株式会社プリンツ21(所在地：東京都新宿区、代表取締役：室伏 論平)は、キャラクター業界に特化した求人サイト「キャラ転」をリニューアルし、提供を開始いたしました。

「キャラ転」は、キャラクター業界に特化した職種限定の就職・転職サイトです。キャラクター企画、デザイン、商品企画、ライセンスビジネス、マーケティングなど、キャラクター関連ビジネスに関わる求人情報を掲載しています。

また、求人情報の掲載に加え、企業口コミ機能やキャラクター業界に関するコラムなども提供しており、キャラクター業界で働きたい方やキャリアアップを目指す方に向けて、業界理解から転職活動まで幅広くサポートするサービスとなっています。

今回のリニューアルでは、サイトの操作性を向上させるとともに、掲載コンテンツや機能を拡充し、キャラクター業界に特化した求人・情報プラットフォームとして、より充実したサービスへと進化しました。





キャラ転TOP





●名称： キャラ転

●URL ： https://charaten.net/









■サービスの4つの特徴

1・求人掲載料や初期費用は一切不要

求人情報を掲載する際に、求人掲載料や初期費用が一切かかりません。費用面での負担がないため予算を気にすることなく、必要な人材の採用活動を進めることができます。採用活動をよりスムーズに進められるパートナーとしてご活用いただけます。





2・求人掲載件数、期間制限なし

求人を掲載する際、何件でも期限なしで無料で求人を掲載できるため、複数のポジションを同時に掲載することが可能です。急かされることなく、じっくりと必要な人材を探し続けることが可能となります。





3・採用成功報酬型で安心

キャラ転では、採用が決定するまでは成功報酬が一切発生しません。採用が確定した時点で初めて料金が発生するため、採用のご担当者は費用面を気にせず、安心して選考に集中することができます。





4・唯一のキャラクター関連専門求人サイト

これまでの求人サイトとは異なり、キャラクター業界に特化した求人サイトです。キャラクター業界に関する求人や仕事のみを掲載し、ターゲットを明確に絞ることでより使いやすい求人サイトになっています。





キャラ転4つの特徴





■機能一覧

【ピックアップオプション】

企業のロゴや求人情報を目立つ位置に掲載することができます。急な人材不足や多くの人を採用する必要が出てきた際にご活用いただけます。





【口コミ機能】

企業ごとの口コミ、総合スコアが掲載されています。働く上でのリアルな体験や感想が反映されているため入社後のギャップを減らすことができます。





【業種／業界から登録】

イラストレーター、グラフィックデザイナー、カメラマン等の職種登録から、ゲーム系、アニメ系等の業界登録等、多岐に渡り登録いただくことが可能です。





【エリア登録】

求人情報は関東や近畿、九州等の地域ごと、または都道府県ごとに分けて登録することができます。





【スカウト機能】

企業が求職者に直接声をかけることができる機能です。この機能を使うことで、企業は自社に合った人材に積極的にアプローチすることが可能となります。





週一更新のキャラクター業界コラム





口コミ、企業のスコアが表示されます





新着求人情報一覧





■株式会社プリンツ21について

プリンツ21は出版社として創業して以来、多様なクライアントの課題解決に携わり、編集力、構成力、企画力を培ってきた総合制作会社です。蓄積したクリエイティブスキルと柔軟な対応力で、グラフィックデザイン、スチール撮影、WEB・映像コンテンツ制作、ノベルティ企画、SNS運用、キャラクター開発など、多様なサービスを展開しています。





【プリンツ21のミッション】

「クライアントのご要望を満たすパフォーマンスと、期待を超えるサプライズの提供」を使命とし、人の“想い”を形にすることができるクリエイティブカンパニーとして創業。「スタンダードを変える満足度で、企画からユーザーの手に届くまでの全てをデザインする」ことにより、クライアントのブランディングのために共に歩むことを宣言しています。





プリンツ21 HP





■会社概要

社名 ： 株式会社プリンツ21

本社所在地： 〒160-0001 東京都新宿区片町4-6 ANYビル3F・5F

設立 ： 2000年10月

代表者 ： 代表取締役 室伏 論平

事業概要 ： (1)クリエイティブ事業、(2)ノベルティ事業、

(3)撮影スタジオ事業、(4)商品 カタログ制作事業、

(5)キャラクター事業、(6)メディア事業

URL ： https://www.prints21.co.jp/