株式会社HAPIAS「はたらく人ファーストアワード 2025」でSilver受賞　応募企業2,777社中、上位10社に選出！

株式会社HAPIAS（本社：東京都渋谷区 代表取締役：小木曽友軌）は、ミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦）と株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：角田 克）が開催する「はたらく人ファーストアワード2025」（主催：ミイダス・朝日新聞社）において、Silverを受賞しました。

本アワードは、従業員を大切にしている企業を称え、その取り組みを発信することで、より「はたらく人ファースト」なはたらき方を推進することを目的として開催されました。3回目の開催となる今年は、昨年の応募企業数1,727社を上回る歴代最多の2,777社の応募があり、受賞企業はGold3社、Silver7社、Bronze12社、White33社、都道府県特別賞47社の計102社となりました。

本授賞に伴い、3月4日（水）に執り行われた授賞式で、当社代表取締役小木曽友軌が、表彰を受けました。

審査員からの評価

SES業界において、エンジニアが気にする「案件選びや単価評価の納得感」にとことん向き合い、エンジニアファーストな環境を構築している点を高く評価しました。 特に、還元率68%に基づく給与テーブルをHPで公開し、案件単価と報酬を完全連動させる仕組みは秀逸です。この透明性により、入社後の年収が平均158万円も上昇するなど、従業員の生活に圧倒的な安心感と納得感をもたらしています。 また、雑談から防災セット支給を決めたり、AIツールの利用料を全額負担したりと、現場の小さな声を即座に制度化するスピード感も素晴らしいです。 エンジニアをパートナーとして尊重し、共に成長を目指す姿勢は、業界の健全な発展と未来を切り拓くモデルケースです。

はたらく人ファーストアワードについて

「はたらく人ファーストアワード」とは、ミイダス株式会社と株式会社朝日新聞社が共催する、【「はたらく人」一人ひとりを「ファースト」に考えていきたい】思いをもった企業を称えるアワードです。本アワードを通して従業員を大切にしている企業の取り組みを発信していくことで、すべての企業において、より「はたらく人ファースト」なはたらき方を推進していくことを目的に開催しています。

なお、これらの受賞企業は、「はたらく人の声の正確な収集」と「明確な課題の優先順位付け」を目指して設計された、ミイダスの開発したエンゲージメントサーベイ「はたらきがいサーベイ」の結果と、審査員9名の厳正なる審査によって選ばれました。

▼はたらく人ファーストアワード受賞結果はこちら

https://corp.miidas.jp/landing/hatarakuhito_first_award/2025/ranking

株式会社HAPIASについて

■案件単価の68％を給与に還元

月給や年収が案件単価に連動。給与テーブルを公開することで将来設計もしやすい制度です。 単価が上がれば翌月から即反映されるスピード感も魅力です。

※福利厚生や会社負担社保も含めると脅威の83%以上の還元を実現

■案件選択はエンジニア主導

「やりたい技術」「希望単価」「働き方」などの希望に沿って案件をリストアップし、全情報を開示しています。

■スキルアップ・キャリア支援も充実

AIツール支援、書籍・セミナー費用の補助、資格取得報奨金など成長をサポートする制度も多数あります。

＼給与テーブル公開中／

給与テーブル：https://hapias.co.jp/recruitment

「あなたの年収＝単価×68%×12カ月」シンプルを追求し続けます

【会社概要】

社名：株式会社HAPIAS

代表者：代表取締役 小木曽友軌

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

事業内容：SES(システムエンジニアリングサービス)事業

HP：https://hapias.co.jp/

