【5G対応vSIM搭載】もう、速度に妥協しない。 新世代モバイルWi-Fi「それがだいじWi-Fi 5G」がCAMPFIREにて先行販売開始

株式会社LeaguE


株式会社LeaguEは、vSIM機能で最適な回線へ自動接続「それがだいじWi-Fi 5G」の先行予約販売を、2026年3月9日より応援購入サービス・CAMPFIREにて開始いたしました。



販売ページ：https://camp-fire.jp/projects/929000/view(https://camp-fire.jp/projects/929000/view)


※プロジェクトは「2026年5月15日」までの限定販売となります。



今いる場所で最も高速で安定した回線に自動接続




商品の主な特徴


☑ 次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続


☑ 工事も設定も不要で届いたその日から使える


☑ 国内大手4キャリアから自動接続


☑ 下り最大2.77Gbpsのスピード


☑ 1台で最大16デバイスに同時接続


☑ 重さわずか165g、連続通信10時間、IP54相当の耐塵・耐水設計




次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続


国内4大キャリアのいいとこどり




国内大手4キャリアの中から、あなたが今いる場所で最適なキャリア回線に自動接続。


4G/LTE通信にも対応しているため、5G対応エリア外でも4G/LTE回線を利用して通信が行えます。



通信速度は下り最大2.77Gbps




インターネットはもちろん、動画配信サービスやゲームでも、その「違い」を実感していただけることでしょう。



SIMカード不要で電源を入れるだけで即利用可能




国内4大キャリア回線が利用できるのはもちろん、正式リリース後は海外通信キャリアへの接続も対応予定。毎回のSIM差し替えや登録切り替えなども不要です。



1台で最大16デバイスに同時接続




複数の機器が同時に接続しても通信の順番待ちが発生しにくい「Wi-Fi6」に対応しているので、1台のみで家族や友人と快適な共有ができます。



リターン


最大25％OFFの先行特別割引


CAMPFIRE限定で、定価より大幅に割引された「超々早割」などのリターンをご用意しています。




リターンには月間100GBの回線プランが3カ月分無料で付きます。



※4ヶ月目以降の回線利用の継続希望時は別途ご契約が必要となり、自動で継続とはなりませんので、ご注意ください。プロジェクト終了後に申し込み案内をメッセージでお送りします。


製品概要

製品名：それがだいじWi-Fi 5G


対応回線：5G/4G/LTE


国内利用回線：NTTdocomo / au / SoftBank / Rakuten Mobile


端末通信速度：5G　下り最大2.77Gbps/上り最大1.25Gbps


　　　　　　　4G/LTE　下り最大1200Mbps/上り最大150Mbos


同時接続：最大16台


バッテリー：5000mAh


サイズ：78.8mm x 136.5mm x 12.6mm


重量：軽量設計165ｇ


ディスプレイ：2.4インチ液晶ディスプレイ（タッチスクリーン）



■ 付属品（スペシャル・パッケージ）


それがだいじWi-Fi 5G 本体


USBケーブル


説明書


プロジェクト概要

【プロジェクト名】：もう、速度に妥協しない。 5G対応vSIM搭載。 新世代モバイルWi-Fi
【期間】：2026月3月9日～2026月5月15日
【販売ページ】：https://camp-fire.jp/projects/929000/view


【早期予約特典】：最大25%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。


LeaguEについて




LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。


会社名：株式会社LeaguE


代表者：代表取締役　武智 翔太郎


本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号


設立：2020年4月


事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業


URL：https://league-jp.com/