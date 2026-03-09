【累計申立3万件突破】裁判でも督促でもない第三の選択肢を、医療・介護現場へ-ワンネゴ、メディカルジャパン2026大阪に初出展

株式会社AtoJ

「法の安心を、世界中の手のひらに。」をビジョンに掲げる株式会社AtoJ（本社:大阪市北区、代表取締役CEO:森理俊、代表取締役COO:冨田信雄、以下: 当社）は、累計申立件数が3万件を突破したことをお知らせするとともに、介護施設・訪問診療・自費診療分野における未払い金問題への取り組みを開始します。2026年3月10日（火）～12日（木）にインテックス大阪で開催される「メディカルジャパン2026大阪」に初出展いたします。

■ 累計申立3万件突破--対話で解決するフィンテックの実証

ワンネゴは、法務大臣認証を受けたオンライン紛争解決（ODR）プラットフォームです。フィットネスクラブ・学習塾・美容サロンなど、月会費や施術費の未払い問題を抱える事業者向けに、弁護士費用をかけずに対話によって未払い金を解決する「第三の選択肢」として2023年にサービスを開始しました。

サービス開始以来、累計申立件数は急速に拡大しています。

・ 2025年7月時点：累計7,000件

・ 2025年10月時点：累計18,000件

・ 2026年3月時点：累計30,000件（3万件突破）

約8ヶ月で申立件数が4倍超に成長したこの実績は、「対話によって未払い金を解決する」というワンネゴのアプローチが、複数業種・多様な事業者において再現性をもって機能することを示しています。50%超の解決実績、自社督促後の管理業務90%削減という成果とともに、解決手段の選択肢として業界に認知されつつあります。

■ 医療・介護現場が抱える「言いにくい」未払い金問題

介護施設・訪問診療・自費診療の現場では、利用者・患者との継続的な関係性の維持が最優先とされます。そのため、未払い金が発生しても強く請求することが難しく、結果として「諦める」「担当者が個人的に対応し続ける」という状況が常態化しているケースが少なくありません。

従来の選択肢は2つでした。自社スタッフによる対応（関係性を損なうリスク・業務負担）か、弁護士への依頼（費用対効果の問題）か。特に少額の未払い金に対しては、どちらの手段も現実的でないケースが多く、未払い金問題は「見て見ぬふり」にされてきました。

ワンネゴは、この構造的な課題に対して「ODRという第三の選択肢」を提供します。

未払い金発生時における処理業務フローとOneNegotiation「ワンネゴ」の位置づけ

■ ワンネゴが提供する価値

■ メディカルジャパン2026大阪への初出展について

効果シミュレーション（ワンネゴサイトへ） :https://service.1nego.jp/usagefee未払い金の件数と金額を入力することで、想定回収額を確認できます。- 法務大臣認証ODR（認証番号176）による法的信頼性- オンライン完結・対話型プロセスで、利用者・患者との関係性を損なわない- 弁護士費用不要・成功報酬型で、少額債権にも対応可能なコスト構造- 自社督促後の管理業務90%削減--請求担当者の負担を大幅に軽減- 50%超の解決実績（フィットネス業界では75%超）

今回の初出展では、介護施設・訪問診療・自費診療（歯科・美容クリニック・健診センター等）を主なご相談対象として、ワンネゴの導入事例・シミュレーションをご紹介します。弁護士である共同創業者が直接、貴施設の未払い金課題についてご相談をお受けします。

- 会期：2026年3月10日（火）～12日（木） 10:00～17:00- 会場：インテックス大阪- ブース：病院EXPO（小間番号 7-39）- 詳細・来場登録：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/visit.html- 効果シミュレーターURL：https://service.1nego.jp/usagefee

【OneNegotiation（ワンネゴ）について】

法務大臣認証（認証番号176）の対話型ODRプラットフォーム。

ビジネスにおける未払い金問題を、対話による納得解決で 双方にとってより良い形で解決します。

主な特徴

- 累計申立件数：3万件突破（2026年3月時点）

- 平均解決率：50%超（自社回収困難案件でも）

- 申立時間：わずか5分（完全オンライン）

- 料金体系：基本利用料＋成功報酬型

- 導入企業：100社以上

- 自社通知後の管理業務：90%削減

- 2024年度 オンライン紛争解決取扱実績No.1*

*出典：法務省 認証紛争解決サービス 統計資料（https://www.adr.go.jp/other/statistics/）

【会社概要】

社名: 株式会社AtoJ

設立: 2020年

代表者:

共同創業者・代表取締役CEO 森 理俊（弁護士）

共同創業者・代表取締役COO 冨田 信雄（弁護士）

所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を、世界中の手のひらに。

認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）

URL: https://service.1nego.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AtoJ 広報担当 Email: marketing@atoj.jp

受付時間: 平日9:00～18:00