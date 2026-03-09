最大30時間再生×わずか28g、Bluetooth6.0搭載のネックバンド型ワイヤレスイヤホンを発売

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、最新通信規格Bluetooth6.0を搭載し、最大約30時間の連続再生を実現した超軽量ネックバンド型ワイヤレスイヤホン「LX03」を発売いたしました。

近年、音楽ストリーミングやオンライン会議の普及により、長時間快適に使用できるワイヤレスイヤホンの需要が拡大しています。一方で、完全ワイヤレスイヤホンは紛失しやすいという課題もあり、安定した装着感を持つネックバンド型イヤホンが改めて注目されています。

今回発売された「LX03」は、こうしたニーズに応えるために開発されたモデルで、長時間再生・安定した接続・軽量設計を兼ね備えた次世代イヤホンです。

■一目でわかるポイント

最新Bluetooth6.0搭載、より安定したワイヤレス接続

本製品は最新規格Bluetooth6.0を採用し、従来モデルと比べて接続の安定性が向上。音切れや遅延を抑え、スマートフォンやタブレットとのスムーズなワイヤレス接続を実現しました。

革新的な凸構造ボタンで、高齢者の方も安心して操作

一般的なイヤホンでは、小型でフラットなボタンが採用されているため、視力の低下や指先の感覚が鈍くなりがちな高齢者の方にとって、目を離した状態での操作が難しく、誤操作が発生しやすい課題がありました。本製品は、各機能ボタンに独自の凸形状を付与することで、指先の触覚だけで「音量 +」「音量 -」「電源」などの操作を直感的に識別できるように設計されています。これにより、高齢者の方でも、家族との通話や好きな音楽を楽しむ際に、ストレスなく操作することが可能となります。

わずか約28g、首にかけても軽やかな装着感

本体重量は約28gの超軽量設計。首に掛けるネックバンドタイプのため安定感があり、長時間の使用でも負担になりにくい設計です。運動時や通勤時でもズレにくく、快適な装着感を維持します。

最大約30時間のロングバッテリー

最大約30時間の連続再生を実現するロングバッテリーを備え、長時間の移動や外出時でも快適に使用できる設計となっています。

ENC ノイズカット＆AAC 高音質、ストレスフリーなオーディオ体験

ENC テクノロジーにより通話時の周囲雑音を約 80% カットし、どんな環境でもクリアなコミュニケーションを実現するとともに、高音質かつ低遅延な AAC コーデックに対応し、iPhone などの Apple 製品との親和性の高さから、音楽・動画・ゲームを臨場感あふれる体験に昇華させます。

360°柔軟ネックバンドと人間工学設計で快適な装着感

型崩れしにくい設計

チタン形状記憶合金ネックバンドを採用し、360°のねじりや折り曲げにも対応。

S/M/L の 3 サイズイヤーピースにより、耳にフィットし、長時間装着しても痛くない快適な使用感を実現。

マグネット搭載でスマートに収納、幅広いデバイスに対応

S/M/L の 3 サイズイヤーピース付き

イヤホン同士が磁石で吸着する設計により、携帯時もすっきりと収納可能。

スマートフォン、タブレット、PCなど多様なデバイスに対応します。

製品概要

製品名：ネックバンド型ワイヤレスイヤホン

価格：1,880円（税込）

Bluetooth：Bluetooth6.0

最大再生時間：約30時間

重量：約28g

プロモーション情報

楽天スーパーセール期間中、期間限定の特別価格で販売いたします。

※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。

2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。

当社は、最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しております。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/(https://livelylife.jp/)

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営