母の日限定デザインの「アクリルスタンド」が新登場！フォトギフトとお花・グルメを贈る「みてね母の日ギフト2026」

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」（以下「みてね」）において、株式会社スフィダンテ（東京都渋谷区、代表取締役社長：安本 圭佑）が提供するフォトギフトサービス「OKURU」とコラボレーションした「みてね母の日ギフト2026」を、3月9日（月）より注文受付開始します。

「みてね母の日ギフト2026」特設サイト：https://okuru-photo.jp/news/1940(https://okuru-photo.jp/news/1940)

5月10日（日）の母の日に合わせて「みてね」では、ご家族の心のつながりに寄り添いたいという想いから、フォトギフト（全10種）に、お花（全14種）・グルメ（全18種）・雑貨（全5種）を組み合わせた「みてね母の日ギフト2026」をご用意しました。

今年の「フォトギフト」には、新商品として「アクリルスタンド」が登場します。母の日限定のデザインを6種類ご用意しました。写真に背景デザインを組み合わせた3層構造で、1層のアクリルスタンドでは表現できない、立体感と奥行きのある仕上がりを実現しました。お子さま単体の写真はもちろんのこと、母の日だからこそ、ママ・パパもお子さまと一緒に写った家族写真で作ることで、日頃の感謝を伝える特別なギフトになります。

お花は、定番の鉢植えに加え、母の日に人気の「カーネーションブーケ」（全3種）もご用意しました。赤・ピンクに加えて、花言葉が「純粋な愛」のライトオレンジもラインナップ。「カーネーションブーケ」は花瓶へ移し替える手間がなく、届いたそのまま飾れます。

さらに、ギフトセットの注文でメッセージカードを無料で贈ることができます。全12種類の絵柄と、手書き・テキスト・デザインの3タイプから選べ、お好きなカードデザインで感謝の気持ちを伝えることができます。また、4月6日（月）までのご注文で10％OFF、4月20日（月）までのご注文で5％OFFとなる「早割キャンペーン」も実施します。

・「家族アルバム みてね」公式サイト：https://mitene.us/

【全体概要】

【内容】 「みてね母の日ギフト2026」（フォトギフト＋お花・グルメ・雑貨の組み合わせ）

・フォトギフト（全10種）

・お花（全14種）／グルメ（全18種）／雑貨（全5種）

【料金】 2,900円（税込）～

※フォトギフト＋お花・グルメ・雑貨の組み合わせ次第で値段は変わります

【受付期間】2026年3月9日（月）～5月7日（木）

【配送期間】2026年5月10日（日）までにお届けします

【今年のイチオシ「みてね母の日ギフト2026」】

■フォトギフト「アクリルスタンド」＋お花「カーネーションブーケ」組み合わせ

・母の日限定のデザインを6種類から選べる「アクリルスタンド」と、一番人気のカーネーション

ブーケを組み合わせたギフトセットです。

・「アクリルスタンド」は、写真がデザインの一部になる母の日限定デザイン（全6種）をご用意しま

した。定番のカーネーションをあしらった「ブーケ」「フレーム」や、温かみのある「気球」など、

完全描き下ろしの新作に加え、人気デザインを母の日限定仕様にアレンジしたラインナップです。



お子さまの笑顔がイラストの世界観に自然になじみ、日常の空間を彩る「一生モノのギフト」として お楽しみいただけます。

【内容】 「アクリルスタンド」＋「カーネーションブーケ」

【料金】 7,200円（税込）

■商品ラインナップ

■フォトギフトにはメッセージカード付き

■お得な10％OFF・5％OFFとなる「早割キャンペーン」実施中

5月10日（日）母の日に合わせて、4月6日（月）までのご注文で10％OFF、4月20日（月）までのご注文で5％OFFとなる「早割キャンペーン」を実施しています。

＜実施期間＞

・実施中～4月6日（月） 早割10％OFF

・4月7日（火）～4月20日（月） 早割5％OFF

■「みてねプレミアム」送料無料

「プレミアム」「プレミアムPro」※の会員であれば、送料最大990円が無料になります。

※プラン加入で、アルバムに参加している家族全員がさまざまな特典を受けられるサービスです。

詳細についてはこちら（https://mitene.us/premium）をご確認ください。

■フォトギフトサービス「OKURU」とは ＜https://okuru-photo.jp/(https://okuru-photo.jp/)＞

「OKURU」は、スマホで撮った写真を、大切な人にフォトギフトとして贈るサービスです。「想い出」「笑顔」「感謝のきもち」がたくさん詰まった世界にひとつだけの贈りものとしてお届けします。

■アプリ概要

アプリ名 フォトギフトサービス「OKURU」

価格 無料

対応OS 【iOS】iOS17.0 以降

【Android】Android9.0以降

ダウンロード 方法・各ストアで「OKURU」と検索

【iOS】 https://apps.apple.com/app/apple-store/id1294508767

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sfidante.okuru

公式サイト【日本語】 https://okuru-photo.jp/

■「家族アルバム みてね」とは ＜https://mitene.us/(https://mitene.us/)＞

ママ・パパが撮った子どもの写真や動画を，祖父母や親戚など、招待した家族だけに共有できるアプリです。写真・動画は無料無制限でアップロード可能なので子どもとの日常を気軽に共有でき、子どもの笑顔や成長にコメントしあうことで、家族間で愛情あふれるコミュニケーションが生まれます。これまで多くのご家族にご利用いただいており、2025年7月には世界累計利用者数が2,700万人を突破※しました。

※iOS・Androidアプリ登録者数、ブラウザ版登録者数の合計

■アプリ概要

アプリ名 「家族アルバム みてね」

価格 無料

対応OS 【iOS】iOS17.0以上

【Android】Android9.0以上

ダウンロード方法 ・各ストアで「みてね」と検索

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id935672069

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mitene

公式サイト【日本語】 https://mitene.us

【アメリカ英語】 https://family-album.com

【イギリス英語】 https://family-album.com/en-gb

【フランス語】 https://family-album.com/fr

【ドイツ語】 https://family-album.com/de

【スペイン語】 https://family-album.com/es

【韓国語】 https://family-album.com/ko

【中文（繁體字）】 https://family-album.com/zh-tw

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバムみてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

