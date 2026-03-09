【3/26 ウェビナー開催】生成AIで建設システムを事業成長に繋げるオープンハウス・アーキテクトの取り組み事例

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社は、株式会社オープンハウス・アーキテクトをゲストに招き、2026年3月26日(木) 12:00から無料オンラインセミナーを開催します。

本ウェビナーでは、株式会社オープンハウス・アーキテクトのDX推進部 部長 二井谷 豊氏と同部 係長 杉山 舜氏をお迎えし、建設業界においてAI活用を先進的に進める同社の取り組みの舞台裏を解説いただきます。

お申し込みはこちら：https://techtouch.jp/event/20260326-openhouse-architect/

DXが進む建設業界において、業務システムの高度化が進む一方で、現場でのシステム活用をいかに定着させるかが重要なテーマとなっています。本ウェビナーでは、オープンハウス・アーキテクトが開発・運用する建設業務システム「Optimus」（施工管理や発注・請求など建設業務を一元管理するシステム）を中心に、生成AIの活用を含めた業務システム改善の取り組みをいただきます。

さらに、DAP「テックタッチ」のAI機能「AI Hub」の活用を含めた導入による定量的な効果や、同社が目指す「システム活用の未来像」についても解説します。建設業界をはじめ、業務システムの活用を通じて事業成長を実現したいと考える企業の皆様にとって、明日から役立つヒントを凝縮してお届けします。ぜひお気軽にお申し込みください。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/406_1_7f657cb115af2aabeed5e81500832aaa.jpg?v=202603091151 ]

■タイムスケジュール（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/406_2_a184bcbc4d4edb4ae9b2a6e5328da855.jpg?v=202603091151 ]

■登壇者プロフィール

株式会社オープンハウス・アーキテクト DX推進部 部長 二井谷 豊氏

ITベンダーでのシステム開発経験と、会計系・総合系コンサルティングファームでのITシステムの提案・導入コンサルティング経験を併せ持つ。約20年に及ぶIT領域での知見を活かし、事業会社における「真の課題解決」を実現すべく、2019年に株式会社オープンハウス・アーキテクトに入社。現在はDX推進部の責任者として、現場のビジネスニーズに即した業務システムの企画から構築、定着化までを主導し、同社のデジタルトランスフォーメーションを推進している。

株式会社オープンハウス・アーキテクト DX推進部 係長 杉山 舜氏

米国大学で工学・芸術を横断的に学び、2023年にオープンハウス・アーキテクトへ。現在はコンストラクト事業部のDX推進担当として、自社基幹システムの開発や現場管理ツールの定着、事業部全体の業務標準化に従事する。業務において重視するのは、表層的な改善ではなく「本質的な課題」の特定。徹底した「現場主義」で一次情報を収集し、あるべき姿から逆算したシステム構築を行うことで、建設現場の抜本的な変革を推進している。

テックタッチ株式会社 CX事業部 カスタマーサクセスマネージャー 勇崎 孝太

大阪大学大学院卒業後、株式会社SHIFTにてスマートフォン向けゲーム領域での品質保証業務に従事。アカウントマネージャーとして複数の顧客・テストプロジェクトのマネジメントを担当。株式会社HRBrainにて中小企業向けカスタマーサクセスチームのリーダーを務め、その後、エンタープライズ向けの支援チームにて初期構築業務に従事。その後、2025年にテックタッチにジョインし、CX事業部にてサービスプロバイダー向けの支援を担当。

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。900万人（2025年10月時点）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力する他、意思決定AIエージェント「AI Central Voice」の提供を開始し、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F・8F（総合受付 5F）

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜サービス導入に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・藤岡

pr@techtouch.co.jp





