【5G対応vSIM搭載】もう、速度に妥協しない。 新世代モバイルWi-Fi「それがだいじWi-Fi 5G」がCAMPFIREにて先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、vSIM機能で最適な回線へ自動接続「それがだいじWi-Fi 5G」の先行予約販売を、2026年3月9日より応援購入サービス・CAMPFIREにて開始いたしました。

販売ページ：https://camp-fire.jp/projects/929000/view(https://camp-fire.jp/projects/929000/view)

※プロジェクトは「2026年5月15日」までの限定販売となります。

今いる場所で最も高速で安定した回線に自動接続

商品の主な特徴

☑ 次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続

☑ 工事も設定も不要で届いたその日から使える

☑ 国内大手4キャリアから自動接続

☑ 下り最大2.77Gbpsのスピード

☑ 1台で最大16デバイスに同時接続

☑ 重さわずか165g、連続通信10時間、IP54相当の耐塵・耐水設計

次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続

国内4大キャリアのいいとこどり

国内大手4キャリアの中から、あなたが今いる場所で最適なキャリア回線に自動接続。

4G/LTE通信にも対応しているため、5G対応エリア外でも4G/LTE回線を利用して通信が行えます。

通信速度は下り最大2.77Gbps

インターネットはもちろん、動画配信サービスやゲームでも、その「違い」を実感していただけることでしょう。

SIMカード不要で電源を入れるだけで即利用可能

国内4大キャリア回線が利用できるのはもちろん、正式リリース後は海外通信キャリアへの接続も対応予定。毎回のSIM差し替えや登録切り替えなども不要です。

1台で最大16デバイスに同時接続

複数の機器が同時に接続しても通信の順番待ちが発生しにくい「Wi-Fi6」に対応しているので、1台のみで家族や友人と快適な共有ができます。

リターン

最大25％OFFの先行特別割引

CAMPFIRE限定で、定価より大幅に割引された「超々早割」などのリターンをご用意しています。

リターンには月間100GBの回線プランが3カ月分無料で付きます。

※4ヶ月目以降の回線利用の継続希望時は別途ご契約が必要となり、自動で継続とはなりませんので、ご注意ください。プロジェクト終了後に申し込み案内をメッセージでお送りします。

製品概要

製品名：それがだいじWi-Fi 5G

対応回線：5G/4G/LTE

国内利用回線：NTTdocomo / au / SoftBank / Rakuten Mobile

端末通信速度：5G 下り最大2.77Gbps/上り最大1.25Gbps

4G/LTE 下り最大1200Mbps/上り最大150Mbos

同時接続：最大16台

バッテリー：5000mAh

サイズ：78.8mm x 136.5mm x 12.6mm

重量：軽量設計165ｇ

ディスプレイ：2.4インチ液晶ディスプレイ（タッチスクリーン）

■ 付属品（スペシャル・パッケージ）

それがだいじWi-Fi 5G 本体

USBケーブル

説明書

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：もう、速度に妥協しない。 5G対応vSIM搭載。 新世代モバイルWi-Fi

【期間】：2026月3月9日～2026月5月15日

【販売ページ】：https://camp-fire.jp/projects/929000/view

【早期予約特典】：最大25%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/