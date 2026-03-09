株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「STAGEA ポピュラー 5～3級 Vol.128 オーケストラで奏でるスタジオジブリ」を、2026年3月17日に発売いたします。

エレクトーンならではの多彩な音色で、スタジオジブリの名曲を豪華で壮大なオーケストラアレンジでお届けします。 物語の名シーンがよみがえるダイナミックな展開と繊細なサウンドでジブリの魅力が詰まったアレンジをお楽しみいただけます。華やかに盛り上げたいステージ演奏におすすめの一冊です！【収載曲】[1] 風の伝説[2] 天空の城ラピュタ[3] さんぽ[4] 海の見える街[5] ふたたび[6] 人生のメリーゴーランド【対応機種】エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01※対応レジストデータ：別売【編曲】岩崎 孝昭 / 坂井 知寿 / 祇園 カツミ / 川島 容子 / 諏訪 智数 / 大木 裕一郎★参考演奏動画リストhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLQxa0H0eZ1v7f-2A4L3ktEMV28I6b3g3O

【商品詳細】

STAGEA ポピュラー 5～3級 Vol.128 オーケストラで奏でるスタジオジブリ

定価：3,080円(10％税込)仕様：菊倍判縦/56ページ発売日：2026年3月17日ISBN：978-4-636-12396-8商品コード：GTE01102776https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102776

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310617

