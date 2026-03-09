Microsoft Officeと高い互換性のオフィスソフトの最新版「Polaris Office 2」シリーズ　3月9日（月）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、3月9日（月）より、オフィスソフト「Polaris Office 2」（3,960円）、「Polaris Office 2 Premium 」（6,490円・いずれも税込。ダウンロード版）を発売いたします。

本シリーズは、Microsoft Officeと高い互換性がある総合オフィスソフトで、表計算、ワープロ、プレゼンテーション、PDFの4つの作成・編集機能を搭載しています。Excel、Word、PowerPoint、PDF形式でファイルの作成、編集ができ、Microsoft Officeで作成されたファイルを開けるのはもちろん、本製品で作成したファイルもMicrosoft Officeで開け、レイアウトも崩れません（独自の機能で作成された部分は、正常に表示されない場合もあります。）。

本バージョンでは、目の負担を軽減する「ダークモード」、490以上の関数に対応しExcelとの互換性が向上、スライド機能のグラスモーフィズムやニューモーフィズムが追加されるなど、より快適で効率的な作業環境を実現する機能を搭載しました。

なお、本製品のパッケージ版は、2026年4月8日（水）より、全国の家電量販店等でも販売する予定です。

「Polaris Office 2」（3,960円・税込）「Polaris Office 2 Premium」（6,490円・税込）

【 「Polaris Office」シリーズについて 】

「Polaris Office」は、表計算（SHEET）、プレゼンテーション（SLIDE）、ワープロ（WORD）に加えて、PDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。Premiumなら、和文フォント29書体も収録。仕事を持ち帰って自宅で作業する場合や、ちょっとしたファイルの編集や閲覧におすすめです。

【 「Polaris Office」シリーズの特長 】

「Polaris Office」は、表計算（SHEET）、プレゼンテーション（SLIDE）、ワープロ（WORD）に加えて、PDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。Premiumなら、和文フォント29書体も収録。仕事を持ち帰って自宅で作業する場合や、ちょっとしたファイルの編集や閲覧におすすめです。

＜ コスト削減も、機能充実も。 ＞

サブスク契約は不要の買い切り型で安心。一度導入すれば、ずっと使えます。

ランニングコストを大きく減らせるので、社員数が増えるほど、コスト効率も上がります。

（製品ごとに搭載機能は異なります。ご購入に際しては、各製品の搭載機能をご確認ください。）

【 「Polaris Office」シリーズの特長 】

■ダークモード NEW

画面のまぶしさを抑えることで目の負担を軽減し、必要な情報だけを際立たせます。余計な視覚刺激をカットするため、長時間の作業でも疲れにくく、深い没入感を維持できます。

■Excel関数強化 Power UP

関数が30以上追加され、490以上に対応。最新のビジネスシーンで求められる動的配列数式や高度な検索機能もサポートしています。

■Slide機能強化 NEW

グラスモーフィズム（透明度・ぼかしを組み合わせ、すりガラスのように見せられる機能）やニューモーフィズム（影による凹凸を表現できる機能）を追加し、洗練されたスタイリッシュなデザインを制作できるようになりました。

■Premium版なら同じフォントが使える

Microsoft Officeに収録されているものと同じ和文フォント29書体を収録。同じフォントを使用することで文字崩れやレイアウト崩れを防ぎ、ファイルの互換性が向上します。

■PC2台までインストールできる

1ライセンスでWindowsパソコン2台にインストールができます。職場と自宅、それぞれに入れて利用することもできます。

製品概要

製品名、価格：「Polaris Office 2」 3,960円 （税込）

「Polaris Office 2 Premium」 6,490円（税込）

製品内容：オフィスソフト

開発：Polaris Office, Corp.

販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/polaris/

動作環境

対応OS：Windows 11

CPU：必要条件Intel 第８世代Coreプロセッサ以降(または同等のCPU)

推奨条件Intel Core i5以上または同等のCPU

メモリ ：必要条件4GB以上/推奨条件8GB以上

インストール容量：1GB以上(推奨容量)

解像度：推奨1600x900以上

その他：1ライセンスでWindowsパソコン2台にインストールができます

制限事項：「xls」「doc」ファイルは一部機能に対応していません

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

Copyright Polaris Office Corp. All Rights Reserved.

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html