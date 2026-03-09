2026年6月保険業法改正に対応、録音するだけで「意向把握・比較推奨販売記録」を自動作成　保険代理店向けAIシステム『保険のキロク』導入事例公開

株式会社キロク

株式会社キロク（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木雅文）は

損害保険・生命保険どちらの面談にも対応する保険代理店向け業務・コンプライアンス支援システム『保険のキロク』の導入事例を公開いたしました。

『保険のキロク』は、スマートフォンで面談を録音するだけで

発言録・議事録・意向把握記録・比較推奨販売記録を自動作成 する 保険代理店向けAIシステムです。

2026年6月施行予定の保険業法改正により

保険代理店にはこれまで以上に 面談記録の証跡管理 が求められます。

多くの代理店では

- 面談後に記録を書く- 募集人に提出を催促する- 管理者が内容をチェックする

といった業務が日常的に発生しており、記録作成と管理の負担が大きな課題 となっています。

『保険のキロク』は

こうした 面談後の「書く仕事」「回収する仕事」「チェックする仕事」を自動化

することで、記録業務の負担を大幅に削減します。

導入効果

山形県で損害保険・生命保険の代理店事業を展開する株式会社置賜総合保険様（従業員約30名）では

2026年の法改正を見据えて記録体制の見直しを検討していました。

導入前は

- 面談後の記録作成- 募集人からの記録回収- 管理者による確認・チェック

などの業務が負担となっていました。

『保険のキロク』導入後は、スマートフォンで面談を録音するだけでAIが記録を自動作成するため

記録作成時間は「ほぼゼロ」になりました。

また、生成された記録は自動で管理者へ共有されるため

- 募集人への催促- 記録回収- 手作業での確認やチェック

といった管理業務も大幅に削減 されています。

本事例の動画とインタビュー詳細は、下記よりご覧いただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ZZV-h4VAQjc ]

インタビュー詳細：https://hoken-ai.jp/case/okitama(https://hoken-ai.jp/case/okitama?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260309_case_okitama)

【導入事例企業プロフィール】

株式会社置賜総合保険 (https://okitamahoken.com/)

事業内容：損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務

従業員数：約30名

『保険のキロク』とは

面談が終わったら、もう記録は終わっている。

『保険のキロク』は、録音された面談内容をAIが解析し

証跡として活用できる水準の面談記録を自動作成 する保険代理店向けAIシステムです。

スマートフォンで面談を録音するだけで、AIが会話内容を理解し

- 発言録- 議事録- 意向把握記録- 比較推奨販売記録

を自動作成 します。

面談終了時点で記録が完成している状態を実現し

記録業務の負担軽減とコンプライアンス対応を同時に実現 します。

主な特長

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Tm6trJaWfMM ]- スマホで録音するだけで面談記録を自動作成- 面談終了後すぐに管理者へ自動共有- AIチェック・フィードバック機能- データを当社サーバーに保存しない「非保持型設計」特長1 スマホで録音するだけで面談記録を自動作成記録作成は、「保険のキロク」に おまかせ。「あとで書く」がなくなります。

スマートフォンで面談を録音するだけで

保険業務を理解したAIが面談内容を整理し、証跡として活用できる水準の面談記録を生成 します。

特長２ 面談終了後すぐに管理者へ自動共有時間の使い方が、変わります。

生成された記録は管理者へ自動共有 されます。

募集人への提出催促や、記録回収などの管理業務が不要 になります。

特長3 AIチェック・AIフィードバック機能

AIが面談内容を分析し、説明不足や抜け漏れの可能性をチェック します。

記録品質の標準化と募集人の育成を同時に支援 します。

特長4 データを当社サーバーに保存しない「非保持型設計」

録音データや記録データは

当社サーバーには保存されません。

すべてのデータはユーザー企業のドライブ内のみに保存 されるため

データ管理の透明性と安全性を確保できます。

サービス概要

サービス名：保険のキロク https://hoken-ai.jp/(https://hoken-ai.jp/case/okitama?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260309_case_okitama)

提供価格：お問い合わせください。

対応環境：Android・iOS・Web

導入期間：最短当日から利用可能

本件に関するお問合わせ

下記問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

https://hoken-ai.jp/(https://hoken-ai.jp/contact)

お急ぎの場合は、下記までお電話ください。

TEL：03-6821-3214（平日10:00～17:00）

会社概要

会社名：株式会社キロク(https://kiroku-ai.jp/)

所在地：東京都港区新橋4-31-3

代表者：代表取締役 佐々木 雅文

事業内容：アプリ開発・生成AI導入コンサルティング・システムエンジニアリングサービス