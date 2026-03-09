自動車市場におけるプリプレグ：樹脂タイプ別、繊維タイプ別、プロセス別、製品形態別、用途別、車種別－2026-2032年世界予測
自動車市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.69%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車レポート」では自動車業界における製造性、性能、供給のレジリエンスといった優先事項と、先進的なプリプレグ材料がどのように交差しているかについての簡潔な概要を言及するほか、電動化、ハイブリッド繊維戦略、スケーラブルな製造、持続可能性への要求が、自動車プログラム全体でプリプレグの選定と生産をどのように再定義しているかを分析します。
世界の自動車市場規模は、2025年に8億6,075万米ドルと評価され、2026年の9億1,451万米ドルから2032年には11億8,652万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1925288-prepregs-automotive-market-by-resin-type-fiber.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車市場：樹脂タイプ別
第9章 自動車市場繊維タイプ別
第10章 自動車市場プロセス別
第11章 自動車市場：製品形態別
第12章 自動車市場：用途別
第13章 自動車市場：車両タイプ別
第14章 自動車市場：地域別
第15章 自動車市場：グループ別
第16章 自動車市場：国別
第17章 米国自動車市場
第18章 中国自動車市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動車業界におけるプリプレグ材料の動向はどのような要因によって変化していますか？
技術、規制、進化する顧客の期待によって急速かつ同時並行的な変革を遂げています。
・電動化が自動車用プリプレグの選定と生産に与える影響は何ですか？
高電圧バッテリーシステムと高密度パッケージングが新たな熱的・機械的・電磁的要件を課しています。
・2025年の関税措置は自動車用プリプレグの調達戦略にどのような影響を与えていますか？
関税によるコスト圧力が調達地域の再評価を促し、サプライヤー選定の取り組みを強化しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
