【5G対応vSIM搭載】もう、速度に妥協しない。 新世代モバイルWi-Fi「それがだいじWi-Fi 5G」がCAMPFIREにて先行販売開始
株式会社LeaguEは、vSIM機能で最適な回線へ自動接続「それがだいじWi-Fi 5G」の先行予約販売を、2026年3月9日より応援購入サービス・CAMPFIREにて開始いたしました。
販売ページ：https://camp-fire.jp/projects/929000/view(https://camp-fire.jp/projects/929000/view)
※プロジェクトは「2026年5月15日」までの限定販売となります。
今いる場所で最も高速で安定した回線に自動接続
商品の主な特徴
☑ 次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続
☑ 工事も設定も不要で届いたその日から使える
☑ 国内大手4キャリアから自動接続
☑ 下り最大2.77Gbpsのスピード
☑ 1台で最大16デバイスに同時接続
☑ 重さわずか165g、連続通信10時間、IP54相当の耐塵・耐水設計
次世代通信技術vSIM-5Gの高速安定接続
国内4大キャリアのいいとこどり
国内大手4キャリアの中から、あなたが今いる場所で最適なキャリア回線に自動接続。
4G/LTE通信にも対応しているため、5G対応エリア外でも4G/LTE回線を利用して通信が行えます。
通信速度は下り最大2.77Gbps
インターネットはもちろん、動画配信サービスやゲームでも、その「違い」を実感していただけることでしょう。
SIMカード不要で電源を入れるだけで即利用可能
国内4大キャリア回線が利用できるのはもちろん、正式リリース後は海外通信キャリアへの接続も対応予定。毎回のSIM差し替えや登録切り替えなども不要です。
1台で最大16デバイスに同時接続
複数の機器が同時に接続しても通信の順番待ちが発生しにくい「Wi-Fi6」に対応しているので、1台のみで家族や友人と快適な共有ができます。
リターン
最大25％OFFの先行特別割引
CAMPFIRE限定で、定価より大幅に割引された「超々早割」などのリターンをご用意しています。
リターンには月間100GBの回線プランが3カ月分無料で付きます。
※4ヶ月目以降の回線利用の継続希望時は別途ご契約が必要となり、自動で継続とはなりませんので、ご注意ください。プロジェクト終了後に申し込み案内をメッセージでお送りします。
製品概要
製品名：それがだいじWi-Fi 5G
対応回線：5G/4G/LTE
国内利用回線：NTTdocomo / au / SoftBank / Rakuten Mobile
端末通信速度：5G 下り最大2.77Gbps/上り最大1.25Gbps
4G/LTE 下り最大1200Mbps/上り最大150Mbos
同時接続：最大16台
バッテリー：5000mAh
サイズ：78.8mm x 136.5mm x 12.6mm
重量：軽量設計165ｇ
ディスプレイ：2.4インチ液晶ディスプレイ（タッチスクリーン）
■ 付属品（スペシャル・パッケージ）
それがだいじWi-Fi 5G 本体
USBケーブル
説明書
プロジェクト概要
【プロジェクト名】：もう、速度に妥協しない。 5G対応vSIM搭載。 新世代モバイルWi-Fi
【期間】：2026月3月9日～2026月5月15日
【販売ページ】：https://camp-fire.jp/projects/929000/view
【早期予約特典】：最大25%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。
LeaguEについて
LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。
会社名：株式会社LeaguE
代表者：代表取締役 武智 翔太郎
本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号
設立：2020年4月
事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業
URL：https://league-jp.com/