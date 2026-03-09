全国の痛車約1,000台とコスプレイヤーが東京お台場に集結 「Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING」3月29日(日)いよいよ開催!!
痛車天国プロジェクト事務局(東京都中央区＜株式会社八重洲出版内＞)は、2026年3月29日(日)に、お台場にて痛車の祭典『Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING』を開催します。
https://itasha-tengoku.yaesu-net.co.jp/event/2026_odaiba/
会場全景(過去開催時)
日本を代表するカーカルチャーの1つへと成長した痛車。通算9回目の開催となる今回、全国から約1,000台の痛車が東京お台場の野外特設会場に集まります。現在進行形で進化し続ける痛車シーンの最前線を体感できる1日。痛車にかけるオーナー達の情熱と、暴走する愛情にぜひご期待ください。
本イベントには多くのコスプレイヤーも来場します。痛車とコスプレの高度な“併せ”が楽しめるのも、本イベントの魅力として知られています。
会場にはメインとサブの2つのステージが設置され、メインステージではユニット「羽衣6」のキャラクターボイスを務める人気声優、高柳知葉さん＆飯田ヒカルさん＆汐入あすかさんによるトークショーを開催予定。そのほかにもコスプレステージや手切りカッティング選手権、綱引き、アワード表彰式などの痛車に関するコンテンツも盛りだくさんと、見どころ満載です。
サブステージのアイドルステージでは10組以上のアイドルたちが開場から閉場まで元気いっぱいのパフォーマンスを繰りひろげます。
3月29日(日)は日本最大級の痛車＆コスプレイベントをぜひお楽しみください！
トークショー出演者
【イベント内容】
■個人ユーザー痛車展示
全国から約1,000台の痛車展示(バイク、自転車含む)
■コスプレ
好きなキャラクターの痛車を見つけてコラボ撮影！
参加は当日受付。会場内に更衣スペース・クロークあり
■企業出展ブース 車両展示＆物販
痛車制作SHOPのデモ車展示やステッカー・グッズ販売。その他にも、ホイールやケミカルといったカー用品、アパレルや関連グッズなどの即売会も開催。
会場風景(過去開催時) 1
会場風景(過去開催時) 2
【開催概要】
名称 ： Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING
日時 ： 2026年3月29日(日) 9：30～16：00(予定)
会場 ： お台場野外特設会場
(青海臨時駐車場 〒135-0064 東京都江東区青海1-1)
主催 ： 痛車天国プロジェクト事務局
特別協賛： Yupiteru
入場料 ： 当日券1,800円
前売券1,500円
※前売り券はセブンチケットおよびローソンチケットでご購入いただけます。(セブンコード：114-093 Lコード：35179)
※楽天チケットでは下記URLより事前購入できます。
https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/pB172XEpU
※コスプレ登録料：500円(入場料別途・当日のみ受付)
※カメラマン登録料：1,000円(入場料別途・コスプレやアイドルステージを撮影する方のみ・当日のみ受付)
【会場へのアクセス】
ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」より徒歩すぐ
りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩8分
【公式ウェブサイト】
https://itasha-tengoku.yaesu-net.co.jp/event/2026_odaiba/