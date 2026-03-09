ドローンの登録をサポートする無料イベントを3月28日（土）に DJI認定ストア 東京虎ノ門 で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年3月28日（土）11時より DJI認定ストア 東京虎ノ門 にて「Sign up Session ドローン機体登録セミナー」を開催いたします。

セキドでの購入特典として、ドローンの機体登録や初期設定をサポートします。DJIの空撮モデルを対象に、「初期設定でつまずいている」「これからドローンを始めたい」という方へ、飛行に必要な基礎知識をわかりやすく解説し、初期設定や機体登録を丁寧にご案内します。さらに、日本各地で空撮を行う DRONE47 代表取締役の鈴木 教郎氏を講師に迎え、安心してドローンを楽しめる環境づくりをお手伝いします。セキドでご購入いただいた方は無料で参加できますので、ぜひこの機会にご来場ください。

購入者限定の機体登録・初期設定サポートイベント in DJI認定ストア 東京虎ノ門

ドローンを購入したけれど初期設定でつまずいている方や、これから始めたい方に向けて、セキドのインストラクターが飛行に必要な「機体登録」と「初期設定」をサポートするイベントです。14時30分からは、日本各地で空撮を行う DRONE47 代表取締役の鈴木 教郎氏を迎え、ドローン空撮と動画制作について特別講義を開催します。

これからドローンを始めたい方から、さらに一歩踏み込んだ映像制作を目指す方まで、ドローンにまつわるノウハウを学べるこの機会をぜひお見逃しなく！

Sign up Session ドローン機体登録 in DJI認定ストア 東京虎ノ門 概要

開催日： 2026年 3月28日（土）

時間 ：

［第1部］11時00分～12時15分（受付：10時45分～）

初期設定（DJIアカウントの作成、機体の紐づけ、ファームウェアのインストールなど）

［第2部］13時00分～14時30分（受付：12時45分～）

機体登録サポート、特定飛行、飛行ルールの解説など

※機体のアクティベーションが完了している方は、第2部よりご参加ください。

［第3部］14時30分～15時30分

ドローン空撮、動画制作について（ゲスト：鈴木 教郎 氏）

会場 ： DJI認定ストア 東京虎ノ門

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル

参加費： 無料（セキドオンライン・DJI認定ストア 東京虎ノ門 にてドローンを購入した方）

※当日は購入レシートや納品書等購入履歴のご提示をお願いいたします。

※他店で購入した機体を持ち込む場合は参加費 1,100円が必要です。

※機体登録費用（900～1,450円）が別途必要です。

定員 ： 先着12名

対象者： ・ドローン購入後で機体登録がまだの方

・ドローンの初期設定や登録をサポート付きで進めたい方

・ドローンで空撮・編集を始めたい方

講師 ：

株式会社DRONE 47

代表取締役

鈴木 教郎氏

株式会社DRONE 47

CTO

小野 博之氏

株式会社セキド

DJI認定ストア 東京虎ノ門

ストアスタッフ

柳沼 圭

対象製品： DJI Mavic 4 Pro

DJI Mavic 3 Pro

DJI Air 3S

DJI Mini 5 Pro

DJI Mini 4 Pro

DJI Mini 4K

DJI Mini 3

DJI Flip

DJI Neo 2

DJI Neo



詳細／申込： https://sekido-rc.com/?pid=190659124

はじめてのドローン選びや仕事での活用がわかる無料イベント開催中

セキドでは、ドローンに興味はあるけれど「どれを選べばいいかわからない」「仕事でどう活用できるのか知りたい」といった方に向けて、無料の体験イベントやセミナーを開催しています。最新機種の紹介や活用方法のご提案、実際の飛行体験まで、ドローンの導入に役立つ情報をわかりやすくご案内。オンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日11:00～17:00