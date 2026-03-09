痛車天国プロジェクト事務局(東京都中央区＜株式会社八重洲出版内＞)は、2026年3月29日(日)に、お台場にて痛車の祭典『Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING』を開催します。





https://itasha-tengoku.yaesu-net.co.jp/event/2026_odaiba/





会場全景(過去開催時)





日本を代表するカーカルチャーの1つへと成長した痛車。通算9回目の開催となる今回、全国から約1,000台の痛車が東京お台場の野外特設会場に集まります。現在進行形で進化し続ける痛車シーンの最前線を体感できる1日。痛車にかけるオーナー達の情熱と、暴走する愛情にぜひご期待ください。

本イベントには多くのコスプレイヤーも来場します。痛車とコスプレの高度な“併せ”が楽しめるのも、本イベントの魅力として知られています。

会場にはメインとサブの2つのステージが設置され、メインステージではユニット「羽衣6」のキャラクターボイスを務める人気声優、高柳知葉さん＆飯田ヒカルさん＆汐入あすかさんによるトークショーを開催予定。そのほかにもコスプレステージや手切りカッティング選手権、綱引き、アワード表彰式などの痛車に関するコンテンツも盛りだくさんと、見どころ満載です。

サブステージのアイドルステージでは10組以上のアイドルたちが開場から閉場まで元気いっぱいのパフォーマンスを繰りひろげます。

3月29日(日)は日本最大級の痛車＆コスプレイベントをぜひお楽しみください！





トークショー出演者





【イベント内容】

■個人ユーザー痛車展示

全国から約1,000台の痛車展示(バイク、自転車含む)





■コスプレ

好きなキャラクターの痛車を見つけてコラボ撮影！

参加は当日受付。会場内に更衣スペース・クロークあり





■企業出展ブース 車両展示＆物販

痛車制作SHOPのデモ車展示やステッカー・グッズ販売。その他にも、ホイールやケミカルといったカー用品、アパレルや関連グッズなどの即売会も開催。





会場風景(過去開催時) 1





会場風景(過去開催時) 2





【開催概要】

名称 ： Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING

日時 ： 2026年3月29日(日) 9：30～16：00(予定)

会場 ： お台場野外特設会場

(青海臨時駐車場 〒135-0064 東京都江東区青海1-1)

主催 ： 痛車天国プロジェクト事務局

特別協賛： Yupiteru

入場料 ： 当日券1,800円

前売券1,500円





※前売り券はセブンチケットおよびローソンチケットでご購入いただけます。(セブンコード：114-093 Lコード：35179)

※楽天チケットでは下記URLより事前購入できます。

https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/pB172XEpU

※コスプレ登録料：500円(入場料別途・当日のみ受付)

※カメラマン登録料：1,000円(入場料別途・コスプレやアイドルステージを撮影する方のみ・当日のみ受付)









【会場へのアクセス】

ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」より徒歩すぐ

りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩8分









【公式ウェブサイト】

https://itasha-tengoku.yaesu-net.co.jp/event/2026_odaiba/