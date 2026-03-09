東日本大震災から15年、震災を知らない世代へ「逃げる」教訓を公益社団法人3.11メモリアルネットワーク公式サイトを全面刷新 --持続可能な伝承活動へ、寄付導線を強化
BST株式会社(以下、BST)は、公益社団法人3.11メモリアルネットワーク(以下、3.11メモリアルネットワーク)の公式サイト「311mn.org」を全面リニューアルいたしました。
311mn.orgのトップビュー
2026年3月11日、東日本大震災から15年を迎えます。震災の記憶が少しずつ遠ざかる一方で、日本では今後も大規模災害の発生が想定され、経験と教訓を次の世代へ手渡す取り組みの重要性は増しています。
3.11メモリアルネットワークは、語り部活動や展示・学習プログラム、記録・アーカイブの整備などを通じて、震災の経験を継承してきました。なかでも同団体が重視しているのが、「逃げる」という判断の重要性です。
東日本大震災では、「逃げる」という行動が多くの命を守りました。この教訓は、将来の災害への備えとして、世代を超えて共有されるべきものです。
しかし、こうした活動は自然に続くものではありません。
3.11メモリアルネットワークは民間団体として運営されており、公的補助に依存しない継続的な活動には支援の存在が不可欠です。
今回のリニューアルでは、活動内容をより分かりやすく整理するとともに、支援(寄付)へ無理なくつながる導線を強化しました。活動の意義や継続の必要性を丁寧に伝え、共感が行動へと結びつくサイト設計へと見直しています。
●リニューアルの主なポイント
1. 活動の全体像を俯瞰できる構成へ再整理
語り部活動、展示・学習、記録アーカイブなど、団体の取り組みが初めて訪れた方にも理解しやすい構成へ改善しました。
2. 支援(寄付)導線の最適化
「支援したい」と感じた方が自然に行動へ移れるよう、寄付ページへの導線を明確化。寄付の意義や使途が伝わる内容へ整理しました。
3.寄付LPで活動をわかりやすく集約
団体の活動や支援の意義を一つのページに集約した寄付LPを整備しました。
寄付LP： https://311mn.org/lp/donationlp/
4.スマートフォン閲覧への最適化
若年層を含む幅広い世代が閲覧しやすいモバイル設計へ改善しました。
●支援(寄付)について
伝承活動の様子
3.11メモリアルネットワークでは、活動へのご寄付を受け付けています。民間団体として“長く続ける”ための取り組みは、継続的な支援によって支えられています。
・形態 ： 単発寄付
・決済方法： クレジットカード／銀行振込
・継続寄付： 現在準備中(整い次第、サイト上で案内予定)
また、寄付という形だけでなく、サイトを訪れることや展示に足を運ぶこと、語り部の話を聞くことも、記憶をつなぐ一歩です。
震災を知らない世代が「知る」こと自体が、未来への備えにつながります。
■会社概要
会社名 ： BST株式会社
所在地 ： 東京都文京区
事業内容： Webデザイン、システム開発、AIカメラレンタルサービス、
AIデータ分析、ビジネスセミナー等
URL ： https://bstinc.co.jp/
TEL ： 03-6365-1444
FAX ： 03-4333-7740
＜各種サービス紹介サイト＞
▼AIカメラレンタルサービス
https://bstinc.co.jp/services/ai_camera_service/
▼求人サイト専用Wordpress無料テーマ「Go To Recruit」(600社以上で導入済み)
https://bstinc.co.jp/go-to-recruit/
▼企業サイト用Wordpress無料テーマ「Nexus Prime」
https://bstinc.co.jp/nexus-prime/
団体名： 公益社団法人3.11メモリアルネットワーク
所在地： 【石巻事務所】〒986-0834 宮城県石巻市門脇町五丁目1-1
【仙台事務所】〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-8-11
プレミアムグリーンヒルズ3F M-LABEL 011号室
URL ： https://311mn.org/
TEL ： 【石巻事務所】
0225-98-3691
【仙台事務所】
090-9407-3125
Mail ： 【広域伝承連携部門】
info@311mn.org
【地域伝承推進部門】
info@311support.com