“鎌倉で楽しむ体験型ランチ”「馳走かねこ」にて子供から大人まで楽しめる、自分で巻く『彩り手巻き寿司コース』を再開！
鎌倉に店を構える懐石料理店「馳走かねこ」は(リブランディングの一環として)ランチリニューアルにともない、これまで期間限定で提供していた人気メニュー『彩り手巻き寿司』に新たに黒豆きな粉わらび餅＋自家製茶碗蒸しを付けた『鎌倉彩り手巻き寿司御膳』3,500円(税込)の提供を再開しました。
鎌倉彩り手巻き寿司御膳
旬の鮮魚や鎌倉野菜など彩り豊かな具材を揃え、お客様ご自身が巻いて楽しんでいただく体験型ランチ。
食事そのものだけでなく、“巻く時間”もご馳走と考える同店ならではの一品です。
黒石プレートに丁寧に盛り込まれた旬の魚介類・焼き物・錦糸卵、その他全て自家製。海苔と酢飯は別皿でご用意し、好みを組み合わせて楽しめる構成としてあります。見た目の華やかさと落ち着いた和の設えが調和し、観光の方はもちろん、地元の方にもゆっくりとした時間を提供します。
■再開の背景
「食事は味はもちろんの事、時間も楽しむもの。」
外食の在り方が多様化する中で、会話を楽しみながら自ら巻くという体験を通じて、より記憶に残る食事の時間を届けたいという思いから再開に至りました。
これまで再開を望む声も多く寄せられ、この春より通年での再開を決定しました。
■商品概要
鎌倉彩り手巻き寿司御膳 税込 3,500円
鎌倉彩り手巻き寿司御膳 2
・彩り手巻き寿司
三崎の鮪、カンパチ、サーモン、桜鱒の西京焼き、鶏の松風、磯つぶ貝旨煮、
釜揚げしらす、尾長鯛ぶぶあられ揚げ、アボカド、胡瓜、貝割れ大根、
菜の花おしたし、錦糸玉子、とびこ、花弁百合根、朧昆布、桜でんぶ
・海苔、ご飯、おかわり無料
・自家製茶碗蒸し
・カツオ香る芳醇赤だし味噌汁
・黒豆きな粉のわらび餅 抹茶黒蜜がけ
＊その日の仕入れで内容が異なる場合もございます。
自家製茶碗蒸し
黒豆きな粉のわらび餅 抹茶黒蜜がけ
【追加メニュー】
・馳走かねこ名物 淡麗 出汁香る中華そば小 800円
和食の技とどこか懐かしさを感じる味わいを楽しめます。
(ラーメンの単品は受けておりません)
・北鎌倉の湧水で作ったクラフトコーラ 650円
ランチ、その他5,500円、7,700円コース、ご予算に応じて対応も受けております。
■提供について
月曜日～金曜日：要予約
土日祝日 ：予約必須
落ち着いた空間を大切にするため、席数を限り、ゆったりとした空間をご提供します。
料理
馳走かねこ 外観
馳走かねこ 店内
馳走かねこ 店内 2
■店舗概要
店名 ： 馳走かねこ
所在地 ： 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2-B
席数 ： 16席
営業時間： ランチ 12:00～15:30
ディナー 18:00～20:00
定休日 ： 不定休
URL ： https://www.kamakura-chisokaneko.com/