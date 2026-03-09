全国シェア0.26％の希少なさつまいもを使った大学芋「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」2日で目標400％達成！Makuake3/31まで販売中
新千歳空港などに出店するフライドポテト専門店を運営する、アソンブロッソ北海道株式会社(本社：北海道美唄市、代表取締役：齋藤 誠輔)は、同じく美唄(びばい)市でさつまいもの生産を行う荒井翔悟と手を組み、北海道美唄産のさつまいもを全国に届けるべく、「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」をMakuakeにて2026年3月7日(土)11:00より販売開始いたします。
【Makuake購入ページ】
実施期間：2026年3月7日～3月31日
https://www.makuake.com/project/bibai_sweetpotato/
【プロジェクト概要】
プロジェクト名： 幻の雪国育ち！北海道産紅はるか冷やしキャラメリゼ
期間 ： 2026.3.7～3.31
リターン品 ： 税込み、送料無料
●大学芋4袋
通常価格・・4,100円(30名限定3,600円完売)
●大学芋10袋
通常価格・・8,000円(10名限定7,000円完売)
●その他、数量違い、大学芋とその他の商品のセットをご用意しています。
北海道産さつま芋の冷やしキャラメリゼ
【北海道産さつまいもについて】
北海道産のさつまいもは全国シェア0.26％と超希少。国が認定する特別豪雪地帯である「美唄産の紅はるか」を使って作られたのが、今回発売する「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」です。
北海道産さつま芋のシェア率
【大学芋の作り方について】
素材本来の旨味を引き出す製法で北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)を作っています。
旨味を引き出す製法
乳、卵、小麦、人工甘味料一切不使用。北海道原料を主体に作っています。
北海道産原料を主体に
【Makuakeでの販売商品一覧】
北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)の他に、すでにアソンブロッソ！で販売しているフライドポテト、フライドポテトに合う塩のセット品もご用意いたしました。
販売商品1
販売商品2
【大学芋の食べ方】
アイス感覚で冷やしたまま食べるのがオススメですが、シーンに合わせて色々な食べ方ができます。
大学芋の食べ方
【Makuake購入ページ】
【美唄を想う二人のストーリー】
齋藤 誠輔｜アソンブロッソ北海道
全国にキッチンカーが9台、新千歳空港にもお店を構えるフライドポテト専門店アソンブロッソ！
代表の齋藤が今回の大学芋のプロデュースを担う。
齋藤はもともと小学校教員だった。評価をつける教育に違和感を覚え、退職。
単身ニュージーランドへ渡った。そこで出会ったポテトが人生を変えた。
“「食」には人を感動させる力がある”
順風満帆ではなかった。コロナ禍、深夜のコンビニでバイトをしながら、
事業を続けた時期もある。それでも「失敗を恐れず進む」姿勢は変わらなかった。
次なる挑戦は“北海道美唄産さつまいも”
荒井翔悟｜荒井農場
荒井の挑戦は2017年に始まった。美唄でさつまいもを育てる人はまだ誰もいなかった。
1トンもの種芋を失った年もある。専用機械も冬を越すための保管設備もない。
それでも立ち止まらなかった。やれることはひとつ。
“徹底的な試行錯誤”
荒井を動かすのは、
“美味しいものを作り、それを多くの人に食べてもらいたい”
その想いだけだ。
【商品の詳細】
商品の詳細
【Makuake購入ページ】
【会社概要】
企業名 ： アソンブロッソ北海道株式会社
代表者 ： 齋藤 誠輔
所在地 ： 北海道美唄市東7条北9丁目1-1
事業内容： 飲食店経営、食品製造
URL ： asombroso!(アソンブロッソ！)
https://www.asombroso.jp/
Know Enough(ノウイナフ)
https://know-enough.jp/