テーブルストック株式会社(本社：山梨県甲州市／代表：中村 桂)は、電子レンジで温めるだけの本格麺「麺QUICK」の新たなシリーズとして、“399kcal以下でしっかり満足”美味しさにこだわったご褒美パスタ4種を2026年3月16日(月)に同時発売いたします。

4品すべてが399kcal以下でありながら、素材の旨みや香りを活かした本格的な味わいを実現。

手軽さと満足感、そしてカロリーへの配慮を同時にかなえる、新しい日常食として提案します。

発売に先立ちまして、3月10日(火)～13日(金)東京ビッグサイトにて開催の「FOODEX JAPAN 2026」においてローンチ致します。試食もご用意しております。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。





＜FOODEX JAPAN 2026＞

開催場所：東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 東展示棟 E5-M60

10:00～17:00(最終日は16:30迄)

※来場には事前に登録(無料)が必要です





詳しくは「Tablestock」ストアサイト内 NEWS： https://tablestock.shop/news





リニューアルしたご褒美パスタ新麺QUICK4種 同時発売





■あたためるだけ、なのにちゃんと美味しい

時間に追われる日々の中でも、食事の時間はきちんと満たされたい。

「麺QUICK」は、温めるだけの手軽さでありながら、素材の旨みや香りを活かした本格的な味わいを実現。“おいしさ”という満足感にこだわった本格麺シリーズです。

調理の手間をかけられない日でも、レンジ調理にありがちな妥協や後ろめたさを感じることなく、気持ちまで満たされる一食をお届けします。









■1食399kcal以下、軽やかに楽しむ本格パスタ

本商品は1食399kcal以下に設計することで、手軽に本格パスタを楽しみながらも、日々の食事に取り入れやすい“ちょうどいいバランス感”を目指しました。

おいしさをしっかり楽しみながらも、軽やかに食べられる、罪悪感のない「ご褒美パスタ」として新たに展開します。





※一般的に、成人の1日あたりのエネルギー摂取量の目安は約2,000kcal※とされています。

※出典：厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」成人の推定エネルギー必要量(身体活動レベルふつう)の代表的な目安より









■美味しさの理由は、製法特許取得のテーブルストック独自製法

「麺QUICK」は、電子レンジで温めるだけで、麺とソースが一体となった本格的な味わいを手軽に楽しめるシリーズです。

特許取得の独自製法により、常温で保存しても麺が伸びずに品質を保持し、茹でたてのような麺の食感と美味しさを実現しています。

また、冷蔵・冷凍の保管を必要としないため、日常の食事としてはもちろん、買い置きやローリングストック用途など、さまざまなシーンで活用いただけます。









■『麺QUICK 牛挽肉100％ 濃厚ボロネーゼ』

牛挽肉100％を使用し、肉のコクと旨みをしっかり感じられる王道の味わい。

満足感のある濃厚ソースが平打ちパスタ(リングイネ)によく絡みます。









■商品詳細(麺QUICK 牛挽肉100％ 濃厚ボロネーゼ)

名称 ：調理めん

原材料名 ：めん［スパゲッティ(デュラム小麦のセモリナ)］(トルコ製造)、

でんぷん分解物、トマト、牛肉、香味油、玉ねぎ、にんにく、

ぶどう酢、ワイン、ビーフエキス、食塩、砂糖、食用なたね油、

玉ねぎ加工品、こしょう／調味料(核酸等)、

(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

内容量 ：190g(めん156g)

賞味期限 ：製造日より1年

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

調理方法 ：・電子レンジ調理の場合

500W：2分20秒 ※オート加熱不可

・湯煎調理の場合

袋ごと熱湯に入れ約 5分間湯煎

参考上代 ：387円(税込)

製造者・販売者：テーブルストック株式会社





牛挽肉100％ 濃厚ボロネーゼ





■『麺QUICK マッシュルーム入り 贅沢トリュフクリーム』

マッシュルーム入りのクリームソースに、ひと口で広がるトリュフの香り。

コクがありながらも上品に仕上げた、贅沢感のある一品です。









■商品詳細(麺QUICK マッシュルーム入り 贅沢トリュフクリーム)

名称 ：調理めん

原材料名 ：めん［スパゲッティ(デュラム小麦のセモリナ)］(トルコ製造)、

粉末油脂(食用植物油脂、マルトデキストリン、その他)、

でんぷん分解物、マッシュルーム、玉ねぎ、還元水飴、

ワイン、ナチュラルチーズ、食塩、オリーブ、食用なたね油、

チキンブイヨン、こしょう、乳等を主要原料とする食品、

にんにく、トリュフ／加工でんぷん、調味料(有機酸等)、

香料、グルコン酸鉄、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)

内容量 ：180g(めん141g)

賞味期限 ：製造日より1年

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

調理方法 ：・電子レンジ調理の場合

500W：2分20秒 ※オート加熱不可

・湯煎調理の場合

袋ごと熱湯に入れ約 5分間湯煎

参考上代 ：387円(税込)

製造者・販売者：テーブルストック株式会社





マッシュルーム入り 贅沢トリュフクリーム





■『麺QUICK アサリ入り 魚介風味ペスカトーレ』

アサリの旨みにバジルを効かせた、スパイシーで奥行きのあるトマトソース。

魚介の風味を楽しめる、満足感のある味わいです。









■商品詳細(麺QUICK アサリ入り 魚介風味ペスカトーレ)

名称 ：調理めん

原材料名 ：めん［スパゲッティ(デュラム小麦のセモリナ)］(トルコ製造)、

トマト、でんぷん分解物、あさり、にんにく、玉ねぎ、

食用調合油(食用ひまわり油、食用オリーブ油)、

アサリシーズニング、玉ねぎ加工品、

シーズニングオイル(食用大豆油、えび頭)、食塩、食用なたね油、

ぶどう酢、こしょう、バジル、唐辛子／調味料(アミノ酸等)、

香料、(一部にえび・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)

内容量 ：197g(めん160g)

賞味期限 ：製造日より1年

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

調理方法 ：・電子レンジ調理の場合

500W：2分20秒 ※オート加熱不可

・湯煎調理の場合

袋ごと熱湯に入れ約 5分間湯煎

参考上代 ：387円(税込)

製造者・販売者：テーブルストック株式会社

アサリ入り 魚介風味ペスカトーレ





■『麺QUICK 定番人気 本格明太子クリーム』

定番人気の明太子をクリーム仕立てに。

香り高くコク深い味わいで、幅広い世代に親しみやすい仕上がりです。









■商品詳細(麺QUICK 定番人気 本格明太子クリーム)

名称 ：調理めん

原材料名 ：めん［スパゲッティ(デュラム小麦のセモリナ)］(トルコ製造)、

辛子明太子、でんぷん分解物、

粉末油脂(食用植物油脂、マルトデキストリン)、還元水飴、

乳等を主要原料とする食品、食用なたね油、食塩、魚介エキス、

香味食用油、タラコエキス、こしょう／加工でんぷん、

調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹、カロチノイド)、香料、

香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、

(一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む)

内容量 ：186g(めん166g)

賞味期限 ：製造日より1年

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

調理方法 ：・電子レンジ調理の場合

500W：2分20秒 ※オート加熱不可

・湯煎調理の場合

袋ごと熱湯に入れ約 5分間湯煎

参考上代 ：387円(税込)

製造者・販売者：テーブルストック株式会社





定番人気 本格明太子クリーム





■会社概要

社名 ： テーブルストック株式会社

所在地 ： 山梨県甲州市塩山藤木1870番地

代表取締役 ： 中村 桂

URL ： https://www.tablestock.net/

Instagram ： https://www.instagram.com/tablestock_official

Tablestock ストアサイト ： https://tablestock.shop/

Amazon「Tablestock」ストアサイト *1： https://www.amazon.co.jp/stores/page/03D9A5FE-B831-4F40-8533-9E51365649AA





*1 AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です