を損なう場合があります。調理台の下降気流換気システムは調理台やカウンター内部に組み込まれるため、視界を遮らず空間デザインを維持できる点が評価され、導入需要の拡大につながっています。
3、都市化と住宅建設の拡大
世界的な都市化の進行と住宅建設の増加により、最新のキッチン設備への需要が拡大しています。特に都市部では、省スペースかつ高機能な設備が求められる傾向が強く、コンパクトで統合型の設計を持つ調理台の下降気流換気システムが採用されるケースが増えています。この住宅市場の拡大は、関連換気設備市場の成長を支える重要な要因です。
今後の発展チャンス
1、オープンキッチン・アイランドキッチンの拡大
住宅設計では、リビングやダイニングと一体化したオープンキッチンやアイランドキッチンの採用が増加しています。従来の上部レンジフードは視界を遮る場合がありますが、調理台の下降気流換気システムは調理台内部に組み込まれるため、空間の開放感を維持できます。そのため、今後も住宅設計トレンドの変化に伴い、調理台の下降気流換気システムの導入機会はさらに拡大すると考えられます。
2、高級住宅・リフォーム市場の成長
近年、住宅リフォーム市場や高級住宅市場が拡大しており、デザイン性と機能性を兼ね備えたキッチン設備への需要が高まっています。調理台の下降気流換気システムは、カウンターと一体化した洗練されたデザインを実現できるため、プレミアムキッチン設備として採用されるケースが増えています。こうした高付加価値住宅市場の拡大は、調理台の下降気流換気システムにとって大きな成長機会となります。
3、新興国市場と都市化の進展
アジア太平洋地域などの新興国では都市化の進展と住宅建設の増加により、最新のキッチン設備への需要が拡大しています。都市住宅では省スペースで高機能な設備が求められるため、コンパクトで統合型の調理台の下降気流換気システムが導入される可能性が高まっています。こうした都市化と所得水準の上昇は、今後の調理台の下降気流換気システム市場の成長機会を広げる重要な要因となります。
図. 調理台の下降気流換気システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343597/images/bodyimage1】
市場の成長ドライバー
1、室内空気品質への関心の高まり
近年、調理時に発生する煙、油煙、臭気、微粒子などが室内空気環境に与える影響が広く認識されるようになっています。そのため、効率的に汚染空気を排出できる換気設備への需要が高まっています。調理台の下降気流換気システムは、調理面近くで煙や蒸気を直接捕集できる構造を持つため、厨房や住宅キッチンの空気品質改善に寄与する設備として注目され、市場成長を後押ししています。
2、オープンキッチン設計の普及
近年の住宅や商業施設では、リビングやダイニングと一体化したオープンキッチンの設計が増加しています。このような空間では、従来の大型レンジフードが視界やデザイン性を損なう場合があります。調理台の下降気流換気システムは調理台やカウンター内部に組み込まれるため、視界を遮らず空間デザインを維持できる点が評価され、導入需要の拡大につながっています。
3、都市化と住宅建設の拡大
世界的な都市化の進行と住宅建設の増加により、最新のキッチン設備への需要が拡大しています。特に都市部では、省スペースかつ高機能な設備が求められる傾向が強く、コンパクトで統合型の設計を持つ調理台の下降気流換気システムが採用されるケースが増えています。この住宅市場の拡大は、関連換気設備市場の成長を支える重要な要因です。
今後の発展チャンス
1、オープンキッチン・アイランドキッチンの拡大
住宅設計では、リビングやダイニングと一体化したオープンキッチンやアイランドキッチンの採用が増加しています。従来の上部レンジフードは視界を遮る場合がありますが、調理台の下降気流換気システムは調理台内部に組み込まれるため、空間の開放感を維持できます。そのため、今後も住宅設計トレンドの変化に伴い、調理台の下降気流換気システムの導入機会はさらに拡大すると考えられます。
2、高級住宅・リフォーム市場の成長
近年、住宅リフォーム市場や高級住宅市場が拡大しており、デザイン性と機能性を兼ね備えたキッチン設備への需要が高まっています。調理台の下降気流換気システムは、カウンターと一体化した洗練されたデザインを実現できるため、プレミアムキッチン設備として採用されるケースが増えています。こうした高付加価値住宅市場の拡大は、調理台の下降気流換気システムにとって大きな成長機会となります。
3、新興国市場と都市化の進展
アジア太平洋地域などの新興国では都市化の進展と住宅建設の増加により、最新のキッチン設備への需要が拡大しています。都市住宅では省スペースで高機能な設備が求められるため、コンパクトで統合型の調理台の下降気流換気システムが導入される可能性が高まっています。こうした都市化と所得水準の上昇は、今後の調理台の下降気流換気システム市場の成長機会を広げる重要な要因となります。