「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に出展
Ｓｋｙ株式会社
営業名刺管理「SKYPCE」
クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」
- SKYPCE、SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。
- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月24日（火）～3月25日（水）に東京ビッグサイトで開催される、「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に出展いたします。
本イベントでは、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。
ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」公式Webサイト
https://expo.ipros.jp/event/14277
■ 主な展示内容
営業名刺管理「SKYPCE」
https://www.skypce.net/
クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」
https://www.skyseaclientview.net/
■ 出展ブースのご案内（小間番号）
東京ビッグサイト 東4ホール 6-18
■ お申し込み
※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。
「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」公式Webサイト
https://expo.ipros.jp/event/14277
Ｓｋｙ株式会社 Webサイト
https://www.skygroup.jp/
