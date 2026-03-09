ショールームCLOUD STATIONの宣伝隊長に「箱 ゆたか」が就任

株式会社TECO Design

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）は、ショールーム「CLOUD STATION」の公式キャラクター 「箱 ゆたか」 を、CLOUD STATIONの宣伝隊長に任命したことをお知らせいたします。

▶ YouTubeをみる :https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=4lclPkw2TZlXrJqC

宣伝隊長として箱 ゆたかは、クラウドサービスやバックオフィスの仕事、そして「働くこと」について、やさしく・たのしく・わかりやすく伝える情報発信を行ってまいります。

また、この活動の一環としてYouTube新番組「はたらくってなに？」 をスタートしました。

❑CLOUD STATIONの宣伝隊長とは？

クラウドと働き方を “やさしく・たのしく・わかりやすく” 届ける役

箱 ゆたかは、CLOUD STATIONの宣伝隊長として、

- クラウドサービスの基礎- バックオフィスの仕事- 人事・労務のリアル- 自分らしい働き方

などをテーマに、

「クラウドってなに？」

「自分らしい働き方ってなに？」

そんなモヤモヤを整理しながら

やさしく・たのしく・わかりやすく

みんなに届けていきます。

のんびりだけど、気持ちは本気

箱 ゆたか、CLOUD STATION宣伝隊長として

がんばるぞ～！

箱 ゆたか

❑新番組「はたらくってなに？」YouTubeで配信開始

宣伝隊長の活動として、

YouTube番組 「はたらくってなに？」 を開始しました。

この番組では、

人事労務・バックオフィスの仕事やクラウドサービスについて、

- わかりやすく- ストーリー形式で- 初心者でも分かりやすい内容で

解説していきます。

▶YouTubeをみる :https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=4lclPkw2TZlXrJqC

❑第1回テーマ：「給与計算BPO」をやさしく学ぶ

第1回では、給与計算BPOをテーマに、

TECO DesignのBPO担当者が解説しています。

動画では以下のような内容を紹介しています。

- 給与計算は「ミスできないのに一人で担当していて不安」という悩みが多い- BPOとは、業務を代行するだけでなく業務の仕組みから整える支援- 給与計算、社会保険、入退社手続きなどを継続的に安心して任せられる体制を構築- 業務を文書化・ルール化し、複数人でチェックすることで属人化を防ぐ- クラウドと人の役割分担でスピードとミス削減を両立- 導入企業からは「気持ちが軽くなった」「本来の仕事に集中できる」という声も

動画はこちら

▶ https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=vpN8UbY3D0H3U6Jm(https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=vpN8UbY3D0H3U6Jm)



❑人事労務を「仕組み」で支えるTECO DesignがBPOに取り組む理由

人事労務の仕事は、

「ミスが許されない」

「誰にも聞けない」

「担当者に依存しやすい」

という課題を抱えがちです。

TECO Designでは

人が無理して支えるのではなく、仕組みで安心できる世界

を目指し、人事労務BPOを提供しています。

▶まずは無料で相談してみる :https://cloud-station.jp/contact.html

❑箱 ゆたかの活動

箱 ゆたかは、

人事労務クラウドショールーム CLOUD STATION の公式キャラクターです。

▶チャンネル登録する :https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel?sub_confirmation=1

クラウドやバックオフィスの世界を

もっと身近に感じてもらうため、

- YouTube- SNS- セミナー- コンテンツ

などを通じて情報発信を行っています。

▶これまでの活動はこちら

https://note.com/cloudstation/n/n11aa075bf94a

▶X（旧Twitter）

https://x.com/CLOUDSTATION_TC

■CLOUD STATIONについて

CLOUD STATIONは、リアル×オンラインで「給与・勤怠・労務」を中心に20社以上のクラウドシステムを操作・比較し、最適解が見つかる"国内唯一の場所"です。

■株式会社TECO Designについて

- 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階- 関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302- 名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

公式サイト : https://teco-design.jp(https://teco-design.jp)

■関連メディア

■本件に関するお問い合わせ先

- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/

報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。

https://cloud-station.jp/contact.html