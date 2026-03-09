微細粉砕技術と自動温度制御で栄養価を高めた次世代豆乳メーカー 新生活応援で最大20％OFFキャンペーンも実施

L&Lライブリーライフ株式会社は、健康志向の新生活をサポートする家庭用豆乳メーカー「SOPPY豆乳メーカー」改良モデルを日本市場向けに発売しました。さらに新生活シーズンを記念し、期間限定で最大20％OFFとなるキャンペーンも実施しています。春は進学や就職、転勤、引っ越しなど、新生活がスタートする季節です。生活環境が変化するタイミングに合わせ、食生活を見直す人も多く、日本では近年、健康志向の高まりとともに「自宅で栄養価の高い食事を作る」というライフスタイルが広がっています。特に注目されているのが、植物性栄養を取り入れた食生活です。豆乳は、植物性タンパク質やイソフラボンなどの栄養素を含み、美容や健康への関心が高い人々から支持されている食品の一つです。一方で、市販の豆乳には保存料や甘味料が含まれる場合もあり、「できるだけ無添加で新鮮な豆乳を飲みたい」というニーズも増えています。こうした背景を受け、家庭で手軽に豆乳を作れる調理家電として開発されたのが、今回の「SOPPY豆乳メーカー」改良モデルです。コンパクトながら高性能な設計で、忙しい現代人でも毎日の健康習慣を無理なく続けられるキッチン家電として注目されています。

超微細粉砕技術で、よりなめらかな豆乳を実現

「SOPPY豆乳メーカー」改良モデルでは、独自設計の超微細粉砕ブレードを採用。大豆を従来モデルよりも細かく粉砕できます。これにより、豆乳の口当たりがよりなめらかになり、植物性タンパク質やイソフラボンなどの栄養成分を効率よく摂取できるよう設計されています。家庭で作る豆乳ならではの、できたての風味と自然な味わいを楽しめる点も特徴です。

自動温度制御で最適な加熱を実現

本モデルには、新たに自動温度制御システムを搭載。内部センサーが調理温度を細かく管理し、加熱ムラを抑えながら豆乳を均一に仕上げます。さらに調理プロセスの最適化により、忙しい朝でも、短時間で栄養豊富な豆乳を作ることができます。

忙しい現代人にうれしい便利機能

改良版豆乳メーカーには、日常生活をより便利にする機能も搭載されています。・予約タイマー機能前日の夜にセットしておけば、朝にはできたての豆乳やスープを楽しむことが可能です。・自動クリーニング機能使用後は水を入れてボタンを押すだけで内部を自動洗浄。面倒な後片付けの手間を軽減します。・コンパクト設計キッチンのスペースを取らない省スペースデザインで、一人暮らしのキッチンにも置きやすいサイズです。・静音設計で朝の調理も快適に調理時の騒音を抑える多層ノイズ低減設計を採用しており、早朝のキッチンでも周囲を気にせず使用でき、マンションやアパートなどの集合住宅でも使いやすい仕様となっています。

豆乳だけでなく多彩な健康メニューに対応

「SOPPY豆乳メーカー」は、豆乳づくりだけでなく、スープ、スムージー、ジュースなど、さまざまなメニューに対応。家庭での健康的な食生活をサポートする多機能キッチン家電として活躍します。自宅で作る豆乳なら原材料を自分で選べるため、添加物を使わない安心な飲み物として家族の健康管理にも役立ちます。健康志向の高い方はもちろん、忙しい社会人や一人暮らしの方の朝食習慣としても取り入れやすい製品です。

新生活応援キャンペーンを実施

新生活シーズンを記念し、現在最大20％OFFとなる期間限定キャンペーンを実施しています。健康的な生活を始めたい方や、キッチン家電を新しくそろえたい方にとって、お得に購入できる機会となっています。販売ページ（楽天市場）：

製品仕様

製品名：SOPPY豆乳メーカー改良モデル）容量：600mL定格電圧：100V調理時間：約3-28分サイズ：約22.5×12.3cm重量：約1300g材質：ステンレススチール通常価格：6,980円～8,980円（税込）商品ページ：

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、日本市場向けにスマート家電、デジタル製品、生活家電などを企画・販売する企業です。2015年に事業を開始し、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア関連製品など幅広い商品を展開しています。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。「暮らしをもっと便利に、もっと快適に」をコンセプトに、日本のユーザーのニーズに合わせた製品開発を行い、EC市場を中心に事業を拡大しています。今後も品質とデザイン性を両立した製品を通じて、より豊かなライフスタイルの提案を行ってまいります。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/

https://livelylife.jp/