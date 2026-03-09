ビニール電池ラベル市場：電池タイプ別、接着剤タイプ別、印刷技術別、販売チャネル別、エンドユーザー別- 世界の予測2026-2032年
ビニール電池ラベル市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.73%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ビニール電池ラベル市場調査レポートを発行・販売します。
「ビニール電池ラベルレポート」ではビニール電池ラベル市場に関する背景説明：材料、製造、規制要件、サプライチェーンの重要課題の融合についてを言及するほか、技術革新、規制の進化、流通チャネルの期待変化が、バッテリーラベル向け接着剤・印刷手法・市場投入戦略に与える変革を分析します。
世界のビニール電池ラベル市場規模は、2025年に6億7,584万米ドルと評価され、2026年の7億4,068万米ドルから2032年には12億9,537万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1925318-vinyl-battery-label-market-by-battery-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ビニール電池ラベル市場：バッテリータイプ別
第9章 ビニール電池ラベル市場接着剤タイプ別
第10章 ビニール電池ラベル市場：印刷技術別
第11章 ビニール電池ラベル市場：販売チャネル別
第12章 ビニール電池ラベル市場：エンドユーザー別
第13章 ビニール電池ラベル市場：地域別
第14章 ビニール電池ラベル市場：グループ別
第15章 ビニール電池ラベル市場：国別
第16章 米国ビニール電池ラベル市場
第17章 中国ビニール電池ラベル市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ビニール電池ラベル市場における技術革新の影響は何ですか？
接着剤化学の進歩により、高粘着性能が向上し、高温耐性と一般的な電池液への耐性を兼ね備えた配合が可能となりました。
・2025年の関税変更はラベル供給チェーンにどのような影響を与えましたか？
関税引き上げは調達戦略とコスト構造の再評価を促し、供給源の多様化と国内サプライヤーの認定加速を迫りました。
・ビニール電池ラベル市場におけるセグメンテーションの重要性は何ですか？
バッテリータイプに基づく考慮事項が異なり、信頼性の高い長期接着を実現するには専用の接着剤と基材の組み合わせが必要です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
