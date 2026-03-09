ショールームCLOUD STATIONの宣伝隊長に「箱 ゆたか」が就任
株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）は、ショールーム「CLOUD STATION」の公式キャラクター 「箱 ゆたか」 を、CLOUD STATIONの宣伝隊長に任命したことをお知らせいたします。
▶ YouTubeをみる :
https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=4lclPkw2TZlXrJqC
宣伝隊長として箱 ゆたかは、クラウドサービスやバックオフィスの仕事、そして「働くこと」について、やさしく・たのしく・わかりやすく伝える情報発信を行ってまいります。
また、この活動の一環としてYouTube新番組「はたらくってなに？」 をスタートしました。
❑CLOUD STATIONの宣伝隊長とは？
クラウドと働き方を “やさしく・たのしく・わかりやすく” 届ける役
箱 ゆたかは、CLOUD STATIONの宣伝隊長として、
- クラウドサービスの基礎
- バックオフィスの仕事
- 人事・労務のリアル
- 自分らしい働き方
などをテーマに、
「クラウドってなに？」
「自分らしい働き方ってなに？」
そんなモヤモヤを整理しながら
やさしく・たのしく・わかりやすく
みんなに届けていきます。
のんびりだけど、気持ちは本気
箱 ゆたか、CLOUD STATION宣伝隊長として
がんばるぞ～！
箱 ゆたか
❑新番組「はたらくってなに？」YouTubeで配信開始
宣伝隊長の活動として、
YouTube番組 「はたらくってなに？」 を開始しました。
この番組では、
人事労務・バックオフィスの仕事やクラウドサービスについて、
- わかりやすく
- ストーリー形式で
- 初心者でも分かりやすい内容で
解説していきます。
▶YouTubeをみる :
❑第1回テーマ：「給与計算BPO」をやさしく学ぶ
第1回では、給与計算BPOをテーマに、
TECO DesignのBPO担当者が解説しています。
動画では以下のような内容を紹介しています。
- 給与計算は「ミスできないのに一人で担当していて不安」という悩みが多い
- BPOとは、業務を代行するだけでなく業務の仕組みから整える支援
- 給与計算、社会保険、入退社手続きなどを継続的に安心して任せられる体制を構築
- 業務を文書化・ルール化し、複数人でチェックすることで属人化を防ぐ
- クラウドと人の役割分担でスピードとミス削減を両立
- 導入企業からは「気持ちが軽くなった」「本来の仕事に集中できる」という声も
動画はこちら
▶ https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=vpN8UbY3D0H3U6Jm(https://youtu.be/8KYCsKtOoXY?si=vpN8UbY3D0H3U6Jm)
❑人事労務を「仕組み」で支えるTECO DesignがBPOに取り組む理由
人事労務の仕事は、
「ミスが許されない」
「誰にも聞けない」
「担当者に依存しやすい」
という課題を抱えがちです。
TECO Designでは
人が無理して支えるのではなく、仕組みで安心できる世界
を目指し、人事労務BPOを提供しています。
▶まずは無料で相談してみる :
https://cloud-station.jp/contact.html
❑箱 ゆたかの活動
箱 ゆたかは、
人事労務クラウドショールーム CLOUD STATION の公式キャラクターです。
▶チャンネル登録する :
https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel?sub_confirmation=1
クラウドやバックオフィスの世界を
もっと身近に感じてもらうため、
- YouTube
- SNS
- セミナー
- コンテンツ
などを通じて情報発信を行っています。
▶これまでの活動はこちら
https://note.com/cloudstation/n/n11aa075bf94a
▶X（旧Twitter）
https://x.com/CLOUDSTATION_TC
■CLOUD STATIONについて
CLOUD STATIONは、リアル×オンラインで「給与・勤怠・労務」を中心に20社以上のクラウドシステムを操作・比較し、最適解が見つかる"国内唯一の場所"です。
- 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
- 関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302
- 名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階
■株式会社TECO Designについて
「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。
代表取締役社長：杉野 愼
設立 : 2019年9月9日
所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング
公式サイト : https://teco-design.jp(https://teco-design.jp)
■関連メディア
- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel
- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/
- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/
